Honda introduit des correctifs pour ’voir l’arrivée à Suzuka’

À domicile, Honda joue déjà gros. En grande difficulté depuis le début de la saison 2026, le motoriste japonais arrive à Suzuka avec une série de contre-mesures destinées à enrayer des problèmes de fiabilité majeurs qui plombent les performances d’Aston Martin F1.

Après deux Grands Prix cauchemardesques en Australie et en Chine - où aucune des deux monoplaces motorisées par Honda n’a vu l’arrivée - l’heure est à la réaction pour un constructeur sous pression sur ses terres.

La nouvelle unité de puissance Honda souffre de sérieux problèmes, à la fois en matière de fiabilité et de performance. Parmi les symptômes les plus préoccupants : de fortes vibrations moteur, à l’origine de défaillances de la batterie.

Plus inquiétant encore, ces vibrations ont suscité des craintes quant à la santé des pilotes Fernando Alonso et Lance Stroll, exposés à des risques potentiels de lésions nerveuses permanentes.

Lors du Grand Prix de Chine, Alonso avait d’ailleurs été contraint à l’abandon, incapable de continuer tant la douleur provoquée par les vibrations devenait insoutenable. Des images embarquées avaient montré le double champion du monde retirant brièvement ses mains du volant en ligne droite.

Honda affirme avoir identifié la cause

Face à cette situation critique, Honda assure avoir trouvé l’origine du problème et déployé des solutions pour ce week-end japonais.

"Nous avons identifié la cause du problème et appliqué certaines contre-mesures déjà pour cette épreuve ;" a expliqué Shintaro Orihara, le responsable piste de Honda, aujourd’hui dans le paddock de Suzuka.

Le motoriste précise toutefois que les limitations réglementaires empêchent toute évolution de performance immédiate.

"Nous ne pouvons pas améliorer ni modifier la spécification en termes de performance, mais nous avons collecté beaucoup de données en Chine. Nous les avons analysées et utilisé nos simulations pour améliorer notre stratégie de gestion de l’énergie pour cette course."

Orihara reste discret sur les détails techniques.

"Je ne peux pas expliquer la théorie, mais nous avons trouvé le problème. Nous avons mené des analyses à Sakura, nous comprenons parfaitement ce qu’il s’est passé et nous avons appliqué des contre-mesures."

Sur le plan de la fiabilité de la batterie, il se veut néanmoins rassurant : "Du point de vue de la fiabilité de la batterie, nous avons fait de bons progrès entre la première et la deuxième manche. Nous sommes donc confiants de pouvoir terminer la course."

Interrogé plus précisément sur le nombre de batteries à disposition, le responsable japonais est resté évasif : "Je ne donnerai pas de chiffre précis, mais nous sommes confiants."

Du côté d’Aston Martin, l’objectif est clair, et minimaliste, pour ce Grand Prix du Japon : rallier l’arrivée avec les deux voitures.

"L’objectif doit être de terminer la course avec les deux monoplaces," a déclaré Mike Krack, directeur des opérations en piste.

L’équipe britannique a travaillé de concert avec Honda pour atténuer les effets des vibrations, à la fois sur le plan matériel et du côté des pilotes.

"Nous avons travaillé ensemble sur différentes mesures pour atténuer les problèmes, tant au niveau du matériel que du côté des pilotes. Des solutions ont été mises en place, que nous devons tester ici avant de décider de la suite."

Krack est également revenu sur la situation d’Alonso en Chine et dément que la FIA ait enquêté pour des raisons de sécurité.

"Si votre pilote dit : ’Je ne peux pas continuer’, vous devez agir en conséquence. Et nous étions dans une situation où il était en grande difficulté."

"Nous voulons résoudre ces problèmes en priorité ; nous n’avons pas besoin qu’on nous le demande."

"Après la Chine, nous avons procédé à une revue complète, pas seulement pour cela. Lance s’est aussi arrêté, donc il faut analyser ces incidents, à la fois d’un point de vue technique et opérationnel : comment avons-nous géré la situation ?"

"C’est une bonne gouvernance pour chaque équipe : faire ce travail de fond. Nous l’avons fait, c’est pourquoi nous arrivons ici avec des contre-mesures, et j’espère vraiment qu’elles fonctionneront."

Une solution durable attendue pour Miami ?

Si Honda espère stabiliser la situation à Suzuka, une solution plus pérenne pourrait intervenir lors des prochaines courses.

Interrogé sur une éventuelle évolution matérielle, Orihara reste prudent.

"C’est difficile à dire pour le moment, nous verrons à Miami. Mais nous pouvons travailler sur la fiabilité, pas encore sur la performance."