Ferrari peut-elle vraiment rivaliser avec Mercedes à Suzuka selon Leclerc ?

Charles Leclerc s’est exprimé sur les chances de Ferrari de rivaliser avec Mercedes lors du Grand Prix du Japon ce week-end. Le Monégasque a insisté sur le fait que l’écurie travaille extrêmement dur sur les améliorations afin de remporter des courses en 2026.

La Scuderia a réalisé un début de saison encourageant, franchissant un cap significatif grâce à la nouvelle réglementation et décrochant deux podiums avec Leclerc et Lewis Hamilton lors des premières courses à Melbourne et Shanghai.

Néanmoins, elle souhaite réduire l’écart avec Mercedes, notamment sur un tour où Ferrari est en retrait par rapport aux Flèches d’Argent et n’a pas encore réussi à s’élancer en première ligne en qualifications.

"Je ne pense pas que nous soyons aussi proches que ce que les gens pensent," confie Leclerc lors de la conférence du jour à Suzuka.

"On voit beaucoup de batailles en piste, ce qui est agréable, mais dès que vous êtes un peu sous-optimal avec ces voitures, vous perdez énormément de temps au tour."

"Notre seule chance de rester avec eux est de les gêner dans les premiers tours, mais dès qu’ils ont de l’air libre, ils ont montré leur vrai rythme lors de la dernière course."

Selon lui, l’avantage de Mercedes reste significatif.

"Il y a encore ces quatre ou cinq dixièmes que nous avons vus sur les deux premières courses, donc c’est un avantage important. Cela ne me décourage pas."

Si Ferrari a montré qu’elle pouvait se battre en course, les deux pilotes ayant brièvement pris la tête avant de résister aux assauts de George Russell et Kimi Antonelli, l’objectif reste clairement de franchir un cap.

"Pour l’instant, nous sommes dans une position correcte, mais bien sûr nous ne sommes pas ici pour faire seulement des podiums. Nous voulons gagner des courses, ce qui semble très difficile pour le moment car Mercedes est à un très haut niveau."

"Nous travaillons très dur, en particulier les équipes à l’usine. Elles travaillent extrêmement dur pour apporter des évolutions le plus rapidement possible."

"Je sais qu’il y a pas mal de choses à venir bientôt, mais est-ce que cela fera la différence ou non, je ne sais pas. Je suis sûr que les autres ne sont pas en vacances non plus, donc ce sera difficile."

Suzuka, un premier verdict attendu

Après une quatrième place frustrante en Chine derrière Hamilton, Leclerc préfère rester prudent quant aux perspectives pour ce week-end à Suzuka.

"Je pense qu’après les premiers essais libres, nous aurons déjà une idée de notre position par rapport à Mercedes."

"Il y a de très longues lignes droites où nous savons que Mercedes sera extrêmement forte, mais aussi un premier secteur très sinueux."

Un équilibre qui pourrait théoriquement jouer en faveur de Ferrari… mais sans garantie.

"Nous espérons avoir un avantage suffisant pour être plus rapides sur l’ensemble du tour. Pour le moment, cela semble peu probable au vu de ce que nous avons observé lors des deux premières courses. Mais nous serons peut-être moins loin !"

"Nous sommes encore au tout début de la saison, donc je pense que c’est possible, mais c’est un défi de taille."

"L’optimisation du groupe propulseur est probablement la plus grande différence entre nous et Mercedes. Nous avons peut-être plus de marge qu’eux. Comme tout le monde le dit, ce championnat repose avant tout sur le développement. Pour l’instant, nous sommes dans une situation acceptable ; nous voulons gagner des courses, mais cela semble difficile à court terme car Mercedes est très performante."