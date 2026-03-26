L’énigme de l’aileron avant Mercedes F1 résolue pour Suzuka

Dans la foulée du Grand Prix de Chine, Mercedes F1 s’est retrouvée au centre de l’attention du paddock, en raison du comportement inhabituel de l’aérodynamique active de son aileron avant.

Des images embarquées de la monoplace du vainqueur, Kimi Antonelli, ont en effet intrigué les équipes rivales, laissant penser à un fonctionnement en plusieurs phases entre les modes ligne droite et virage - un phénomène potentiellement en contradiction avec le règlement technique de la Formule 1.

Les séquences vidéo analysées après la course montraient un aileron avant totalement à plat dans les lignes droites. Lors du passage en mode virage, celui-ci semblait d’abord adopter une position intermédiaire sous freinage, avant de se relever complètement à l’approche des courbes, notamment dans l’épingle en bout de la longue ligne droite de Shanghai.

Un fonctionnement qui a immédiatement éveillé les soupçons : l’article 3.10.10 du règlement technique impose en effet un temps de transition maximal de 0,4 seconde entre deux états fixes des ailerons avant et arrière.

Or, les mouvements observés, supérieurs à ces 400 millisecondes et semblant impliquer plus de deux positions, ont poussé plusieurs concurrents à se pencher de plus près sur le cas Mercedes. Au moins une écurie a même sollicité la FIA afin de vérifier la conformité du dispositif, Ferrari, comme nous vous le rapportions hier.

Malgré les nombreuses théories évoquant une exploitation astucieuse d’une zone grise du règlement, la réalité s’est révélée bien moins sophistiquée. Après échanges avec Mercedes, la FIA s’est déclarée satisfaite : il ne s’agissait pas d’un concept volontaire, mais d’une erreur de calcul dans les paramètres du système hydraulique commandant l’aileron.

Contrairement à certaines autres solutions, l’aileron avant de Mercedes utilise une pression hydraulique pour pousser l’élément en position “virage”, plutôt que de le tirer vers la position “ligne droite”.

À Shanghai, l’écurie a sous-estimé les forces aérodynamiques s’exerçant sur l’aileron à haute vitesse. Résultat : au moment d’activer le mode virage, la pression hydraulique disponible n’était pas suffisante pour repositionner immédiatement l’aileron dans sa position finale lorsque la voiture roulait encore à grande vitesse.

Ce n’est qu’à mesure que la monoplace ralentissait - et que les forces aérodynamiques diminuaient - que l’aileron pouvait atteindre pleinement sa position. Mercedes avait déjà détecté ce comportement dès les qualifications en Chine, ce qui avait conduit à un changement d’aileron avant sur la voiture de George Russell en cours de séance. L’équipe pensait avoir corrigé le tir pour la course, mais les difficultés rencontrées par Antonelli ont montré que les ajustements n’étaient pas suffisants.

Depuis Shanghai, des travaux ont été menés à l’usine de Brackley afin de renforcer et fiabiliser le système hydraulique, avec l’objectif d’éviter toute récidive lors du Grand Prix du Japon.

Selon les informations recueillies, la FIA a étudié le cas en détail et validé les explications fournies par Mercedes. Le fait que l’équipe ait immédiatement travaillé à corriger le problème a également renforcé la conviction de l’instance qu’aucune intention douteuse n’était en jeu.

Mieux encore : les analyses indiquent qu’un tel comportement n’apporte aucun gain de performance, bien au contraire. Une transition trop lente pénalise notamment la phase de freinage et peut dégrader le chrono.

La FIA rappelle toutefois que le règlement est clair : la transition entre les deux états d’aileron doit respecter strictement la limite de 400 millisecondes. Et désormais, toute anomalie similaire sera scrutée avec encore plus d’attention.

Des théories séduisantes mais infondées

Avant que l’explication officielle n’émerge, le comportement de l’aileron avait alimenté de nombreuses spéculations dans le paddock.

Certains imaginaient qu’un décalage entre l’activation de l’aileron arrière et celle de l’avant pouvait déplacer le centre de pression aérodynamique vers l’arrière, offrant une meilleure stabilité au freinage.

Une telle configuration aurait potentiellement permis un freinage plus agressif et une récupération d’énergie plus efficace - un domaine où Mercedes semblait déjà performante par rapport à McLaren, pourtant motorisée de manière identique.

D’autres évoquaient aussi un bénéfice aérodynamique pur, avec une variation progressive de l’incidence de l’aileron avant permettant une transition plus douce du transfert de charge et une meilleure gestion du plongeon de la monoplace au freinage.

Mais si ces hypothèses étaient séduisantes sur le plan théorique, la réalité s’est révélée bien plus prosaïque : un simple défaut de paramétrage.