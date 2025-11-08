Honda fait pression pour que Tsunoda reste chez Red Bull en 2026

Le président de Honda Racing Corporation, Koji Watanabe, a exhorté Red Bull à conserver Yuki Tsunoda pour 2026, alors même que Honda met fin à son partenariat technique avec l’écurie et devient le fournisseur officiel de moteurs d’Aston Martin.

Watanabe a déclaré que Honda pourrait même continuer à sponsoriser personnellement Tsunoda au-delà de 2025, maintenant ainsi un lien avec le pilote japonais indépendamment de la transition moteur de Red Bull.

L’avenir de Tsunoda reste incertain, Red Bull hésitant entre promouvoir Isack Hadjar ou conserver le pilote de 25 ans, qui a récemment effectué un tour de démonstration au volant de la Honda RA272 de 1965 à Mexico (photo ci-dessous).

"En confiant le volant à Yuki Tsunoda, l’un des meilleurs pilotes de F1 japonais, et en organisant cet essai lors du Grand Prix du Mexique, où Honda a remporté sa première victoire il y a 60 ans, nous espérions envoyer un message au monde entier pour lui faire savoir que Honda continuera à relever des défis à l’avenir."

Faisant spécifiquement référence à Tsunoda, il a ajouté : "Je continue de croire qu’il a le même potentiel qu’auparavant. Je pense qu’il peut être compétitif chez Red Bull, j’espère donc qu’il pourra montrer de belles performances lors des courses restantes et rester dans l’équipe."

Watanabe a confirmé que la situation de Tsunoda serait probablement discutée lors des prochaines réunions avec Red Bull.

"Le sujet de l’avenir de Tsunoda sera probablement abordé. Nous sommes partenaires et avons établi une relation de confiance au fil des ans."

Beaucoup dans le paddock pensent que l’hésitation de Red Bull reflète une certaine inquiétude à l’idée de placer un jeune rookie aux côtés de Max Verstappen, qui a toujours dominé ses équipiers.

Interrogé sur le retard pris dans les décisions concernant les pilotes pour 2026, alors que des rumeurs font état de désaccords au sein de la direction de Red Bull entre Laurent Mekies et le Dr Marko, Watanabe sourit.

"Le choix des pilotes appartient à l’équipe. Cependant, nous pensons que Tsunoda a du potentiel et nous avons l’intention d’exprimer notre opinion selon laquelle il sera tout à fait capable de faire partie de la famille Red Bull en 2026 également."

Il a ajouté que Honda serait satisfait si Tsunoda restait au sein de la structure Red Bull, même chez Racing Bulls, et que le maintien du sponsoring était "possible."

"C’est un pilote qui est issu du système de formation de Honda, nous avons donc l’intention de maintenir une certaine relation avec lui à l’avenir."

"Par exemple, nous pourrions le faire participer à l’événement Thanks Day de Honda ou à d’autres activités que nous organisons."

Le directeur de Racing Bulls, Alan Permane, a déclaré à Interlagos que la décision finale pourrait être reportée jusqu’après la finale d’Abu Dhabi.

"Cela pourrait bien durer jusqu’à la fin de la saison. Vous ne le saurez peut-être pas avant le lundi matin, après Abu Dhabi."

L’idée d’avoir un duo Lawson - Tsunoda n’est pas sans séduire Permane, qui a confié au Brésil vouloir des pilotes expérimentés pour aborder la révolution de 2026 (à lire ici).

Placer Hadjar chez Red Bull Racing et garder Tsunoda chez Racing Bulls permettrait aussi un compromis entre les souhaits de Marko et de Mekies, même si Arvid Lindblad est celui qui payerait les pots cassés en attendant un an de plus son entrée en F1.