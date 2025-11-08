Permane aimerait des pilotes ‘expérimentés’ chez Racing Bulls en 2026

Racing Bulls marque le pas en cette deuxième moitié de saison. L’équipe-fille de Red Bull n’a plus scoré depuis l’Azerbaïdjan, si bien que la 5e place de Williams F1 semble désormais quasiment inaccessible, 39 points séparant les deux équipes.

Qu’est-ce qui a déraillé ces derniers Grands Prix chez Racing Bulls ? Le directeur d’écurie, Alan Permane, ne cible pas un facteur en particulier. Comme d’habitude, les réglages sont parmi les premiers accusés.

« Il n’y a rien sur quoi nous puissions mettre le doigt qui soit une tendance ou que nous pensions avoir mal fait de manière constante sur toutes les pistes. Chaque fois que nous analysons les choses – nous avons eu un problème avec la voiture au Grand Prix de Singapour, sinon on aurait certainement été dans les points. Il Au Mexique, nous avons senti que nous ne maîtrisions pas tout à fait la voiture, que nous n’avions pas les bons réglages. »

« Il y a donc des petites choses. Et comme je l’ai dit, c’est parce que c’est si serré, si vous manquez un dixième, un dixième et demi, vous êtes du mauvais côté de ce groupe de milieu de grille. Et il est très difficile de remonter en course. »

À Interlagos, la 9e place de Hadjar en qualifications sprint est prometteuse. Permane, même avant cette performance, était d’ailleurs porté à l’optimisme.

« Oui. Nous avons eu des Essais Libres très décents. Les pilotes sont contents de la voiture. C’est difficile pour les débutants lors d’un week-end Sprint – une heure pour tout maîtriser. Mais ça semble correct. Je crois que nous étions peut-être, 9e et 11e, quelque chose comme ça. Et comme je le dis, c’est très serré. Il faut juste s’assurer que nous faisons ce qu’il faut au moment où ça compte. »

Racing Bulls vise-t-elle officiellement la 5e place de Williams F1 au classement des constructeurs ? Ou bien 39 points d’écart, est-ce un fossé bien trop irréaliste selon Permane ? Vise-t-il surtout à sécuriser la 6e place alors que ça klaxonne fort derrière, entre Aston Martin F1, Haas F1 ou Sauber ?

« Je ne pense pas que les deux objectifs... les deux sont identiques. Honnêtement, ce sur quoi nous essayons de nous concentrer, ce sont juste des week-ends parfaits, sans nous soucier de "l’écart de points" ou de regarder par-dessus notre épaule. »

« Nous nous concentrons uniquement sur notre voiture, en fournissant les meilleurs réglages possibles, et les pilotes en donnant le meilleur d’eux-mêmes. Et si nous faisons cela, je suis sûr que les points viendront. Et en fait, nous ne pouvons pas demander plus. Si nous pensons que nous avons tout exécuté parfaitement, alors c’est tout ce que nous pouvons faire. »

Quels pilotes l’an prochain chez Racing Bulls ?

Racing Bulls est désormais la seule équipe du paddock dont le line-up est totalement inconnu pour l’an prochain. Et cela dépend bien sûr de l’avenir de Yuki Tsunoda chez Red Bull.

Pourquoi Red Bull et Racing Bulls mettent-elle autant de temps à se décider ? Est-ce lié à la nouvelle règlementation de l’an prochain, avec la volonté d’éviter toute erreur critique ? Ou de se concentrer à fond sur la saison actuelle avant de parler de l’an prochain ?

« Non. Pas du tout. Cela n’a rien à voir avec la nouvelle réglementation. Nous sommes nous-mêmes dans une bataille très serrée, comme nous en avons parlé. Mais Red Bull est aussi dans une bataille très serrée pour son championnat des constructeurs, et nous voulons juste un peu de stabilité. Et cela pourrait bien durer jusqu’à la fin de la saison. »

« Vous ne le saurez peut-être pas avant le lundi matin après Abou Dhabi. Je ne sais pas exactement quand ce sera, mais c’est la raison. Ça n’a rien à voir avec les règles de l’année prochaine. »

La tentation pourrait être, chez Racing Bulls, de miser sur la stabilité du line-up, en conservant Isack Hadjar et Liam Lawson. Après tout dans une nouvelle règlementation, cette stabilité pourra payer.

« C’est toujours important. On veut toujours un pilote expérimenté » confirme Permane.

Ce n’est pas rassurant pour Arvid Lindblad…

« Nous voyons avec James (Vowles, directeur d’écurie de Williams F1) et ses deux pilotes super expérimentés – ils sont dans le coup pratiquement chaque week-end. Et ce n’est pas pour enlever quoi que ce soit à nos gars, mais l’expérience compte toujours. »

« Rien ne vaut le rythme, évidemment. Il faut donc avoir ce rythme. Cela aidera sans aucun doute. D’un autre côté, on pourrait se dire que tout le monde repart d’une feuille blanche. Personne n’a expérimenté cette réglementation. »

« Je soupçonne donc qu’il y aura énormément de travail en simulateur – c’est en cours – et une fois la saison terminée, cela ne fera que s’intensifier. Donc oui, c’est vraiment important. »