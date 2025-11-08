Affaire Massa : Hamilton réagit pour la première fois, mais s’en tient à l’écart

Lewis Hamilton s’est exprimé pour la première fois au sujet de la plainte déposée par Felipe Massa contre Bernie Ecclestone, la Formule 1 et la FIA, à propos du championnat du monde 2008.

La semaine dernière, Felipe Massa et son équipe juridique se sont présentés à la Haute Cour de justice de Londres pour une audience préliminaire de trois jours devant le juge Jay. L’objectif : déterminer si le dossier doit être porté devant un procès complet.

Les avocats du Brésilien, menés par Nick de Marco, soutiennent que Massa a le droit d’obtenir un procès en bonne et due forme, arguant d’une conspiration menée par Bernie Ecclestone pour garder secrètes des informations sensibles. Selon eux, Ecclestone et l’ancien président de la FIA Max Mosley savaient dès 2008 que Nelson Piquet Jr. s’était délibérément crashé lors du Grand Prix de Singapour, un scandale baptisé plus tard sous le nom de Crashgate.

Cette action en justice fait suite à une interview accordée en 2023, dans laquelle Ecclestone affirme qu’il avait été informé de la manœuvre de Piquet Jr. durant la saison en cours, et non l’année suivante, lors de l’enquête du Conseil Mondial du Sport Automobile en septembre 2009.

Toujours selon le camp Massa, Mosley aurait été averti par Charlie Whiting, après avoir lui-même été informé par Nelson Piquet Sr. lors du Grand Prix du Brésil 2008. Faute de preuves, et avec un Piquet Jr. réticent à témoigner à l’époque, aucune action n’avait été entreprise.

Les représentants d’Ecclestone (David Quest), de la FIA (John Marzhad) et de la F1 (Anneliese Day) ont contesté la recevabilité de la plainte. Ils estiment que Massa a dépassé le délai légal pour engager des poursuites, rendant le dossier caduc.

Day a même soutenu que, compte tenu de la proximité entre Ecclestone et Mosley, Massa aurait dû savoir qu’Ecclestone était au courant de la nature volontaire du crash dès 2008.

Felipe Massa réclame 80 millions d’euros, montant qu’il estime correspondre aux revenus qu’il aurait perçus en tant que champion du monde 2008. Il souhaite également être reconnu comme "champion légitime" de cette saison et demande des excuses officielles de la FIA pour n’avoir pas mené d’enquête correcte.

En revanche, il ne cherche pas à invalider le championnat ni à retirer à Hamilton son premier titre, une décision qu’il est, de toute façon, peu probable que la Cour ait le pouvoir d’imposer, même en cas de procès complet.

Le juge Jay n’a pas encore rendu son verdict quant à la tenue d’un procès mais sa décision est attendue prochainement.

Hamilton : Rien à voir avec moi

Bien que non mentionné comme partie défenderesse dans l’affaire, Lewis Hamilton a naturellement été interrogé sur le sujet au Grand Prix du Brésil, quelques jours seulement après le 17e anniversaire du dénouement dramatique de 2008, lorsque le Britannique avait ravi le titre à Massa dans le dernier virage du dernier tour.

Le septuple champion du monde affirme cependant ne pas se sentir concerné.

"Je n’ai pas d’avis sur la question. Je ne suis pas du tout au courant, je ne lis rien à ce sujet."

"Cela ne me concerne vraiment pas, donc j’essaie simplement de bien travailler mon week-end et de me concentrer sur mon travail."

"Et quelles que soient les raisons de Felipe, je suis sûr qu’il a la conviction en lui, et qu’il fait ce qu’il pense devoir faire."

Hamilton s’écarte donc clairement de ce feuilleton juridique, laissant Massa, Ecclestone, la FIA et la F1 s’affronter devant la justice britannique.