Hill avait prévu que Hamilton serait ’un homme différent’ avec les F1 2026

Damon Hill a noté que Lewis Hamilton est revenu en forme après la fin de la réglementation précédente, et l’arrivée de F1 2026 qui correspondent davantage au pilote Ferrari. Le champion du monde 1996 pense que c’est la raison des progrès du septuple champion du monde cette saison.

Hamilton a décroché son premier podium pour Ferrari lors de la dernière course en Chine, franchissant la ligne d’arrivée en troisième position derrière les pilotes Mercedes. Le Britannique a confirmé qu’il se sentait beaucoup plus à l’aise avec la monoplace de cette année.

"Il a eu un passage à vide, s’est reconstruit, et il est de retour avec une énergie nouvelle" a déclaré Hill dans le podcast Stay on Track. "Cela aide clairement quand on entrevoit une opportunité. J’ai toujours dit cela, donnez-lui une chance de victoire, et soudain, vous verrez un homme différent."

"Il a besoin d’une voiture qu’il peut exploiter, et il semble se délecter de ce règlement. La façon dont l’appui produit de l’adhérence et l’équilibre de la voiture semblent être des éléments avec lesquels il peut jouer. Il y a beaucoup de mouvement, n’est-ce pas ? Elles ne sont pas sur des rails comme l’étaient les voitures précédentes."

Hamilton a connu des difficultés lors de ses dernières années chez Mercedes, puis une première année très difficile chez Ferrari. Johnny Herbert, co-animateur du podcast aux côtés de Hill, a également commenté ces progrès évidents.

"J’ai vu un commentaire où il disait pouvoir être plus agressif avec la voiture" note le vainqueur de trois courses. "Avec les voitures à effet de sol, il ne sentait pas qu’il pouvait le faire. Dès que vous atteigniez la limite, vous tombiez de la falaise. C’était simplement très difficile à piloter. C’est incroyable à quel point il a lutté avec ça, mais il s’est adapté aux voitures de cette année."

"Cependant, Charles était aussi plus à l’aise avec la voiture à effet de sol, et il fait toujours jeu égal avec Lewis pour le moment. C’est fascinant de voir à quel point le ressenti spécifique d’une voiture dans le cockpit peut faire une telle différence dans la manière dont le pilote réagit."

Russell est-il menacé chez Mercedes ?

Hill s’interroge par ailleurs sur l’avenir de George Russell malgré le fait qu’il soit actuellement perçu comme favori dans la course au titre mondial 2026. Lui et Herbert ont entendu des rumeurs selon lesquelles Max Verstappen ne serait pas très heureux chez Red Bull.

Mais avec une victoire en Chine, sa première en Formule 1, Kimi Antonelli a marqué les esprits, et Hill craint que Russell ne soit pas perçu comme un pilote d’avenir par Toto Wolff, le patron de Mercedes.

"Kimi est le protégé de Toto, si vous voulez. Il a mis sa réputation en jeu pour l’intégrer. Kimi ne veut pas le décevoir, mais en même temps, il est reconnaissant envers Toto, et Toto est ravi qu’il ait maintenant gagné une course."

"Pendant ce temps, George fait de son mieux pour les impressionner depuis je ne sais combien de saisons. On en est arrivé à un point l’année dernière où ils ont dû renouveler son contrat, et ça a traîné un peu. Ce n’était pas comme si Toto était désespéré de resigner George."

Le nouveau contrat de Russell avec Mercedes avait été annoncé tardivement en 2025, et le principal intéressé avait confirmé que son nouvel accord contient une clause garantissant son avenir si ses performances suivent en 2026.

Herbert s’interroge également sur la sécurité de Russell chez Mercedes, notamment dans le contexte dans lequel se trouve Verstappen : "J’ai entendu de petites rumeurs indiquant que si Max n’est pas très heureux là où il est, il pourrait être recruté par Mercedes, ce qui signifierait qu’ils se débarrasseraient de George."

Hill a exprimé ses craintes au sujet de la position de Russell : "Donc George est toujours temporaire". Un constat qui n’est pas sans lui rappeler de mauvais souvenirs, lui-même ayant été viré de Williams en 1996 après avoir obtenu le titre mondial.

"J’ai l’impression de m’identifier un peu à cela, on se trouve là et on se dit ’pourquoi ne reconnaissez-vous pas ce que j’apporte ? Pourquoi n’y a-t-il pas le même engouement pour mon travail ?’ George a l’opportunité de gagner le championnat maintenant. Mais cela ne garantira pas son avenir chez Mercedes."