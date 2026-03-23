Alpine F1 voit en Suzuka un terrain idéal pour confirmer ses progrès... et ses ambitions

Après deux premiers Grands Prix en Australie et en Chine très encourageants, Alpine F1 s’apprête à relever l’un des défis les plus exigeants du calendrier à Suzuka. L’écurie française aborde le Grand Prix du Japon avec un bilan positif, mais aussi la conviction de pouvoir encore hausser son niveau de jeu.

En inscrivant des points lors des deux premières manches de la saison grâce à Pierre Gasly et Franco Colapinto, Alpine a lancé sa campagne 2026 sur des bases solides. Direction désormais Suzuka, un tracé mythique du calendrier, réputé pour son exigence technique et son histoire riche, marquée notamment par les affrontements entre Alain Prost et Ayrton Senna.

Unique en son genre avec son tracé en forme de huit, le circuit japonais reste une référence pour les pilotes, notamment avec des enchaînements emblématiques comme les Esses, le 130R ou encore les virages Degner. Cette année, une nouveauté fait son apparition avec l’introduction d’une zone « Straight Mode » dans la ligne droite menant au 130R, ainsi que sur la ligne de départ/arrivée.

Le rendez-vous s’annonce d’autant plus intéressant que les monoplaces 2026, moins chargées en appui aérodynamique, devraient modifier l’approche de certains secteurs. Les Esses et Spoon pourraient être négociés à des vitesses plus faibles, tandis que le deuxième secteur devrait rester proche des références observées l’an passé.

Auteur d’un week-end solide en Chine, Pierre Gasly aborde Suzuka avec ambition, mais sans excès de confiance.

"C’est agréable de finir une course avec des points solides en poche. En Chine, nous étions dans le coup tout au long du week-end et j’en voulais forcément plus comme j’avais l’impression que nous avions davantage de potentiel et que le résultat aurait pu être encore meilleur dans des circonstances plus favorables."

"C’est probablement bon signe de repartir avec un goût d’inachevé malgré un week-end réussi et j’espère que nous pourrons poursuivre sur cette lancée au Japon."

Très attaché au Japon, où il a couru en 2017, Gasly se réjouit de retrouver un environnement qu’il apprécie particulièrement.

"C’est un pays qui m’est cher. Comme toujours, je passerai du temps à Tokyo en amont du Grand Prix, car c’est l’une de mes villes préférées au monde. J’adore la culture locale et la gastronomie y est incroyable."

Sur le plan sportif, il reste mesuré face aux inconnues liées aux nouvelles monoplaces.

"Suzuka s’annonce intéressant avec les nouvelles F1. Je pense qu’il ne faut pas se fixer d’objectifs tant ce circuit présente de nombreux défis uniques avec son tracé rapide et fluide. Je suis prêt à les relever et j’espère que nous pourrons être immédiatement dans le rythme pour signer un nouveau bon week-end et ajouter plus de points à notre compteur avant la courte pause au mois d’avril."

Colapinto va découvrir Suzuka

De son côté, Franco Colapinto poursuit son apprentissage en Formule 1 avec une première expérience attendue à Suzuka. Le jeune Argentin a débloqué son compteur de points en Chine, un résultat encourageant malgré quelques regrets.

"Avec le recul, j’étais ravi de quitter Shanghai avec mon premier point pour l’équipe, surtout après des batailles passionnantes tout au long de la course. C’est toutefois dommage de ne pas avoir pu faire encore mieux. Le potentiel était là, mais plusieurs éléments n’ont pas joué en notre faveur."

Impressionné par la progression de l’équipe entre Melbourne et Shanghai, Colapinto souligne également le travail effectué en interne.

"La semaine passée, j’étais à Enstone pour travailler avec l’équipe au simulateur. C’était bien de partager ce résultat avec eux étant donné leurs efforts ces derniers mois. Nous avons montré ce dont nous sommes désormais capables et nous voulons construire là-dessus."

À l’aube de son premier Grand Prix du Japon, l’Argentin ne cache pas son enthousiasme.

"Je suis impatient de courir pour la première fois de ma carrière au Japon. C’est un pays incroyable et j’ai hâte de vivre ce week-end sur ce circuit mythique. C’est un pays incroyable et j’ai hâte de vivre ce week-end sur ce circuit mythique. Si l’on en croit les premières courses de l’année, nous devrons travailler d’arrache-pied pour peaufiner la voiture, mais je suis motivé et prêt à mettre notre bon résultat à profit avant une courte pause le mois prochain."

Nielsen : Un état d’esprit compétitif qui doit durer

Directeur sportif de l’écurie, Steve Nielsen a dressé un bilan nuancé du week-end chinois. Si les neuf points inscrits et le premier double top 10 depuis 2024 constituent une base solide, le Britannique estime que le potentiel n’a pas été pleinement exploité.

"Nous sommes repartis de Chine avec des sentiments mitigés plutôt inhabituels, ce que l’équipe n’avait probablement pas ressenti depuis un bon moment. Sur le papier, le résultat est évidemment positif, avec neuf points inscrits sur l’ensemble du week-end et notre premier double top dix depuis 2024. Nous pouvons à juste titre nous en réjouir après les deux premiers rendez-vous du calendrier. Il y avait toutefois une pointe de déception, car nous n’avons pas exploité pleinement notre potentiel et nous avons quitté Shanghai en sachant que nous aurions pu faire encore mieux, surtout avec les mésaventures d’autres écuries."

Un état d’esprit qu’il juge néanmoins révélateur de la culture d’Enstone.

"Cet état d’esprit compétitif est l’ADN d’Enstone et j’étais ravi de voir des visages souriants à l’usine, mais aussi une détermination sans faille à vouloir aller toujours plus loin pour de meilleurs résultats. C’est le défi auquel nous sommes désormais confrontés comme nous sommes conscients qu’un bon week-end ne fait pas une saison. Le véritable enjeu est de maintenir notre compétitivité en continuant à comprendre et à tirer le maximum de notre package, en piste tout comme en coulisses avec le travail mené à Enstone pour apporter des évolutions à la voiture."

Face à une concurrence qui ne restera pas immobile, Alpine sait qu’elle devra encore élever son niveau. À Suzuka, l’écurie avancera avec prudence mais détermination.

"Nos concurrents sont dans la même situation et feront indubitablement tout pour extraire davantage de performances de leurs monoplaces. Nous devons donc faire encore mieux qu’eux. Suzuka représente un nouveau défi que nous avons hâte de relever. Nous ne savons honnêtement pas où nous nous situerons, mais l’équipe est prête à poursuivre sa dynamique positive et à tout donner pour glaner de nouveaux points."