GP du Japon, EL2 : Piastri bat les Mercedes, Ferrari manque de ’confiance’

Après une première séance d’essais dominée par les pilotes Mercedes F1 de peu devant leur rivaux de chez McLaren, c’est déjà l’heure de reprendre la piste pour une deuxième heure de roulage sur le circuit de Suzuka, à l’occasion du Grand Prix du Japon.

La troisième manche de la saison pourrait réserver quelques surprises, d’autant que le tracé japonais est technique et va demander beaucoup d’adaptation pour la gestion d’énergie. Une caractéristique qui pourrait évidemment avantager Mercedes.

En revanche, le tracé est sinueux, et ce sont les Ferrari qui pourraient bénéficier de cette particularité. D’ailleurs, la Scuderia était placée à distance raisonnable des Mercedes en EL1, mais les McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri ont réussi à s’intercaler derrière les Mercedes.

George Russell et Andrea Kimi Antonelli ont encore montré une certaine domination lors des premiers essais du week-end, mais leur avance pourrait être bien moindre que ce qu’elle était lors des deux premières manches de la saison.

6h31 : Plusieurs pilotes sont sous enquête après une Libre 1 chaotique pour eux. Il y a notamment eu un incident entre Hamilton et Verstappen (à lire ici).

6h34 : Verstappen a été un peu plus positif que d’habitude sur les décisions de la F1, notamment pour améliorer les qualifications à Suzuka. Cela ne devrait pas suffire mais c’est un pas dans le bon sens selon lui.

6h38 : Pedro de la Rosa, ambassadeur et consultant d’Aston Martin F1, a été interrogé sur l’arrivée possible de Jonathan Wheatley, afin d’aider Adrian Newey à moyen terme. L’Espagnol n’a pas confirmé, ni dément.

"Eh bien, pour le moment, nous restons… Notre structure est… Nous sommes satisfaits de ce que nous avons, vous savez ? Et de la façon dont nous avons organisé l’équipe. Adrian est le directeur d’équipe, mais il est plus qu’un simple directeur d’équipe, il est aussi partenaire technique et directeur général. Donc, cela ne changera pas."

"Jonathan est parti. Enfin, nous ne devrions pas vraiment commenter ce qui se passe. Nous ne savons pas pourquoi il est parti. Nous ne connaissons pas vraiment la situation. Nous sommes tous au courant. Et la seule chose dont nous sommes sûrs, c’est que nous avons un directeur d’équipe, et c’est Adrian Newey. Et cela ne changera pas."

"Nous devons croire en notre structure et ne plus la modifier... Pas pour le moment, vous savez ? Enfin… Nous ne devrions pas commenter les rumeurs et les spéculations. Car nous devons aussi respecter les projets futurs de Jonathan."

6h43 : Fernando Alonso va disputer la première séance de son week-end, après que Jak Crawford a pris le volant de son AMR26 en EL1.

6h46 : Il n’y a toujours pas de décisions sur les 6 pilotes sous enquête après les Libres 1. Nous vous tiendrons au courant dans le live ou dans les communiqués des équipes, selon le timing.

6h49 : McLaren F1 vient de confirmer que Norris a bien perdu une batterie de son quota après le forfait en Chine.

"Ce n’est pas la même chose pour les deux batteries. Du côté d’Oscar, nous avons pu utiliser la même batterie ici, car nous avons pu effectuer quelques réparations, tandis que du côté de Lando, nous avons dû installer une nouvelle batterie," confirme le directeur Andrea Stella avant le début de ces EL2.

6h58 : McLaren travaille sur la voiture de Lando Norris, déjà victime d’un petit souci en début d’EL1. Cette fois, il semblerait qu’il y ait du travail à faire sur le moteur avant d’espérer prendre la piste pour le champion du monde en titre. Une fuite hydraulique semble avoir été détectée, d’après McLaren.

7h00 : C’est parti pour les EL2 du Grand Prix du Japon !

7h04 : Liam Lawson prend le meilleur temps en 1’33"206, loin du temps des EL1, et il est battu par Nico Hülkenberg en 1’32"933.

7h05 : Arvid Lindblad a un souci avec le mode anti calage, et il est rappelé au stand. Isack Hadjar prend le meilleur temps provisoire en 1’32"625, et Max Verstappen se classe juste derrière.

7h06 : Alonso est en piste, la plupart des pilotes sont sortis des stands, à l’exception de Norris et Sergio Pérez.

7h07 : Andrea Kimi Antonelli signe le meilleur tour en 1’31"738, et il est battu par George Russell en 1’31"568.

7h08 : Oscar Piastri confirme que McLaren est dans le rythme avec un 1’31"495 qui le propulse en tête. Nico Hülkenberg remonte en sixième place derrière Lawson et devant Hadjar.

7h10 : Lindblad semble bloqué au stand pour un moment, car son équipe lui a dit de sortir de la voiture. Un coup dur, alors qu’il a déjà manqué de roulage en Chine.

7h11 : Leclerc remonte au quatrième rang, et Antonelli prend la tête de la séance en 1’31"174, mais Piastri réplique en 1’31"067.

7h12 : Alex Albon est immobilisé en piste et le drapeau jaune est déployé, mais le pilote Williams parvient à relancer sa FW48 et il repart.

7h13 : Gabriel Bortoleto semble aussi voir sa séance compromise par un problème mécanique, son Audi est démontée dans le garage et il n’est pas dedans. Hamilton prend la troisième place, et Russell le bat à cette place.

7h14 : Leclerc s’empare de la première place en 1’31"019.

7h19 : Il n’y a que les Williams et Pierre Gasly en piste pour le moment.

7h22 : Plusieurs pilotes reprennent la piste, dont Norris, qui lance enfin sa séance !

7h23 : Franco Colapinto et Max Verstappen iront ensemble chez les commissaires, l’Argentin ayant roulé dangereusement et gêné le Néerlandais.

7h24 : Et alors que les Aston Martin pointent à 4 secondes environ du meilleur temps, Koji Watanabe, le patron du programme Honda en F1, a réfuté la responsabilité unique du motoriste dans le fiasco de l’équipe cette année. C’est à lire ici !

7h25 : Piastri améliore et signe un 1’30"133 en pneus tendres !

7h26 : Antonelli prend le deuxième temps, et Valtteri Bottas signe un joli 11e chrono provisoire ! Les pilotes Ferrari ont tous les deux raté leur tentative de tour rapide.

7h29 : Russell prend le troisième chrono devant les Ferrari et Albon remonte au sixième rang ! Un signe, malheureusement pour Williams, que les chronos peuvent encore tomber.

7h33 : Pérez est en piste après que Cadillac a changé le plancher de sa MAC-26, en conséquence de l’accrochage avec Albon en EL1.

7h34 : Verstappen a du sous-virage et rentre au stand sans finir son tour, tandis que Norris remonte en sixième place, juste devant Hülkenberg.

7h37 : Norris s’est raté à Spoon avec une perte de contrôle possiblement liée au vent.

7h38 : Sainz est innocenté pour son coup de sang des EL1, dans lesquels il a bloqué Lawson volontairement après que celui-ci a gêné son tour.

7h39 : Et l’incident entre Pérez et Albon ne déclenche également aucune sanction.

7h42 : Alonso améliore et s’intercale entre les Cadillac, mais toujours à 3"4 de Piastri.

7h46 : Les pilotes sont actuellement sur des longs relais pour préparer la course qui se déroulera dans les mêmes conditions, normalement, dans deux jours.

7h49 : Bortoleto est enfin en piste après qu’Audi a réparé sa voiture. Les mécaniciens se félicitent d’y être parvenus avant la fin de séance.

7h52 : Le Brésilien ralentit malheureusement au milieu d’un tour rapide en pneus tendres.

7h53 : Norris améliore et prend la quatrième place en pneus tendres.

7h57 : Norris roule à son tour sur un long relais en pneu tendre.

7h58 : Verstappen sort encore de piste à Spoon, et le Néerlandais va être agacé de cette journée difficile.

7h59 : Et l’incident entre Hamilton et Verstappen en EL1 débouche aussi sur une non-sanction.

8h00 : Et la séance est terminée, alors que Norris s’est à nouveau raté à Spoon. Hamilton termine sa séance en disant qu’il n’a pas confiance en la voiture.

Piastri termine donc en tête et bat les pilotes Mercedes, Antonelli devant Russell. Norris est quatrième devant les Ferrari de Leclerc et Hamilton. On trouve ensuite Hülkenberg, puis Albon qui donnera surement un sourire aux employés de Wiliams.

Bearman est neuvième devant Verstappen, puis Ocon et Lawson. Sainz suit devant Gasly et Hadjar, seulement 15e, qui devance Bortoleto, qui n’a roulé qu’une dizaine de minutes. Colapinto est 17e devant Bottas, qui est proche de l’Argentin en termes de chrono.

Alonso est 19e mais à une seconde environ de Bottas, et il devance Pérez d’un dixième. Stroll est 21e et décroché, tandis que Lindblad est dernier à cause d’un nouveau problème mécanique qui lui enlève un roulage précieux.