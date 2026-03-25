Ferrari demande des clarifications sur l’aileron avant ’à deux phases’ de Mercedes F1
La Scuderia doute de la légalité d’un système jugé trop astucieux
Ferrari a décidé de passer à l’offensive sur le terrain réglementaire. Selon plusieurs informations concordantes, la Scuderia a sollicité des éclaircissements auprès de la FIA concernant le comportement de l’aileron avant de Mercedes, soupçonné de fonctionner selon un principe dit "à deux phases" qui interroge ses rivaux.
Le dispositif, déjà surnommé « two-phase wing », a attiré l’attention lors du Grand Prix de Chine. Dans le paddock, plusieurs équipes ont observé des variations dans le fonctionnement de cet élément aérodynamique clé, mais c’est Ferrari qui a franchi le pas en interpellant officiellement la fédération.
Les ingénieurs de Maranello soupçonnent que la transition entre le mode « ligne droite » et le mode « virage » ne s’effectue pas de manière parfaitement continue, comme l’esprit du règlement semble l’exiger. Au contraire, elle se produirait en deux étapes distinctes.
Les capteurs actuellement utilisés indiqueraient pourtant que le mouvement respecte la limite réglementaire fixée à 400 millisecondes. Mais Ferrari estime que cette mesure ne reflète pas nécessairement la réalité complète du phénomène.
La principale inquiétude repose sur la possibilité que la première phase du mouvement soit extrêmement rapide – suffisamment pour satisfaire les capteurs – tandis qu’une seconde phase, plus lente, viendrait finaliser la fermeture de l’aileron en dehors de ce qui est réellement mesuré. En d’autres termes, l’aileron pourrait ne pas être totalement refermé lorsque le système considère qu’il l’est.
Avant de soulever la question, les ingénieurs de Ferrari auraient mené une analyse approfondie du concept, en s’appuyant à la fois sur des données d’actionneurs accessibles publiquement et sur des images haute résolution. Une démarche qui souligne le sérieux de leurs soupçons.
L’intérêt potentiel d’un tel système serait particulièrement sensible au freinage. Une transition plus progressive pourrait en effet lisser les transferts de charge et améliorer l’équilibre global de la monoplace, offrant ainsi un avantage non négligeable en entrée de virage.
Du côté de la FIA, il semblerait que le sujet soit désormais sous surveillance accrue. L’interprétation qui sera retenue pourrait s’avérer déterminante : soit elle validera implicitement le concept, incitant d’autres écuries à l’imiter, soit elle conduira à un encadrement plus strict, voire à une remise en cause du dispositif.
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