Verstappen chez Mercedes F1 dès 2027 ? Wolff dénonce des rumeurs ’absurdes’

Toto Wolff a tenu à couper court aux dernières rumeurs liant Max Verstappen à Mercedes, affirmant n’avoir aucune raison d’envisager un changement de pilotes à court ou moyen terme.

Depuis plusieurs jours, des spéculations circulent - que nous ne vous avons pas rapportées par manque de bases solides - alimentées par le mécontentement affiché de Verstappen face au règlement 2026 et par les difficultés de Red Bull en ce début de nouvelle ère technique.

Ces spéculations évoquent un possible transfert à l’horizon 2027, où il viendrait remplacer George Russell, actuel leader du championnat, alors que Mercedes a pris un excellent départ dans cette nouvelle ère de la F1.

Mais pour Toto Wolff, ces bruits n’ont tout simplement pas lieu d’être.

"Ce qui est étonnant, c’est que ces rumeurs absurdes apparaissent déjà en mars," a-t-il déclaré.

"C’est déjà suffisamment ridicule qu’on doive normalement discuter de ces choses en juillet. Je ne sais pas qui a relancé ça."

Le patron de Mercedes a insisté sur la stabilité de son duo actuel : "Nous avons deux pilotes avec lesquels nous avons des contrats à long terme, sur plusieurs années. Je ne pourrais pas être plus satisfait de l’un comme de l’autre."

"Tous les deux livrent des performances de très haut niveau, donc il n’y a absolument aucune raison d’envisager un changement de duo, ni même de penser à d’autres pilotes. Je dis cela avec le plus grand respect pour Max."

Ces rumeurs ont notamment été nourries par les liens croissants entre Verstappen et Mercedes en dehors de la Formule 1, avec son programme GT3 et son implication supposée dans le développement du futur modèle GT3 de la marque allemande.

Malgré ce contexte, Wolff assure rester pleinement concentré sur son tandem actuel, et en particulier sur la progression du jeune Kimi Antonelli.

"Il ne faut pas oublier que nous avons dû faire face à des critiques pendant plus d’un an : on disait qu’il était trop jeune, qu’il faisait trop d’erreurs. Cela a demandé beaucoup de travail que nous avons accompli ensemble. Nous avons vécu un grand moment en Chine, mais il y aura aussi des courses où cela se passera moins bien. Cela fait partie du jeu."

Interrogé sur une éventuelle lutte pour le titre entre Antonelli et Russell, l’Autrichien a temporisé à nouveau.

"Non, il est beaucoup trop tôt pour parler de cela. Nous n’en sommes qu’à la deuxième course de la saison, et il a gagné la deuxième, c’est tout. Il reste 20 courses. Nous sommes idéalement positionnés : nous avons un pilote expérimenté et un jeune pour l’avenir – cela forme un duo de rêve."

Ancien directeur de Haas F1, Gunther Steiner a aussi réagi à la rumeur qui verrait Russell remplacé par Verstappen en 2027 si Wolff en avait la possibilité. Steiner estime lui aussi qu’un tel transfert serait loin d’être évident, même si Verstappen venait à se montrer disponible.

"C’est sûr que Max ne viendra pas pour moins d’argent que ce qu’il gagne chez Red Bull, et je pense que l’écart de salaire entre Max et George a encore une influence. Ce n’est pas 5 millions de dollars, c’est beaucoup plus."

"Ensuite, il y a le fait que George peut bien devenir champion du monde. Il ne l’a pas encore gagné, mais nous avons tous spéculé ou anticipé qu’il allait le faire. Donc c’est difficile de dire : ’Je vire le champion du monde. Il a fait un travail fantastique, mais je me débarrasse de toi’."

"Et je suis presque sûr que George a quelque chose dans son contrat qui empêche de le laisser partir s’il devient champion du monde. C’est la chose la plus logique."

Enfin, Wolff a également minimisé l’impact de la nomination de Bradley Lord comme co-directeur d’équipe, y voyant avant tout une réorganisation interne pour faire face à la charge de travail croissante.

"Pour moi, rien ne change vraiment. Je reste le directeur de l’équipe. Bradley me facilite énormément la vie, car sinon je ne pourrais pas gérer une charge de travail en constante augmentation."