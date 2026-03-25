’Pas un politique’ : Newey doit revenir à la conception des F1

Le début de saison 2026 d’Aston Martin F1 ne passe pas inaperçu… mais pour de mauvaises raisons. Et pour Juan Pablo Montoya, une partie du problème pourrait bien venir d’un choix stratégique fort : la nomination d’Adrian Newey au poste de directeur d’écurie.

Pour la première fois de sa prestigieuse carrière en Formule 1, le Britannique cumule en effet cette fonction avec celle de partenaire technique exécutif au sein de l’équipe basée à Silverstone. Une double casquette qui alourdit considérablement sa charge de travail.

Sur la piste, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Les deux premières manches de la saison ont tourné au fiasco pour Aston Martin, notamment en raison de problèmes affectant le groupe propulseur Honda, dans le cadre des nouvelles règles moteur. L’accumulation de kilomètres s’est révélée particulièrement compliquée pour l’écurie, handicapée par des soucis techniques persistants, au-delà même des seules questions de fiabilité.

La situation a été illustrée de manière frappante lors du Grand Prix de Chine, où Fernando Alonso a été contraint à l’abandon après avoir ressenti des engourdissements aux mains et aux pieds. En cause : des vibrations importantes sur l’AMR26, provoquées par un dysfonctionnement de la batterie Honda.

Dans ce contexte délicat, des rumeurs insistantes évoquent l’arrivée prochaine de Jonathan Wheatley au poste de directeur d’écurie, ce qui permettrait à Newey de revenir à ce qui a fait sa renommée : la conception de monoplaces.

Une hypothèse que semble soutenir Juan Pablo Montoya, sceptique quant à l’adéquation entre Newey et ce rôle très exposé.

"Je ne sais pas comment dire ce proverbe en espagnol, mais en gros, si vous êtes cordonnier, restez à vous occuper de vos chaussures," a-t-il expliqué dans un entretien accordé à RN365.

Le Colombien nuance toutefois son propos, reconnaissant les compétences du Britannique .

"Oui, et je pense que c’est le cas avec Adrian. Peut-il le faire ? Probablement, s’il ne faisait que ça. Mais je pense qu’Adrian est un homme technique, pas un homme politique."

Et c’est précisément sur ce point que le bât blesse selon lui.

"Pour être directeur d’écurie, il faut être très intelligent et très politique. Je pense que c’est pour cela que Toto Wolff réussit autant dans tout - il gère absolument tout."