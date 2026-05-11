Ecclestone voit Antonelli et Verstappen comme favoris pour le titre

Bernie Ecclestone estime que les espoirs de George Russell dans la course au titre mondial 2026 commencent déjà à s’éloigner après le début de saison impressionnant de Kimi Antonelli chez Mercedes F1.

Le jeune pilote italien a signé à Miami une troisième victoire consécutive, cette fois depuis la pole position, et possède désormais 20 points d’avance sur son équipier britannique pourtant beaucoup plus expérimenté.

Pour l’ancien grand patron de la Formule 1, la dynamique semble désormais clairement avoir changé en faveur d’Antonelli.

"La saison est à peine lance, mais pour le moment, Antonelli a l’élan nécessaire pour continuer à creuser l’écart sur Russell," a déclaré Ecclestone au journal suisse Blick.

À 95 ans, le Britannique ne voit désormais plus que deux véritables candidats au titre mondial cette saison.

"Antonelli ou Verstappen seront champions du monde."

Un duo étonnant ! Mais Ecclestone refuse désormais d’écarter Max Verstappen de la lutte après le net regain de compétitivité affiché par Red Bull à Miami.

L’écurie autrichienne a semblé retrouver une partie de sa forme après un début de saison compliqué, avec une RB22 nettement plus performante en Floride.

"Red Bull semble avoir surmonté sa mauvaise passe," a estimé Ecclestone.

"Max a retrouvé son feu intérieur, et quand c’est le cas, il devient dangereux."

Günther Steiner, ancien directeur de Haas F1 et consultant pour Sky et Canal+ dans le paddock, partage cet avis. Et met aussi une pièce sur Antonelli plutôt que Russell.

"Il ne s’agit pas seulement de la machine, mais aussi du fait que son coéquipier est George Russell. Il a un excellent coéquipier, un très bon pilote, que j’estime beaucoup. Et je pensais que c’était son tour de remporter le championnat cette année. Mais je crois que Kimi est en train de le lui ravir petit à petit, s’il parvient à garder son sang-froid."

"George, je pense qu’il sera vice-champion, pas champion."

"Mais Kimi doit encore gagner ce titre. Mais il semble imperturbable face à la situation. Ce qui m’inquiète le plus, c’est qu’il ait des problèmes et qu’il perde son sang-froid, un peu comme Oscar l’an dernier. Il dominait largement avant la pause estivale, et après, deux choses lui ont déplu, et il a perdu le championnat. C’est peut-être à Kimi de le perdre, mais nous sommes encore au début de la saison."

Malgré la montée en puissance spectaculaire d’Antonelli, Toto Wolff continue toutefois d’afficher publiquement son soutien à George Russell.

Interrogé par La Gazzetta dello Sport au sujet du début de saison plus difficile du Britannique, le directeur de Mercedes a évoqué à la fois des problèmes d’équipe, de la malchance et certaines erreurs personnelles.

"Ce que nous aimons dans ce sport, c’est que le chronomètre ne ment jamais à la fin de la course," a expliqué Wolff.

"Et le chronomètre dit que Kimi mérite pleinement d’avoir remporté les trois derniers Grands Prix."

Le patron de Mercedes reconnaît néanmoins que Russell n’a pas évolué à son meilleur niveau lors des dernières manches.

"Russell n’a pas été aussi performant, dans certains cas à cause de problèmes d’équipe ou de malchance, et à Miami à cause de ses propres erreurs."

"Nous connaissons la valeur de George et nous savons qu’il reviendra, dès le Canada, très compétitif et prêt à rendre la vie difficile à ses adversaires."