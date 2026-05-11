Williams F1 prépare sa remontée : ’le vrai tournant viendra plus tard’

Le Grand Prix de Miami a représenté une étape importante pour Williams, qui a enfin concrétisé ses progrès avec un double top 10 grâce à Carlos Sainz et Alex Albon. Mais malgré ce résultat encourageant, l’écurie britannique estime qu’il faudra encore patienter plusieurs mois avant d’observer un véritable changement de dimension.

Neuvième à l’arrivée, Sainz a permis à Williams d’inscrire deux points, tandis qu’Albon a complété le tableau avec la dixième place. Un résultat bienvenu pour l’équipe de Grove, qui n’avait marqué que deux points lors des trois premières manches de la saison avec une FW48 pénalisée par un excès de poids.

L’hiver dernier, beaucoup d’attentes entouraient pourtant Williams à l’aube de la nouvelle réglementation 2026. L’équipe avait impressionné en 2025 et abordait cette nouvelle ère technique avec de forts atouts, dont le moteur Mercedes, considéré comme la référence du plateau.

Mais le début de saison s’est révélé plus compliqué que prévu. Si les évolutions introduites à Miami ont permis un pas en avant, Sainz estime que la reconstruction de Williams demandera encore du temps.

"Il faudra encore quelques mois pour achever ce redressement," a expliqué l’Espagnol. "Je pense qu’il faudra attendre le dernier tiers de la saison pour voir un vrai tournant. Au moins, les évolutions fonctionnent. Le poids de la voiture a un peu diminué, mais nous savons qu’il reste encore du travail."

"Nous avons encore quelques éléments qui arriveront lors des deux prochaines courses. Nous allons retenir le positif tout en continuant à nous concentrer sur les aspects négatifs."

Le directeur de l’équipe, James Vowles, a lui aussi souligné les progrès accomplis à Miami, même s’il rappelle que le tracé floridien convenait déjà bien à Williams l’an dernier. Alex Albon y avait terminé cinquième en 2025, tandis que Sainz avait décroché la neuvième place.

Pour autant, Vowles estime que l’explication ne réside pas uniquement dans les caractéristiques du circuit.

"Un meilleur week-end pour nous à Miami," a résumé le Britannique après son débriefing fait à l’usine cette semaine.

"Nous avons utilisé ces cinq dernières semaines pour apporter un bon nombre d’améliorations à la voiture à Miami."

"Une partie de ces évolutions concernait l’aérodynamique, avec un nouveau plancher et une nouvelle carrosserie," a-t-il détaillé. "Il y avait également plusieurs éléments sur l’aileron avant, une suspension arrière modifiée et du soufflage au niveau de l’échappement."

"Il y avait aussi des éléments en coulisses que vous ne voyez pas forcément, notamment sur notre manière de travailler, la façon d’extraire les données et de maximiser les performances de la voiture."

Au total, Williams affirme avoir lancé un record de projets de performance au cours de la pause séparant Suzuka et Miami.

"Au total, cela représente environ 30 projets sur lesquels nous avons travaillé avec beaucoup d’application ces cinq dernières semaines," a-t-il précisé.

"La bonne nouvelle, c’est qu’à mesure que nous approcherons du Canada et des courses suivantes, certains de ces projets continueront d’arriver et devraient encore améliorer les performances."

Concernant le plus gros dossier, l’équipe a réussi à alléger légèrement la FW48, un aspect crucial dans cette nouvelle génération de monoplaces.

"À Miami, nous avons aussi réussi à retirer un peu de poids de la voiture, ce qui a fait une différence," a souligné Vowles.

"Ce sont de petits pas par rapport à notre situation de départ, où nous étions clairement en difficulté et loin de nos objectifs en début de saison."

"Nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir et nous savons parfaitement que la bataille est extrêmement serrée avec les équipes qui nous entourent actuellement," a rappelé Vowles.

Le directeur d’équipe souligne notamment que certains concurrents directs n’avaient pas encore introduit leurs propres évolutions à Miami.

"Audi et Haas n’avaient pas apporté de nouvelles performances à leur voiture, et cela pourrait modifier la hiérarchie lors des prochaines courses," a-t-il averti.

"Ce que nous pouvons contrôler, c’est ce que nous avons à notre disposition. Et cela concerne les performances et les évolutions que nous pouvons apporter lors des deux prochaines manches afin de progresser petit à petit par rapport au reste du plateau."

Même si Miami semblait particulièrement convenir à la FW48, le Britannique estime que la progression de Williams est avant tout structurelle.

"Nous étions performants à Miami l’an dernier. Nous l’avons encore été cette année," a-t-il reconnu. "Je pense qu’il y a probablement un petit effet lié au circuit qui nous permet d’être légèrement meilleurs ici. Mais cela reste une petite partie par rapport à l’ampleur de la progression que nous avons accomplie."

Vowles estime que les trois ou quatre prochaines manches permettront d’évaluer plus précisément la place réelle de Williams dans la hiérarchie.

"Lors des trois ou quatre prochaines courses, alors que nous continuerons à apporter de la performance, l’élément crucial sera de voir comment cela se compare aux autres équipes," a-t-il expliqué.

"Nous sommes dans une lutte permanente pour apporter de la performance à chaque week-end de course. C’est ce gain relatif qui permet d’avancer par rapport à ses rivaux."

"Je suis satisfait de ce que nous avons dans notre pipeline, mais je ne sais pas ce que les autres préparent."

Williams espère notamment introduire un nouveau lot d’évolutions dès Montréal.

"Nous avons encore des performances à venir pour le Canada," a confirmé Vowles. "C’est une situation un peu particulière avec ces deux ou trois semaines entre les courses, et nous voulons maximiser ce temps au mieux."

"Le pipeline reste encore un peu incertain quant à ce que nous pourrons livrer à 100 %, mais il pourrait y avoir un gain de performance intéressant."

"La réalité, c’est que d’autres équipes comme Mercedes, Audi ou peut-être Haas apporteront aussi des évolutions. La question est donc de savoir si ce que nous apportons sera suffisant pour maintenir notre position face à elles."

Malgré ces inconnues, Vowles affiche sa confiance dans la trajectoire actuelle de Williams.

"Je suis satisfait de notre pipeline," a-t-il insisté. "Je suis satisfait de notre programme concernant la réduction du poids, les développements aérodynamiques et les aspects liés à la dynamique du véhicule."

"Ce que je sais, c’est que le travail prévu jusqu’à la pause d’août, et même légèrement au-delà, devrait nous placer dans une situation confortable où nous marquerons régulièrement des points chaque week-end."

"D’ici là, je pense que nous pouvons nous rapprocher petit à petit d’un résultat dans les points lors d’un week-end parfait, mais pas forcément devenir la cinquième force du plateau. Pour le moment, Alpine occupe cette place. Il nous manque encore quelques dixièmes pour les rejoindre."