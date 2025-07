Diriger une équipe de F1 pendant 20 ans, est-ce encore possible ?

20 ans à la tête d’une équipe de Formule 1, c’est long. C’est pourtant ce que Christian Horner a réussi à faire chez Red Bull Racing avant que sa direction ne décide de mettre fin à sa présence au sein de l’équipe autrichienne.

Cette belle longévité a été saluée par tout le monde dans le paddock de la Formule 1. Toto Wolff a repris le flambeau du doyen des directeurs (depuis 2013) et de loin alors que la nouvelle génération prend peu à peu le pouvoir (à lire ici).

La conférence de presse de la FIA du GP de Belgique rassemblait trois nouveaux patrons d’équipe. Ayao Komatsu, Jonathan Wheatley et Laurent Mekies, tous très expérimentés en F1, sont arrivés à ce nouveau poste il y a quelques jours ou mois à peine. Un peu plus d’an pour le Japonais.

Se voient-ils rester 20 ans à la tête d’une équipe de F1 ? Reverra-t-on une telle longévité ?

"Vingt ans ? Je ne sais pas !" répond Komatsu, directeur de Haas F1.

"Je n’y avais pas pensé comme ça, pour être honnête. Je voulais faire de la Formule 1 depuis mes 14 ans, puis je suis arrivé en Angleterre à 18 ans et j’ai commencé à travailler en 2003. Chaque année a été un nouveau défi. On ne s’ennuie jamais. On continue de progresser individuellement, en équipe, en attendant les prochaines étapes. Donc, je ne compte pas les années. Il se trouve que je suis ici depuis plus de 20 ans en tout. Et c’est toujours aussi stimulant. C’est très excitant : de nouveaux défis nous attendent à chaque fois que nous faisons notre travail. J’ai hâte de relever un nouveau défi en portant plus haut mon équipe."

Pour Wheatley, directeur de Sauber, future équipe Audi F1, "quand j’ai commencé ce sport, je pensais le pratiquer pendant quelques années. C’était il y a 34 ans."

"Il y a 20 ans… Mince alors ! Je n’aurais jamais imaginé rencontrer quelqu’un comme Dietrich Mateschitz. Ce qui peut arriver en 20 ans est extraordinaire. L’équipe qu’il a bâtie, faire partie de cette aventure Red Bull, ça a été incroyable. Il y a eu Flavio Briatore… Les rencontres, les opportunités offertes par la Formule 1… l’enthousiasme que je ressens encore à l’idée de venir à Spa-Francorchamps après toutes ces années."

"Il y a quelque chose en chacun de nous, nous partageons cette énergie positive et cet amour pour ce sport. C’est bien connu, j’ai commencé comme mécanicien en 1991. Je suis aujourd’hui directeur d’équipe. Les opportunités qu’offre la Formule 1 – je le dis à tant de jeunes que je rencontre pour la première fois, lorsqu’ils débutent dans le milieu ou qu’ils cherchent à s’y familiariser – me remplissent d’énergie. Je ne sais pas si j’ai encore 20 ans à vivre à un niveau exceptionnel, mais c’est un sport remarquable. Nous sommes tous honorés et fiers d’en faire partie, et j’ai hâte de découvrir la suite, quelle qu’elle soit."

"Je pense exactement ce que Jonathan et Ayao ont dit," poursuit Mekies, nouveau directeur de Red Bull Racing.

"La vérité, c’est que nous sommes des fans de Formule 1. C’est ce que nous sommes. Nous le sommes depuis notre plus jeune âge, depuis l’enfance, et sans vraiment comprendre pourquoi ni comment on finit par être payé pour assister à notre passion."

"À ce jour, pour chaque course, il y a un moment du week-end où l’on entre dans le garage, où l’on se branche sur le muret des stands et où l’on a ce sentiment : « J’ai la meilleure place pour regarder le week-end de course ». C’est ce que nous ressentons. J’espère que c’est aussi ce que beaucoup d’entre vous (les journalistes) ressentent. C’est la passion que nous avons pour ce sport."

"Du coup, on ne compte pas les années – nos cheveux gris comptent pour nous – mais c’est vraiment ce que vous ressentez. Nous avons énormément de chance, et c’est pourquoi il est important de garder cette perspective et de conserver la bonne énergie et le bon état d’esprit lorsque nous participons à une course. Si nous sommes des compétiteurs et que nous vivons et mourons pour la compétition, nous sommes aussi des fans inconditionnels – et des fans inconditionnels très privilégiés."