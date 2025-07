Hamilton : Ferrari, ce n’est pas du tout ce à quoi je m’attendais

Lewis Hamilton en a presque terminé de ses sept premiers mois en rouge et, après le Grand Prix de Hongrie ce week-end, il aura effectué sa première demi-saison pour la Scuderia Ferrari, avec un bilan plutôt contrasté.

A part une victoire au Sprint en Chine, le septuple champion du monde n’a signé aucun podium contrairement à Charles Leclerc, qui a encore réussi un top 3 en Belgique.

Hamilton a clairement vécu des hauts et des bas, notamment en termes d’intégration et d’adaptation. Mais il l’a assuré au micro de la RTBF, cela n’enlève rien à la magie de Ferrari.

Il commence par admettre : "ce n’est pas du tout ce à quoi je m’attendais !"

"C’est plus intense dans tellement de domaines. Je ne m’y attendais pas. Je ne pensais pas que l’équipe à l’usine serait aussi impressionnante. Je m’attendais à de l’énergie, mais là... c’est encore plus intense que ce que j’imaginais."

"Il y a un immense sentiment de fierté au sein de cette équipe. Lors du tournage au Mugello la semaine d’avant Spa, j’avais un grand sourire tout le temps. J’adore être en rouge ! Je regarde l’écusson et je me dis ’Wow !’ C’est Ferrari, je n’arrive pas y croire. Je dois encore me pincer, je me dis ’je pilote pour Ferrari’. C’est phénoménal."

Hamilton a un statut particulier en Formule 1 mais aucun pilote n’est plus grand que Ferrari. Le Britannique a appris à se saisir de cette sensation même s’il commence par préciser que le sport a lui-même pris une autre dimension ces dernières années.

"Le sport continue de grandir, on le voit à chaque course. Il y a de plus en plus de tribunes et de monde chaque week-end. Je m’habitue à cette nouvelle réalité, mais je ne prends rien pour acquis."

"C’est un immense privilège de pouvoir faire ce qu’on fait. Nous ne sommes que vingt dans le monde à faire ce métier. On est vraiment chanceux et les supporters sont plus présents que jamais."

"Ce qui me touche, c’est de voir jusqu’où va la passion Ferrari. Dans chaque pays, le Cheval Cabré a une place dans le cœur des gens. C’est vraiment unique."