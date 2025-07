Mekies fait confiance à Permane pour gérer Racing Bulls

Quitter Racing Bulls, une équipe en pleine ascension, a été difficile pour Laurent Mekies.

Le nouveau directeur de Red Bull Racing y a occupé son tout premier poste de directeur d’équipe et y avait aussi exercé son métier d’ingénieur au début de sa carrière.

Mais le Français sait que l’équipe est entre de bonnes mains avec Alan Permane, qu’il avait recruté comme directeur sportif.

"D’un côté, c’est très difficile, car l’aventure était incroyable avec Racing Bulls," reconnaissait Mekies à Spa.

"Nous étions sur une trajectoire incroyable avec tout le monde et nous avions opéré ensemble tellement de changements au cours des dix-huit derniers mois que nous avions vraiment l’impression que les choses allaient s’accélérer et s’améliorer encore."

"Alors, bien sûr, quitter le bateau est un peu étrange. Mais d’un autre côté, l’équipe est entre de bonnes mains."

"Alan est tout simplement la personne idéale pour assumer le rôle de directeur d’équipe. Il connaît l’équipe par cœur. Il incarne parfaitement l’esprit que nous avons essayé de créer avec tout le monde là-bas, et le fait qu’il dirige cette aventure, en collaboration avec Peter Bayer et toute l’équipe autour de lui, est une bonne chose."

Fernando Alonso a bien connu Alan Permane aussi avec son temps passé chez Renault et Alpine en Formule 1.

"C’est formidable à voir. Et je n’oublie pas Steve Nielsen qui va diriger Alpine F1 à la rentrée. J’ai évidemment beaucoup travaillé avec eux. Et avec Alan, en particulier – j’ai travaillé avec lui deux fois, notamment à mon retour chez Alpine. Donc, oui, je suis content pour eux, content pour lui. Ils ont beaucoup d’expérience, mais ils ont aussi peut-être le leadership et les qualités nécessaires de nos jours."