Des contacts rétablis entre Sainz et Ferrari en vue de 2027 ?

Les médias espagnols font état de nouveaux doutes au sein de Ferrari quant à la décision de remplacer Carlos Sainz par Lewis Hamilton, laissant même entendre un retour futur de Sainz, peut-être dès 2027.

Marca affirme "qu’il y a deux semaines, il a été rapporté que Ferrari avait récemment eu des discussions avec Carlos Sainz", bien que l’entourage de l’Espagnol ait immédiatement démenti tout contact.

Les spéculations se sont intensifiées au Qatar, théâtre du creux de la vague de Ferrari en 2025, où Piero Ferrari a été photographié en longue conversation avec le célèbre père de Sainz, le pilote de rallye Carlos Sainz Sr.

Cela fait suite à la terrible première saison de Hamilton à Maranello, tandis que Sainz, désormais pilote Williams jusqu’à fin 2026 au moins, a décroché des podiums inattendus en 2025, Williams occupant une confortable cinquième place au championnat constructeurs, maintenant assurée.

Le patron de l’équipe, Frédéric Vasseur, avait déjà laissé la porte ouverte à un retour de Sainz.

"Cela pourrait se produire dans deux ans, lorsque nous devrons à nouveau chercher un pilote, et il sera probablement sur la liste," a-t-il déclaré plus tôt cette année.

Vasseur pense-t-il déjà à un plan B au cas où Hamilton ne serait plus à la hauteur en 2026, si sa baisse de forme continue ainsi ? C’est fort probable, anticiper est toujours le devoir de n’importe quel directeur d’équipe.

Ferrari dispose toutefois d’un impressionnant Oliver Bearman dans sa filière, qui monte en puissance chez Haas F1 et pose bien des soucis en termes de différence de performance à Esteban Ocon.

Cependant, Sainz semble tout à fait satisfait de sa vie chez Williams. Tout juste après un autre podium surprise au Qatar, il a déclaré : "Si vous m’aviez dit l’année dernière, lorsque j’ai signé le contrat - vous vous souvenez de Spa ? - que nous allions décrocher trois podiums, terminer cinquièmes du championnat du monde, lutter de temps en temps contre Ferrari, Mercedes et McLaren... j’aurais signé sur-le-champ."

"Et c’est ce que j’ai fait. Je suis allé chez Williams pour une raison. Je savais que l’équipe avait ce potentiel, et je savais que je pouvais l’aider. Je suis dans une bonne position pour ma carrière."

Bien entendu, avant d’avoir vu les performances des futures monoplaces 2026 des différentes équipes, il est impossible pour un quelconque pilote de se projeter sur un éventuel transfert pour 2027.

Tout cela reste donc très hypothétique à ce stade mais si Williams est performante l’an prochain, Sainz verra clairement son choix validé. Si ce n’est pas le cas du tout et que Maranello appelle, il sera probablement difficile pour lui de résister à un retour au sein de la Scuderia...