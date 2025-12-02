Course terne, règle absurde, zéro dépassement : Hamilton démonte le GP du Qatar

Lewis Hamilton n’a pas mâché ses mots à l’issue d’un Grand Prix du Qatar qu’il a qualifié de terne et pauvre en spectacle. Parti 17e, le pilote Ferrari n’a jamais trouvé l’occasion de remonter au classement, dans une course verrouillée par des stratégies figées par Pirelli et un tracé peu propice aux dépassements.

Dès son arrivée dans le paddock, Hamilton a dressé un constat sévère devant les journalistes.

"J’ai fait un bon premier tour, et après ça c’était plutôt terne."

La règle imposant un relais maximum de 25 tours a selon lui ôté toute marge stratégique.

"Je suis sûr qu’il y a déjà eu d’autres mauvaises courses ici," a-t-il reconnu. "Mais c’est clairement l’un des pires Grands Prix dans ce sens, parce que tout le monde s’arrête au même moment. Il n’y a aucune flexibilité, et en plus, on ne peut pas dépasser."

Le septuple champion du monde juge le circuit "génial en solo, sur un tour rapide", mais totalement anti-spectacle.

"Je pense que c’est pareil pour tout le monde, c’est juste le circuit."

Hamilton a affirmé que les difficultés rencontrées dimanche étaient anticipables.

"En briefing pilotes, j’ai posé la question : ’Vous avez vu qu’il n’y avait pas de dépassements l’an dernier. Pourquoi n’avez-vous pas, par exemple, augmenté le DRS ?’ Ils ont répondu : ’Oh, hmm, on n’y avait pas pensé’. Je leur ai dit : ’Mais qu’est-ce que vous faites ?’"

Il a également critiqué la voie des stands, beaucoup trop longue selon lui.

"La pit lane fait 26 secondes (en temps de traversée). Au bout, il y a une longue zone inutile, on peut la raccourcir. Le début aussi est trop tôt, on pourrait la resserrer."

Avec des pneus bridés dans leur usage et peu d’action en piste, Hamilton estime que l’épreuve n’a offert aucun spectacle.

"Avec ces relais de 25 tours maximum, c’est l’une des pires courses. C’est probablement la pire course où aller quand on ne peut pas dépasser."

"C’est néanmoins un endroit magnifique, on est très bien accueilli. Mais il faut trouver une autre solution, parce que… j’espère que vous écrirez à quel point cette course devait être horrible à regarder. Je pense que ça devait être vraiment mauvais."

"Le circuit est si rapide, phénoménal à piloter… mais malheureusement, comme Monaco ou presque."