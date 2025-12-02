PepsiCo devient sponsor de Mercedes, un retour en F1 après Jordan en 1991

Plus de trois décennies après l’iconique partenariat de 7UP avec Jordan en 1991, PepsiCo s’apprête à faire son retour comme sponsor d’une équipe de Formule 1. Le géant américain a officialisé un accord d’envergure avec Mercedes F1, construit autour de trois de ses marques phares : Gatorade, Sting et Doritos.

L’accord, qui s’ajoute à la collaboration mondiale nouée plus tôt cette année entre PepsiCo et la F1 jusqu’en 2030, vise à renforcer l’engagement de la marque dans la catégorie reine grâce à un programme d’activations destinées aux fans, mais également à des projets techniques.

L’un des volets les plus ambitieux concerne l’implication du Gatorade Sports Science Institute, qui travaillera avec Mercedes pour fournir des solutions de performance aux pilotes et aux équipes d’ingénieurs.

Pour Mercedes, ce nouvel arrivant représente autant un atout commercial qu’une alliance stratégique avec une marque globale.

"Accueillir dans notre écosystème une entreprise dont le portefeuille est aussi solide que celui de PepsiCo est une nouvelle preuve de la force de notre équipe et de notre sport," commente le directeur de l’équipe, Toto Wolff.

"En tant que marque, ils s’alignent parfaitement avec notre philosophie qui consiste à rechercher la performance ultime grâce à l’innovation et à l’excellence."

Le partenariat illustre une volonté claire de PepsiCo de s’implanter durablement dans l’univers de la Formule 1, tant au niveau des athlètes que du public.

Eugene Willemsen, PDG de la branche "International Beverages" de PepsiCo, ajoute : "Grâce à Gatorade, Sting et Doritos, nous sommes au cœur de la culture de ce sport, en soutenant à la fois les athlètes et les fans qui vivent pour l’adrénaline de la F1."

Pour l’heure, le placement des logos sur les monoplaces, les combinaisons des pilotes et les tenues de l’équipe demeure en discussion. Aucun choix définitif n’a encore été arrêté.

Ce nouveau partenariat marque la première collaboration majeure entre PepsiCo et une équipe de F1 depuis le mythique engagement entre 7UP et Jordan. La livrée vert et bleu de la Jordan 191, immortalisée notamment lors du Grand Prix de Belgique 1991 où Michael Schumacher faisait ses débuts, reste l’une des plus emblématiques de l’histoire de la discipline. Le partenariat n’avait toutefois duré qu’une seule saison.

Plus récemment, en 2002, PepsiCo avait noué un accord marketing avec Williams, faisant de 7UP la boisson officielle de l’écurie. Il ne s’agissait toutefois pas d’un véritable sponsoring : aucun logo n’était apparu sur la voiture ou sur les équipements de l’équipe.

Forte de plus de 92 milliards de dollars de revenus nets en 2024, l’entreprise américaine continue de valoriser un portefeuille de marques parmi les plus puissants de l’industrie alimentaire, incluant Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew ou encore SodaStream.

Son retour en F1 à travers Mercedes confirme une stratégie de visibilité mondiale et un engagement sur le long terme dans la discipline.