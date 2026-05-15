Alors que Verstappen s’amuse sur la Nordschleife, Marko critique la F1 moderne

Helmut Marko estime que la Formule 1 survivrait sans difficulté à un éventuel départ de Max Verstappen, même si l’Autrichien reconnaît qu’une telle sortie représenterait une perte importante pour la discipline. Alors que le quadruple champion du monde continue d’afficher son malaise face aux réglementations techniques introduites cette saison, son engagement remarqué aux 24 Heures du Nürburgring relance encore davantage les interrogations autour de son avenir à long terme en Grand Prix.

Présent ce week-end sur la Nordschleife pour sa première participation complète aux 24 Heures du Nürburgring, Verstappen a déjà impressionné en assurant la qualification pour la phase finale de la TQ3 tout à l’heure et dans des conditions particulièrement délicates, notamment lors des roulages nocturnes sous la pluie au volant de la Mercedes GT3 engagée par Verstappen Racing.

Depuis le début de la saison, le pilote Red Bull ne cache plus son agacement face aux règles techniques de la Formule 1, notamment concernant l’importance accrue de la gestion énergétique sur les monoplaces 2026. Ses déclarations répétées, combinées à son intérêt grandissant pour les courses GT et l’endurance, alimentent de nombreuses spéculations sur une possible pause, voire un départ du championnat.

Son coéquipier au Nürburgring, Dani Juncadella, estime d’ailleurs que le Néerlandais semble aujourd’hui particulièrement épanoui en dehors de la F1.

"Je vois Max Verstappen prendre du plaisir, évidemment," a déclaré Juncadella.

"La vérité, c’est que cela se voit sur les photos et les vidéos. Il a l’air heureux, il sourit. Et c’est un signe clair qu’il est dans un environnement où il aime être."

"C’est quelqu’un d’extrêmement compétitif et évidemment il est aussi ici parce qu’il veut gagner. Donc pour moi, faire partie de ce projet est quelque chose d’incroyable."

Pendant ce temps, Helmut Marko continue de critiquer ouvertement les réglementations moteur introduites cette saison en Formule 1, malgré les premiers ajustements déjà opérés par la FIA après les nombreuses critiques émises par les pilotes et les équipes.

"Ce qui a été fait jusqu’à présent est clairement insuffisant," a déclaré l’ancien conseiller de Red Bull Racing à RTL.

La F1 a déjà modifié les règles concernant le déploiement électrique après seulement trois Grands Prix cette saison, tandis que d’autres ajustements sont prévus pour 2027. Une évolution beaucoup plus importante pourrait également intervenir autour de 2030-2031 avec un possible retour des moteurs V8.

Marko estime néanmoins que la discipline doit aller encore plus loin pour retrouver l’essence du pilotage pur.

"Les moteurs thermiques doivent retrouver davantage de puissance," a-t-il expliqué, tout en jugeant que la part de déploiement électrique devrait encore être réduite.

"Jusqu’à quel point nous pouvons retrouver une course automobile pure ? Je ne sais pas."

Interrogé sur un éventuel départ de Verstappen, Marko reconnaît que ce serait un coup dur pour la discipline, sans pour autant imaginer un scénario catastrophique pour la Formule 1.

"Le départ de Max représenterait évidemment une grande perte," a affirmé l’Autrichien. "Mais c’est ainsi dans le sport. Quand quelqu’un s’en va, quelqu’un d’autre arrive et devient la nouvelle star."

Marko insiste cependant sur le fait que le problème dépasse largement la seule situation du quadruple champion du monde.

"Il ne s’agit pas seulement de savoir si Max aime cela. Il s’agit de la course automobile. La Formule 1 n’a aujourd’hui plus rien à voir avec son caractère originel."