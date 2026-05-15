Officiel : Alpine F1 confirme l’arrivée de Jason Somerville en tant que directeur technique adjoint

Alpine F1 a confirmé la nouvelle que nous vous donnions plus tôt ce matin et a annoncé la nomination de Jason Somerville au poste de directeur technique adjoint dans le cadre du renforcement continu de son organisation technique. Somerville prend ses fonctions ce vendredi 15 mai et sera directement rattaché au directeur technique exécutif, David Sanchez.

Cette nomination marque le retour de Somerville à Enstone, où il avait déjà occupé un rôle clé au sein du département aérodynamique entre 2010 et 2011. Il avait fait ses débuts en Formule 1 chez Williams en 1999 avant de rejoindre Toyota Racing en 2003, où il a gravi les échelons jusqu’à devenir directeur adjoint de l’aérodynamique.

Après deux saisons à Enstone, Somerville a retrouvé Williams à la tête du département aérodynamique avant d’intégrer la Formula One Management pour contribuer à l’élaboration du règlement technique introduit en 2022.

En 2022, Somerville a été recruté par la FIA comme responsable de l’aérodynamique, où il a supervisé plusieurs cycles réglementaires avec l’objectif d’améliorer le spectacle pour les millions de fans de la discipline à travers le monde.

Le poste de directeur technique adjoint a été créé afin de renforcer le vivier de designers et d’aérodynamiciens et de poursuivre les progrès constants de l’écurie dans la nouvelle ère de la Formule 1.

L’équipe a affiché un bon niveau de compétitivité depuis le début de saison et occupe la cinquième place du Championnat Constructeurs après quatre Grands Prix. Avec vingt-trois unités au compteur, Alpine a connu sa meilleure entame de saison (après quatre manches) et a déjà inscrit plus de points que sur l’ensemble de la campagne 2025, démontrant ainsi les progrès accomplis sur le plan des performances.

L’expertise de Somerville en aérodynamique contribuera à consolider les efforts de développement, tant pour la monoplace actuelle que pour les futurs concepts, alors que l’équipe accélère sur plusieurs fronts.

Après les recrutements clés réalisés l’été dernier et sa capacité à conserver des profils extrêmement talentueux, la nomination de Somerville confirme la dynamique positive engagée par Alpine F1 sous la direction de Flavio Briatore et du directeur général, Steve Nielsen.

"Je suis très heureux de revenir à Enstone et de travailler avec Flavio, Steve et David dans le cadre de ce nouveau rôle," confie Jason Somerville, directeur technique adjoint.

"Cela fait maintenant quelques années que je me suis éloigné du volet compétitif du sport automobile au sein d’une écurie. Je me réjouis de cette opportunité de replonger au cœur de l’action, de chasser le moindre millième de seconde et de nous battre face à nos rivaux pour des points et, je l’espère, des trophées. J’ai hâte de commencer et de rejoindre ce formidable groupe d’ingénieurs, de designers et d’aérodynamiciens à l’usine, avec l’ambition de contribuer aux succès de l’équipe dans un avenir relativement proche."

David Sanchez, directeur technique exécutif, ajoute : "Nous sommes ravis d’accueillir une personnalité du calibre et de l’expérience de Jason afin de poursuivre notre progression constante."

"Le travail déjà accompli cette saison a été remarquable, mais nous savons tous que ce n’est que le début et aucun membre de l’écurie ne se repose sur ses lauriers. L’arrivée de Jason au sein de notre équipe technique nous permettra de franchir de nouveaux caps et d’améliorer encore plus nos performances dans cette course au développement en Formule 1."