Carlos Sainz déplore ’le chaos’ que ’les médias’ engendrent chez Ferrari

Carlos Sainz est agacé de voir les rumeurs d’un licenciement planer au-dessus de Frédéric Vasseur, le directeur de Ferrari.

Le pilote Williams F1, qui a passé quatre ans à Maranello, déplore la pression malsaine qui entoure la Scuderia.

"C’est toujours la même histoire, dès que les résultats ne sont pas au rendez-vous chez Ferrari, les médias pointent du doigt et c’est le chaos" déplore Sainz, interrogé sur les rumeurs (à lire ici).

"Pour moi, il s’agit de se concentrer sur le processus et d’être à la hauteur quand c’est important."

"Mais si vous me demandez mon avis sur Fred, j’ai une excellente relation avec lui. Dans le passé, nous avons évidemment traversé un mois difficile où il ne voulait pas de moi et a signé Lewis, mais à part cela, nous avons fait la paix, et je m’entends bien, et je l’ai toujours apprécié en tant que directeur d’équipe et en tant que personne."

Interrogé sur les difficultés de Ferrari cette saison, l’Espagnol admet être étonné de les voir : "Je ne peux parler que du temps passé là-bas quand je suis parti, et mon sentiment est que l’équipe, la voiture, nous nous sentions prêts à nous battre pour notre championnat. Je pensais, honnêtement, que Ferrari pourrait se battre pour le championnat cette année."

"C’est ce que j’ai communiqué à Charles [Leclerc], [et] à l’équipe. Pour moi, tout se mettait en place. Je n’ai pas été impliqué dans le développement de la voiture de 2025. Donc je ne sais pas où ils sont allés avec l’équilibre, avec la configuration, et pourquoi ils luttent pour obtenir un résultat cette année."

"En même temps, McLaren fait probablement un excellent travail. Si McLaren fait un si bon travail, alors peu importe ce que vous faites, il y a quelqu’un qui fonctionne à un très haut niveau avec deux pilotes très forts et qui fait du très bon travail en F1 en ce moment, et c’est McLaren."