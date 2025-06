Hamilton : Ferrari m’interdit de parler du problème rencontré à Barcelone

Au Canada, en ce jeudi consacré aux médias, Lewis Hamilton affirme que le problème technique qui a affecté sa Ferrari lors du Grand Prix d’Espagne de F1 a « considérablement entravé » ses performances.

Après une décevante sixième place à Barcelone, le septuple champion du monde Hamilton a décrit sa course comme étant « la pire qu’il ait connue » au volant d’une Ferrari, ayant peiné à trouver le rythme, ce qui était inhabituel pour lui.

Hamilton a grimpé jusqu’à la quatrième place en début de course avant de perdre du terrain, ce qui lui a valu une consigne au profit de son coéquipier plus rapide, Charles Leclerc.

Il a également été dépassé par Nico Hülkenberg et sa Sauber suite à une intervention tardive de la voiture de sécurité et a terminé septième, avant d’être promu d’une place grâce à la pénalité de Max Verstappen.

Le directeur de l’équipe Ferrari, Fred Vasseur, a révélé après la course que Hamilton et Leclerc avaient tous deux rencontré des problèmes sur leurs monoplaces, sans toutefois donner plus de détails.

Hamilton est resté muet lorsqu’il a été interrogé sur le problème avant le Grand Prix du Canada de F1 de ce week-end, mais a confirmé que cela avait eu un impact sur ses performances.

"Énormément, énormément d’impact. Malheureusement, l’équipe ne veut pas qu’on en parle trop, mais nous avons tous les deux eu des problèmes qui nous ont énormément gênés dès la mi-course," lance Hamilton.

"Ce que je ne savais pas, c’est si j’avais ce problème, mais j’ai évidemment dit à la radio que c’était la voiture la plus dégueulasse que j’aie jamais eue, et c’était vraiment le cas avec ce problème."

"À la fin de la course, je me suis dit : ’Zut, je n’ai jamais vécu quelque chose d’aussi mauvais pendant aussi longtemps en course’."

Hamilton était visiblement déprimé après une course difficile en Espagne et s’est excusé auprès des médias pour son attitude lors des interviews à chaud.

Le Britannique de 40 ans a admis avoir été « soulagé » d’apprendre le problème affectant sa voiture lors du débriefing de l’équipe après les interviews.

"Ce n’est qu’après les interviews télévisées que j’ai contacté les ingénieurs et que nous avons découvert qu’il y avait un problème. C’était donc un soulagement d’apprendre cela, et je ne me sentais vraiment plus si mal après."