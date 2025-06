Isack Hadjar reconnait ne pas se sentir prêt pour un transfert chez Red Bull

Isack Hadjar a clairement indiqué qu’il ne se sentait « pas prêt » à être promu chez Red Bull, mais qu’il était « curieux » de faire équipe avec Max Verstappen.

Le pilote français a été largement évoqué comme favori pour se retrouver potentiellement aux côtés du quadruple champion du monde la saison prochaine, après avoir impressionné lors des premières manches.

Le débutant est un habitué de la Q3 et des points, à tel point que Liam Lawson a été éclipsé par lui depuis sa rétrogradation de Red Bull.

Les spéculations autour d’une éventuelle promotion au sein de l’écurie de Milton Keynes se sont également intensifiées en raison des récentes difficultés de Yuki Tsunoda aux côtés de Verstappen.

Cependant plusieurs voix se sont élevées, dont celles de son PDG Peter Bayer et de Nico Rosberg, pour insister sur le fait qu’une promotion dès maintenant serait néfaste pour la carrière de Hadjar.

"Il est juste de dire que, Liam et Yuki étant des pilotes de qualité, il est normal de penser cela. Mais si on me le demandait, je le ferais évidemment, je suis juste curieux."

"C’est le seul mot que je puisse utiliser pour décrire le fait d’être aux côtés de Max, la seule chose que je puisse dire. Mais c’est sûr, je ne me sens pas prêt. C’est un fait. Je pense que c’est bien d’acquérir de l’expérience là où je suis."

"Je prends tellement de plaisir chaque week-end, j’apprends beaucoup. La Racing Bulls est une voiture que j’aime piloter. Nous anticipons l’avenir, mais en tant que pilote Red Bull Junior, la trajectoire vers Red Bull est tout à fait normale."

De nombreux pilotes ont peut-être été moins francs et directs lorsqu’ils ont déclaré leur manque de préparation pour cette tâche, mais lorsqu’on lui a demandé ce qui motivait son honnêteté, Hadjar a expliqué que le manque d’expérience dans l’adaptation d’une voiture sous-performante était le facteur clé.

"Je n’ai pas suffisamment expérimenté une voiture peut-être difficile. Jusqu’à présent, ma voiture a été très constante et n’est pas la plus difficile à piloter, donc je n’ai pas eu de week-ends où elle se comportait mal. Je n’ai pas l’expérience nécessaire pour faire passer une voiture de zéro à très haut niveau en un seul week-end."

"Je pense donc que sur le plan technique, je peux encore progresser, notamment en comprenant ce dont une F1 a besoin pour aller plus vite. La vitesse brute, on l’a ou non, c’est vraiment plus extérieur à cela."

Hadjar est rapidement devenu très apprécié chez Racing Bulls, Peter Bayer ayant plaisanté en disant qu’il le « menotterait » pour l’empêcher de partir, un commentaire qui a ravi le jeune homme de 20 ans.

"Je pense que c’est une bonne chose ! Cela signifie simplement que je suis bien intégré dans l’équipe. Ils m’apprécient et je suis heureux là où je suis actuellement, ils me tiennent beaucoup à cœur."

"Je ne peux donc qu’être reconnaissant et très heureux de la situation actuelle. C’est très bien pour un débutant."