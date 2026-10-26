Bridgestone serait proche de tenter un retour en F1 pour 2029

Bridgestone s’agite apparemment en coulisses pour faire son retour en Formule 1 en tant que fournisseur de pneumatiques. Le fabricant japonais a quitté la F1 il y a plus de 15 ans, mais il était présent lors de plusieurs Grands Prix au cours des deux derniers mois, et il s’est montré clairement à Singapour et aux États-Unis, où la firme a envoyé plusieurs délégués pour aller étudier la faisabilité d’un retour.

Brigsstone avait quitté la Formule 1 à la fin de l’année 2010, avant que Pirelli ne prenne le relais en tant que fournisseur exclusif du championnat en 2011, une position que la firme italienne a conservé depuis.

Le contrat actuel de Pirelli a été prolongé en 2023 pour couvrir les saisons 2025 à 2027, et la FIA a activé une option de prolongation d’un an en juillet 2026. Cela signifie que le fabricant basé à Milan est assuré d’être le fournisseur de pneus de la F1 au moins jusqu’à la fin de la saison 2028.

Le contrat est attribué par le biais d’un appel d’offres. La FIA lance l’appel d’offres, sélectionne un gagnant, puis fait une proposition à la Formule 1 pour entamer des négociations commerciales et financières avant de finaliser l’accord.

Bien que la Formule 1 ne veuille plus de lutte des manufacturiers pneumatiques, ce qui a souvent tendance à créer trop de dépenses, des sources proches du dossier donnent à Bridgestone de fortes chances d’être le prochain fabricant sélectionné.

Il est entendu que l’entreprise japonaise se prépare à revenir en F1 avec un ensemble technologique, financier et commercial plus solide que lors de sa précédente candidature, qui était déjà largement considérée comme robuste.

Lors de son premier passage en F1, Bridgestone s’est battu entre 1997 et 2006 dans une guerre des pneus face à GoodYear puis Michelin, avant de devenir le fournisseur exclusif en 2007 jusqu’à son retrait quatre saisons plus tard.

Bridgestone a restructuré sa division sport automobile en 2025 et a recruté une figure clé, Hiroshi Imai, pour diriger l’organisation, signalant ainsi ses intentions en F1. Réengagé par Bridgestone après un premier passage entre 1990 et 2008, il faisait partie de la délégation de haut niveau de l’entreprise lors des courses de Singapour et d’Austin.

Imai a travaillé chez McLaren de 2009 à 2025, occupant les postes d’ingénieur de course en chef, directeur de la performance de la suspension et des freins, et, au cours de ses dernières années, directeur de l’ingénierie de course. Plusieurs sources du paddock ont affirmé que les ambitions de l’entreprise en F1 étaient à l’origine de son retour.

Cependant, elles ont également noté que les standards technologiques sont suffisamment élevés pour la F1, la société étant active dans de nombreuses séries de courses de haut niveau. Le constructeur équipe notamment plusieurs championnats de GT, mais surtout l’IndyCar via la branche américaine Firestone.

De plus, Bridsgestone devient cette année le fournisseur de pneumatiques de la Formule E, qui va inaugurer sa quatrième génération de monoplaces et s’est débarrassé du décevant Hankook pour ses gommes.

Hankook qui pourrait d’ailleurs tenter sa chance pour un dossier en Formule 1, selon d’autres rumeurs. Mais compte tenu de ses prestations en WRC puis en Formule E, il est peu probable de voir la marque sortir gagnante.

D’autres bruits de paddock parlent d’un retour de Michelin, mais la marque française est pour l’instant uniquement engagée en WEC, où elle met en avant la solidité de ses gommes via l’endurance, une image qu’elle avait confirmé vouloir donner lorsqu’elle avait déjà réfuté un retour en F1.