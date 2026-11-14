Pirelli dévoile ses pneus pour les trois derniers Grands Prix F1 de 2026

Pirelli a dévoilé les mélanges de pneumatiques qui seront utilisés lors des trois dernières manches du championnat du monde de Formule 1 2026, à Las Vegas, au Qatar et à Abu Dhabi. Le manufacturier italien a décidé de reconduire exactement les mêmes choix qu’en 2025, avec deux approches très différentes selon les caractéristiques des circuits...

À l’approche des trois dernières épreuves de la saison 2026, Pirelli a confirmé les allocations de pneumatiques qui seront mises à la disposition des onze équipes de Formule 1. Sans surprise, le fournisseur unique du championnat a choisi de conserver les mêmes sélections que l’année précédente, en tenant compte des caractéristiques très différentes des trois tracés.

Pour les Grands Prix de Las Vegas et d’Abu Dhabi, les pilotes disposeront des mélanges C3, C4 et C5, soit les trois gommes les plus tendres de la gamme Pirelli.

À l’inverse, le Grand Prix du Qatar se disputera avec les mélanges C1, C2 et C3, correspondant aux trois gommes les plus dures.

Ces choix reflètent les exigences spécifiques de chaque circuit, qu’il s’agisse des températures particulièrement basses rencontrées à Las Vegas, des fortes contraintes exercées sur les pneus à Losail ou de la nécessité de préserver plusieurs possibilités stratégiques à Abu Dhabi.

Las Vegas : les gommes tendres pour affronter le froid

À Las Vegas, les difficultés sont d’une tout autre nature que d’habitude.

Le circuit urbain qui emprunte notamment le célèbre Strip se caractérise par des températures généralement basses à cette période de l’année, les séances se déroulant dans des conditions qui peuvent compliquer considérablement la mise en température des pneumatiques.

Pour les pilotes, l’un des principaux défis consiste à amener rapidement les gommes dans leur fenêtre de fonctionnement optimale afin de bénéficier du niveau d’adhérence nécessaire.

Des mélanges trop durs pourraient rendre cet exercice particulièrement délicat, notamment lors des premiers tours d’un relais ou pendant les qualifications.

Pirelli a donc retenu les trois gommes les plus tendres de sa gamme, à savoir les C3, C4 et C5.

Cette sélection doit favoriser une montée en température plus rapide et permettre aux pilotes d’exploiter plus facilement leurs pneumatiques malgré les conditions fraîches attendues sur le tracé américain.

Le choix de Pirelli s’inscrit là dans la continuité de la saison 2025, sans modification de l’allocation.

Qatar : les pneus les plus durs pour résister aux contraintes de Losail

Le circuit international de Losail représente l’un des défis les plus exigeants de la saison pour les pneumatiques.

Son tracé se distingue notamment par une succession de virages rapides, qui soumettent les pneus à des efforts considérables et à des transferts d’énergie particulièrement importants.

Ces caractéristiques sollicitent fortement les gommes, en particulier celles de l’essieu avant, qui doivent supporter des charges élevées lors des changements de direction à grande vitesse.

Pour cette raison, Pirelli a décidé de conserver une allocation particulièrement conservatrice, composée des mélanges C1, C2 et C3.

L’utilisation des trois gommes les plus dures doit permettre de mieux gérer les contraintes imposées aux pneumatiques tout au long des relais, en limitant les difficultés liées aux charges importantes subies dans les virages rapides.

Ce choix est identique à celui retenu en 2025 et traduit la volonté du manufacturier de privilégier des pneumatiques adaptés aux sollicitations particulièrement élevées du circuit qatari.

Abu Dhabi : préserver plusieurs options stratégiques

Pour la dernière manche de la saison, disputée sur le circuit de Yas Marina à Abu Dhabi, Pirelli a également décidé de reconduire les mélanges C3, C4 et C5.

Contrairement à Las Vegas, où la mise en température constitue une préoccupation majeure, le choix des gommes les plus tendres à Abu Dhabi répond principalement à la volonté de proposer un éventail suffisamment large de possibilités stratégiques.

Le manufacturier italien considère que cette combinaison représente le meilleur compromis entre performance et dégradation sur le tracé de Yas Marina.

Elle doit permettre aux équipes de disposer de plusieurs options dans la préparation de leur course, en fonction du comportement des pneumatiques et de leur capacité à maintenir un rythme compétitif sur la durée.

La sélection des C3, C4 et C5 a déjà démontré sa pertinence sur ce circuit lors des précédentes éditions, ce qui explique sa reconduction pour la finale du championnat 2026.