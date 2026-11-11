Pirelli a battu plusieurs records en F1 et a utilisé ses cinq composés au Brésil

Pirelli a vu les équipes de F1 utiliser tous ses pneus lors du Grand Prix du Brésil, disputé ce week-end à Interlagos. Les gommes slicks du fabricant ont en effet été utilisées en essais libres avec les trois composés, avant que les full pluie ne soient utilisés en qualifications, tout comme les intermédiaires, qui ont aussi servi en course. Malgré quelques critiques, la firme a pu faire enfin rouler ses pneus les plus sculptés.

Le manufacturier a révélé que le personnel présent à Interlagos a porté un uniforme spécial pour célébrer l’histoire de l’entreprise en Formule 1. Pirelli est désormais le fournisseur de pneus comptant le plus grand nombre de participations à des Grands Prix et a atteint cette année le record du plus grand nombre de pole positions obtenues avec ses pneus.

Après le Grand Prix du week-end dernier, l’entreprise a également ajouté un autre chapitre à cette histoire en devenant le fournisseur de pneus comptant le plus de victoires dans l’histoire de la Formule 1. L’uniforme s’inspirait de la première chemise portée par le personnel Pirelli lors du retour de l’entreprise dans le championnat en 2011.

"Les conditions météorologiques changeantes ont eu un impact décisif sur la stratégie de course. La pluie tombée avant le départ a laissé la piste avec des niveaux d’adhérence très variables selon les portions du circuit, faisant des pneus intermédiaires le seul choix viable pour le premier relais" a déclaré Dario Marrafuschi, directeur motorsport de Pirelli.

"Dans ces conditions de transition, alors que la piste passait d’un état humide à un état sec, les pneus intermédiaires ont offert des performances constantes ; à mesure que l’état de la piste évoluait, les temps au tour se sont progressivement rapprochés du seuil de bascule vers les pneus slicks."

"Nous avons observé principalement une dégradation thermique, accompagnée d’épisodes de graining dus au séchage de la surface, particulièrement sur le côté droit des monoplaces. Une fois que les conditions ont permis le passage aux pneus pour piste sèche, les gommes tendres se sont imposées comme le choix privilégié de toutes les écuries."

"Les températures relativement basses, tant de l’air que de la piste, ont permis de maintenir la dégradation sous contrôle ; l’usure est ainsi devenue, dans bien des cas, le facteur principal à gérer. Certaines équipes envisageaient même de rallier l’arrivée sans effectuer d’arrêt supplémentaire, mais le retour de la pluie en fin de course a de nouveau bouleversé la donne stratégique."

"Dans l’ensemble, les pneus intermédiaires comme les pneus tendres ont répondu aux attentes, offrant aux écuries plusieurs options stratégiques au cours d’une épreuve marquée par l’incertitude quant aux conditions météorologiques."

"Félicitations à Mercedes pour avoir décroché le neuvième titre de champion du monde des constructeurs de son histoire. Cette réussite témoigne de l’excellence technique de l’équipe et de la qualité du travail accompli tout au long de la saison, un succès complété par le titre de champion du monde des pilotes remporté par Kimi Antonelli le week-end dernier."