Ce que le GP du Brésil a révélé sur les pneus pluie des F1 de 2026

Le GP du Brésil a offert aux pilotes de Formule 1 une occasion rare de tester les pneus pluie et intermédiaires de la génération 2026 dans des conditions particulièrement variées. Entre les fortes précipitations des qualifications, les changements d’adhérence et les multiples transitions entre piste humide et sèche, Lando Norris, Max Verstappen et Isack Hadjar ont pu dresser un premier bilan approfondi de leur comportement. Si les trois pilotes ne considèrent pas nécessairement les nouvelles monoplaces comme plus difficiles à conduire que leurs devancières, ils pointent plusieurs faiblesses des pneumatiques Pirelli. Des problèmes qui pourraient devenir particulièrement préoccupants sur des circuits plus froids, comme Las Vegas.

Les conditions météorologiques rencontrées à Interlagos ont permis aux pilotes de découvrir plus précisément le comportement des monoplaces 2026 sur piste humide. Après des qualifications disputées sous la pluie et un Grand Prix marqué par plusieurs changements de pneumatiques, les trois premiers de la course ont été interrogés sur les différences entre cette nouvelle génération de voitures et la précédente.

Lando Norris, Max Verstappen et Isack Hadjar s’accordent sur un point essentiel : les pneus pluie actuels restent particulièrement délicats à exploiter lorsqu’ils ne sont pas suffisamment chauds.

Si Interlagos permet généralement de faire monter rapidement les pneumatiques en température, les pilotes craignent que certaines caractéristiques de cette nouvelle génération de gommes ne deviennent problématiques sur des circuits moins favorables.

Norris redoute particulièrement les conditions de Las Vegas

Pour Lando Norris, la conduite des monoplaces 2026 sur piste humide n’est pas fondamentalement différente de celle de leurs devancières.

Le vainqueur du GP du Brésil estime que les pneumatiques offrent un comportement acceptable lorsqu’ils atteignent leur température optimale. En revanche, leur manque d’adhérence à froid peut rapidement devenir très difficile à gérer.

"Je ne dirais pas que c’est très différent, honnêtement. Ce n’est pas si mal. C’est certain que lorsque les pneus refroidissent, cela devient assez désagréable. Pendant les tours de mise en grille, lorsqu’ils devenaient très froids, les sensations étaient horribles."

"S’ils entrent dans une bonne fenêtre de fonctionnement, ils sont bons. Donc je pense que les moments inquiétants, ce sera si nous allons à Las Vegas et que nous n’arrivons pas à mettre les pneus en température."

Norris considère que les caractéristiques du circuit d’Interlagos ont facilité le travail des pilotes et des équipes pendant le week-end.

"Il faudrait alors un pneu bien meilleur que celui dont nous disposons ici, parce que ce serait horrible. Mais ici, on peut assez facilement faire monter les pneus en température. C’est probablement même l’un des meilleurs circuits pour cela."

Le Britannique souligne également que les équipes ont pu accumuler une quantité intéressante de données sur les deux types de pneumatiques destinés à la pluie.

"Nous avons beaucoup roulé avec les pneus pluie extrême et beaucoup avec les intermédiaires. Leur comportement est correct. Bien sûr, nous voulons toujours qu’ils soient meilleurs qu’ils ne le sont."

"Ils n’offrent certainement pas beaucoup de soutien à l’arrière par moments, et ils sont très difficiles à gérer."

L’aquaplaning reste le principal danger selon Norris

Au-delà de la température des pneumatiques, Norris estime que l’aquaplaning demeure le phénomène le plus dangereux lorsque les pilotes évoluent sur une piste très humide.

"Mais samedi aussi, nous avons roulé dans des conditions assez humides au début des qualifications. Une fois que nous avons pu reprendre la piste, c’était probablement l’une des premières fois depuis un bon moment que nous roulions réellement dans des conditions de pluie intense, et cela s’est plutôt bien passé."

"Je pense qu’il y a eu plusieurs moments où l’on a vu beaucoup d’aquaplaning, et c’est toujours ce qu’il y a de plus désagréable, lorsque vous perdez complètement le contrôle."

"Mais une fois que vous avez fait le tour et que tout le monde sait où se situe ce risque, les flaques commencent évidemment à se résorber un peu et, soudainement, tout va bien."

"Mais le problème, c’est qu’il faut en quelque sorte prendre le risque pour traverser cette phase et pouvoir ensuite se dire : ’D’accord, maintenant les conditions sont bonnes.’ C’est risqué."

Il considère toutefois que les décisions prises par la FIA pendant le week-end brésilien ont été appropriées.

"Tout dépend de l’importance du risque que nous sommes obligés de prendre, ou que la FIA souhaite prendre. Mais je pense qu’ils ont pris de bonnes décisions ce week-end et que les pneus se sont comportés raisonnablement bien."

Norris rappelle néanmoins que ce bilan doit être relativisé par les caractéristiques favorables d’Interlagos. Sur un circuit plus froid, il s’attend à rencontrer des difficultés nettement plus importantes.

"Ils se trouvent aussi sur un circuit où ils fonctionnent toujours raisonnablement bien. Comme je l’ai dit, si nous allons à Las Vegas et qu’il pleut là-bas, mes commentaires ne seront pas les mêmes."

"Pour le reste, cela a été un week-end amusant grâce à toutes les conditions différentes que nous avons rencontrées, et cela rend toujours les choses plus passionnantes."

Verstappen réclame une fenêtre de fonctionnement plus large

Max Verstappen partage les inquiétudes de Norris concernant le comportement des pneus pluie lorsqu’ils ne sont pas suffisamment chauds.

Le pilote Red Bull estime que leur principale faiblesse réside dans une fenêtre de fonctionnement trop étroite, qui complique leur exploitation dans des conditions météorologiques changeantes.

"Je pense que le principal problème, c’est que leur fenêtre de fonctionnement est un peu trop étroite. Lorsqu’ils sont chauds, ça va, mais lorsqu’ils sont froids, ils sont vraiment comme de la pierre."

"C’est quelque chose sur lequel nous devons essayer de travailler, afin d’obtenir une fenêtre de fonctionnement plus large pour les pneus pluie extrême et intermédiaires."

"Je pense que cela aiderait beaucoup à faire fonctionner les pneus plus rapidement et permettrait ensuite de rouler même sous une pluie plus intense."

Hadjar juge les pneus trop durs et dénonce des conditions dangereuses

Isack Hadjar se montre particulièrement critique envers le niveau d’adhérence offert par les pneumatiques pluie 2026.

Le Français, troisième du GP du Brésil, estime que les pneus pluie extrême ont montré leurs limites pendant les qualifications, alors même que la quantité d’eau présente sur la piste ne lui paraissait pas particulièrement importante.

Il considère que l’aquaplaning rencontré était excessif au regard des conditions.

"Oui, je veux dire, je pense que samedi, lorsque nous roulions avec les pneus pluie extrême, je n’avais pas l’impression qu’il y avait une quantité d’eau énorme sur la piste, et pourtant, à mes yeux, il y avait trop d’aquaplaning compte tenu des conditions."

"Pour moi, il semble aussi qu’il faille attendre assez longtemps avant de pouvoir monter les intermédiaires. C’est comme si on ne pouvait les utiliser qu’une fois qu’il n’y a plus d’eau stagnante, et qu’on peut alors commencer à attaquer."

"D’une certaine manière, j’ai donc l’impression que les gommes sont un peu plus rigides, plus dures qu’auparavant."

Hadjar estime qu’un niveau d’adhérence supérieur permettrait non seulement d’améliorer la sécurité, mais également de rendre le pilotage plus agréable.

"Je pense que nous prendrions tous un peu plus de plaisir avec davantage d’adhérence, et je pense qu’il y a eu des moments pendant les qualifications où les trois tout premiers tours de la Q1 étaient assez dangereux."