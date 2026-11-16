Le Daily Mail déclare le boycott de la F1 après la sanction de McEvoy par la FIA

Le Daily Mail a décidé de boycotter la Formule 1 jusqu’à la fin de la saison 2026 après le retrait de l’accréditation de son journaliste Jonathan McEvoy par la FIA. Correspondant expérimenté ayant couvert près de 400 Grands Prix en 21 ans, le Britannique a été sanctionné après avoir employé des termes particulièrement virulents à l’encontre de Charles Leclerc dans une chronique consacrée à son incident au départ avec Lewis Hamilton au Mexique. Cette décision provoque désormais une vive réaction des organisations de journalistes, qui dénoncent une atteinte à la liberté de la presse. McEvoy s’interroge également sur une éventuelle intervention de responsables d’écurie, sans qu’aucune preuve ne vienne étayer ses soupçons.

La fin de saison 2026 de Formule 1 se déroulera sans la couverture habituelle du quotidien britannique Daily Mail. Le journal a annoncé qu’il ne rendrait pas compte des trois derniers Grands Prix du championnat, en réaction à la décision de la FIA de retirer l’accréditation de son correspondant Jonathan McEvoy (à lire ici).

Cette sanction, prononcée la semaine dernière, fait suite à la publication d’une chronique d’opinion dans laquelle le journaliste s’en prenait vivement à Charles Leclerc.

McEvoy (en photo ci-dessous) avait qualifié le pilote Ferrari de "petit salaud sournois", traduction de l’expression anglaise "sneaky little bastard", en commentant son accrochage controversé avec son équipier Lewis Hamilton lors du Grand Prix de Mexico.

La virulence de cette formulation a conduit à son exclusion du paddock, une décision que le Daily Mail conteste désormais en suspendant sa couverture des dernières courses de la saison.

L’affaire dépasse cependant le cadre du différend entre un journaliste et la fédération internationale, puisqu’elle soulève également des interrogations sur les conditions dans lesquelles les accréditations des médias peuvent être retirées.

Une sanction dénoncée par les organisations de journalistes

Jonathan McEvoy n’est pas un nouveau venu dans le paddock de Formule 1.

En 21 années de couverture du championnat, le journaliste britannique a assisté à près de 400 Grands Prix, ce qui en fait l’un des correspondants les plus expérimentés de la discipline.

Le retrait de son accréditation a ainsi suscité des réactions au-delà de la rédaction du Daily Mail.

Plusieurs organisations représentatives des journalistes ont condamné la décision de la FIA, estimant qu’elle pourrait constituer un précédent préoccupant pour l’indépendance de la couverture médiatique du championnat.

Dawn Alford, directrice générale de la Society of Editors, a notamment critiqué l’utilisation du pouvoir d’accréditation de la fédération pour sanctionner les propos d’un journaliste.

"Utiliser ce pouvoir pour sanctionner un correspondant en raison de ce qu’il écrit constitue un abus de pouvoir", a-t-elle déclaré.

"Cela crée un précédent qui devrait inquiéter tous les journalistes couvrant la Formule 1, ainsi que toutes les personnes attachées à l’indépendance du journalisme sportif."

Le Daily Mail a choisi de répondre à cette exclusion par une mesure particulièrement visible : l’arrêt de sa couverture des trois derniers Grands Prix de l’année.

McEvoy s’interroge sur une éventuelle intervention de Vasseur

Au-delà de la contestation de sa sanction, Jonathan McEvoy a également soulevé des questions sur les circonstances ayant conduit au retrait de son accréditation.

Le journaliste s’interroge notamment sur le rôle qu’aurait pu jouer Frédéric Vasseur, directeur de Ferrari, dans cette affaire. La chronique à l’origine de la sanction visait en effet Charles Leclerc, l’un des deux pilotes de la Scuderia. Toutefois, aucun élément ne permet d’affirmer que Vasseur aurait demandé à la FIA de retirer l’accréditation du journaliste.

Cette hypothèse relève donc des interrogations formulées par McEvoy lui-même et non d’une intervention établie du patron de Ferrari.

Le correspondant britannique a également évoqué un précédent différend avec Toto Wolff, directeur de Mercedes, remontant au premier Grand Prix de Las Vegas de l’ère moderne.

McEvoy accuse Wolff d’avoir voulu le bannir à vie

Selon Jonathan McEvoy, sa relation avec Toto Wolff aurait été marquée par un incident survenu lors du premier Grand Prix de Las Vegas, en 2023.

Le journaliste affirme que le patron de Mercedes aurait alors tenté d’obtenir son exclusion définitive du paddock après une question posée lors d’une conférence de presse.

"Il a déjà essayé de me faire bannir du paddock à vie lorsque je lui ai posé une question lors du premier Grand Prix de Las Vegas", a affirmé McEvoy.

"Il n’avait pas apprécié mon intervention pendant la conférence de presse et avait demandé à Ben Sulayem de m’empêcher d’assister à la moindre autre course pour le restant de mes jours."

McEvoy considère cet épisode comme un précédent susceptible, selon lui, d’éclairer sa situation actuelle. Il s’interroge notamment sur la possibilité que son exclusion temporaire soit liée à cet ancien différend.

Le correspondant du Daily Mail est allé plus loin en évoquant les relations entre Toto Wolff et Frédéric Vasseur.

Les deux directeurs d’équipe se connaissent depuis de nombreuses années, même si leurs rapports ont pu évoluer avec la rivalité sportive entre Mercedes et Ferrari.

McEvoy se demande ainsi si les deux hommes auraient pu trouver un intérêt commun à son exclusion du paddock.

"Cette excommunication temporaire serait-elle sa revanche ?", a-t-il écrit en évoquant Wolff.

"Il ne s’entend peut-être plus aussi bien avec Vasseur aujourd’hui, mais ils se sont peut-être retrouvés autour d’un ennemi commun : moi."