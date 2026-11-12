Pirelli va corriger les pneus pluie en 2027, leur principal problème réglé ?

Pirelli est sur le point de finaliser de nouvelles spécifications de pneus pluie pour la saison prochaine, qui répondent déjà aux préoccupations exprimées par les pilotes le week-end dernier au Grand Prix du Brésil. La F1 a connu son premier vrai week-end pluvieux de l’année à Interlagos, les qualifications et la course ayant été toutes deux impactées par la pluie avec l’utilisation des pneus pluie et des intermédiaires.

Le fournisseur de pneumatiques de la Formule 1 a toujours su qu’il devrait améliorer ses pneus pluie par rapport aux vraies voitures 2026, les concepts actuels ayant été basés sur les retours d’expériences issus du roulage avec des voitures mulets l’année dernière.

Aucun test concret sous la pluie n’a pu avoir lieu, et il a fallu attendre le mois d’octobre pour de vrais roulages sous la pluie, tandis que le Brésil a été la première fois que les qualifs et la course ont tous deux été mouillés.

Bien que le responsable de la compétition automobile chez Pirelli, Dario Marrafuschi, ne souhaite pas révéler trop de détails sur ce qui arrive pour 2027, il a confirmé que les problèmes de mise en température sur le pneu intermédiaire seront traités.

"Le développement des pneus se poursuit et nous avons une spécification différente pour l’année prochaine. Certains pilotes se plaignaient de la mise en température, nous avons donc travaillé pour l’année prochaine sur la phase de mise en température, sur les intermédiaires" a déclaré Marrafuschi.

"Cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas satisfaits des spécifications de cette année car nous avons eu de très bonnes courses en Malaisie, à Singapour et au Brésil également. Mais une optimisation peut être faite. Nous écoutons toujours assez ouvertement les commentaires des pilotes."

L’homologation finale des concepts de pneus pluie et intermédiaires avec la FIA sera faite en décembre, mais Marrafuschi pense également que les équipes vont s’améliorer dans leur compréhension des produits : "Clairement, il y a certaines voitures ou certains pilotes, réglages ou autre, qui sont plus à l’aise dans une condition ou dans l’autre."

"Nous avons vu au début de la course Lewis [Hamilton] avoir une performance étonnante, sans aucun problème de mise en température. Nous savons que d’autres pilotes, dès les tours de formation, se plaignaient de la mise en température du train avant. Il y a donc des réglages qui sont entre les mains des équipes."

Les pilotes ont été globalement très critiques à l’encontre des pneus pluie, dont Liam Lawson, qui a déclaré que cela avait été un véritable défi de mettre les pneus dans la bonne fenêtre de fonctionnement.

"Le plus grand problème était que la température était beaucoup plus fraîche" a déclaré Lawson. "Donc, même s’il y avait moins d’eau sur les tours de mise en grille, les voitures étaient presque inconduisibles. Et les températures ne faisaient que chuter."

"Nous avons survécu au départ de la course, mais par moments, quand il pleut beaucoup, ce n’est pas qu’il y a trop d’eau stagnante, c’est qu’on ne peut pas vraiment y maintenir la température. Donc, si nous sommes sur un circuit comme Vegas et qu’il pleut, honnêtement, je pense que nous sommes dans le pétrin."

Mais il n’y avait pas que la mise en température qui posait problème, car les intermédiaires se sont révélés très délicats en course également. Alex Albon, qui a critiqué les conditions à la sortie des stands, a déclaré que les choses n’étaient pas beaucoup meilleures une fois les pneus à température.

"On a l’impression qu’ils ne surchauffent jamais ou qu’ils n’atteignent jamais leur température. Puis, le temps qu’on tourne, la bande de roulement s’est déjà détachée du pneu et là on est déjà en difficulté, on glisse partout. On ne se sent donc jamais bien à aucun moment de la course, on n’a jamais l’impression qu’il prend vie" a noté Albon.

Pierre Gasly a longtemps été sceptique quant aux intermédiaires depuis qu’il les a essayés lors d’un test sous la pluie en début d’année, et il a l’impression qu’ils ne donnent pas autant de confiance pour attaquer que les anciennes gommes.

"En général, je dois dire qu’ils semblent très mauvais" a-t-il déclaré. "Le grip, je ne sais pas si c’est seulement avec notre voiture, mais par rapport aux intermédiaires que nous avions les années précédentes, on a l’impression qu’ils sont nulle part. Un grip extrêmement faible."

"Lors du dernier relais, j’avais l’impression de conduire sur de la glace. Je veux donc revoir exactement ce qui s’est passé avec notre voiture. Je ne sais pas si c’était le cas pour tout le monde, mais ce n’est vraiment pas un très bon pneu."

Pirelli a dû développer des pneus sans les tester dans des conditions réelles, ce qui rend quasiment impossible l’objectif de développer un bon produit, et Oliver Bearman a confirmé que les pneus 2026 pour les conditions humides sont mauvais.

"Ils sont définitivement un peu moins bons que ceux de l’année dernière" note le pilote Haas. "Il y a un peu plus de paramètres que le manufacturier doit garder à l’esprit lorsqu’il conçoit ces pneus, en raison du mode ligne droite, des hauteurs de caisse et des choses comme ça."

"Le pneu semble un peu moins tolérant : très raide, très difficile à chauffer. Le tour 1 a été un grand défi. C’est encore une question de mise en température pour nous, comme hier en qualif."

George Russell a rappelé que la pluie est arrivée sur des circuits qui favorisaient la mise en température, et que ça pourrait être pire ailleurs : "Je pense qu’il est également important de réaliser que les trois circuits sur lesquels nous avons roulé avaient des tarmacs très abrasifs et qu’il faisait chaud en Malaisie, même sous la pluie."

"La course Sprint de Singapour était encore chaude et [les qualifications du Brésil], même s’il pleuvait, il faisait 30 degrés et la piste était à 30 degrés. Peut-être qu’à 15 degrés à Spa, nous donnerions des retours différents."