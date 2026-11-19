Confirmé chez Racing Bulls pour la saison 2027, Liam Lawson ne cache pas son soulagement après plusieurs semaines d’incertitude concernant son avenir en Formule 1. Malgré ses bonnes performances et la cinquième place occupée par son équipe au championnat constructeurs, le Néo-Zélandais a dû patienter avant d’obtenir sa prolongation. Lors de la conférence de presse FIA à Las Vegas, il revient sur des discussions parfois déroutantes, remercie Alan Permane pour son soutien et évoque sans détour le rôle qu’aurait pu jouer Helmut Marko dans son avenir.

Liam Lawson pourra aborder les trois derniers Grands Prix de la saison 2026 avec davantage de sérénité. Racing Bulls a confirmé sa présence pour 2027, mettant fin à plusieurs semaines de spéculations concernant son avenir au sein de la famille Red Bull.

Pour le Néo-Zélandais, cette annonce représente une situation inhabituelle. Habitué à devoir attendre les dernières échéances de la saison pour connaître son sort, il dispose cette fois d’une confirmation avant même le terme du championnat.

"C’est évidemment une bonne sensation, et aussi un petit soulagement pour moi. C’est un peu étrange, simplement parce que je n’ai pas vraiment l’habitude de disputer des courses ou de terminer une saison en connaissant mon avenir un peu à l’avance. J’ai l’impression que c’est plus normal de fonctionner ainsi, mais pour nous, du moins, cela n’a pas été le cas par le passé. Donc oui, c’est une sensation un peu étrange, mais évidemment agréable."

"De mon côté, je vais essayer de profiter encore davantage des dernières courses. Honnêtement, j’ai beaucoup apprécié piloter cette année, surtout pendant la deuxième moitié de saison, malgré tout ce qui se passait en coulisses. Je vais donc simplement essayer de poursuivre sur cette lancée lors des deux dernières courses."

Lawson assure ne pas avoir réellement douté de son avenir

Malgré les nombreuses interrogations entourant sa prolongation, Lawson affirme ne jamais avoir véritablement été convaincu qu’il allait perdre son baquet.

Il reconnaît toutefois que la situation était différente en 2025, lorsque ses difficultés sportives avaient alimenté des doutes beaucoup plus importants.

Cette année, les performances de Racing Bulls lui ont permis d’aborder les discussions avec davantage de confiance, particulièrement depuis la pause estivale.

"Je ne sais pas. Je ne pense pas, pas vraiment. Si je repense à l’année dernière, j’ai l’impression que j’y pensais beaucoup, et c’était clairement... On a toujours beaucoup de doutes, surtout lorsque les choses ne se passent pas bien."

"Mais j’ai le sentiment que, pour nous, cette année, les choses ont été plutôt solides dans tous les domaines. Depuis la pause estivale en particulier, tout s’est vraiment très bien passé pour nous en tant qu’équipe. Nous avons eu une voiture performante sur tous les circuits et j’ai le sentiment que nous avons, dans l’ensemble, bien exécuté nos week-ends."

Le Néo-Zélandais estime donc que ses résultats constituaient des arguments suffisamment solides pour justifier son maintien. Il a néanmoins dû apprendre à faire abstraction des discussions permanentes concernant son avenir.

"Je n’avais donc pas vraiment de mal à trouver des raisons pour lesquelles je devrais rester, mais évidemment, on y pense, vous savez, et les gens en parlent beaucoup. Mais je crois que j’ai surtout essayé de chasser ce genre de pensées de mon esprit autant que possible, pour simplement me concentrer sur le pilotage et prendre du plaisir au volant. Et j’ai eu le sentiment que nous y étions parvenus."

Des négociations longues et parfois incompréhensibles

Si Lawson affirme ne pas avoir réellement craint d’être écarté, il reconnaît que les dernières semaines ont été particulièrement intenses.

Les discussions se sont multipliées en coulisses, sans que le pilote obtienne immédiatement la confirmation qu’il attendait.

Cette attente était d’autant plus délicate que chaque nouveau Grand Prix représentait une occasion de renforcer sa candidature, mais aussi un risque de voir sa dynamique sportive brutalement interrompue.

"Je pense simplement qu’il s’est passé beaucoup de choses. Il y a eu énormément de discussions, je dirais. Je ne pense pas qu’il y ait eu un moment où, je ne sais pas, j’ai eu le sentiment que j’allais être écarté ou quelque chose comme ça."

"Mais je savais qu’au bout du compte, avec ces retards et toutes ces discussions qui se prolongeaient, chaque week-end de Formule 1 pouvait aussi réserver n’importe quoi. Vous savez, c’est un sport avec énormément de variables, et nous étions sur une très bonne série de courses. J’essayais évidemment de prolonger cette dynamique aussi longtemps que possible. Mais chaque week-end peut aussi complètement basculer."

Lawson explique avoir continué à chercher ce qu’il pouvait encore améliorer pour convaincre les décideurs de Red Bull, sans toujours obtenir de réponse précise.

"Il y avait donc beaucoup de discussions en coulisses, pendant que j’essayais de tout faire pour tirer le maximum de chaque week-end. Et puis, honnêtement, je posais simplement la question : ’Qu’est-ce que je dois faire de plus ? Y a-t-il autre chose ?’ Il n’y avait pas vraiment de réponse, donc cela vous laisse aussi un peu perplexe. Dans l’ensemble, ces dernières semaines ont donc été assez intenses."

Lawson ne compte pas terminer sa carrière chez Racing Bulls

La situation du Néo-Zélandais s’inscrit également dans le fonctionnement particulier de la filière Red Bull.

Racing Bulls a historiquement servi de tremplin aux jeunes pilotes, avec la nécessité régulière de libérer des baquets pour permettre l’arrivée de nouveaux talents.

La candidature de Nikola Tsolov a notamment alimenté les spéculations concernant l’avenir de Lawson, alors même que Racing Bulls occupe une solide cinquième place au championnat constructeurs.

Interrogé sur une éventuelle évolution de cette politique et sur la possibilité de chercher un avenir ailleurs à moyen terme, Lawson reconnaît que son ambition dépasse naturellement le cadre de son équipe actuelle.

"Je veux dire, cette année au moins, l’attention s’est évidemment beaucoup portée sur cette cinquième place. Et pour l’année prochaine, je veux dire, nous essayons tous de gagner dans ce sport, donc c’est l’objectif, quel que soit l’endroit où cela peut se produire. Évidemment, je n’ai aucune idée de ce que l’avenir me réserve, mais c’est ce vers quoi nous travaillons tous."

Le pilote estime également avoir encore une marge de progression importante, malgré une expérience qui commence à devenir significative en Formule 1.

"J’ai le sentiment que cette année est techniquement ma deuxième saison complète en Formule 1, donc je ne me considère pas encore comme un pilote extrêmement expérimenté. Mais je me sens évidemment beaucoup mieux depuis la deuxième moitié de cette année, et je continue de progresser avec l’expérience."

Il ne cache cependant pas que Racing Bulls représente avant tout une étape dans sa carrière, avec l’objectif de rejoindre un jour une équipe capable de jouer les premiers rôles.

"Mais à l’avenir, dans tous les cas, lorsque vous êtes dans cette équipe, que ce soit pour aller chez Red Bull ou ailleurs, la progression naturelle consiste évidemment à finir par rejoindre une autre équipe. Je pense qu’il est juste de dire que je ne cherche pas à terminer ma carrière chez VCARB."

"Mais pour le moment, nous avons une excellente voiture et nous réalisons une très bonne saison. J’essaie donc de tirer le maximum de chaque week-end et de poursuivre sur cette lancée. Et maintenant, évidemment, j’ai l’occasion de continuer à le faire l’année prochaine, donc je vais essayer de poursuivre dans cette direction."

Lawson remercie Permane et évoque le départ de Marko

Les raisons précises du délai nécessaire à la confirmation de Lawson restent difficiles à déterminer.

Interrogé sur les explications éventuellement fournies par Laurent Mekies ou Alan Permane, le Néo-Zélandais souligne la complexité du processus décisionnel au sein de Red Bull, où plusieurs responsables interviennent dans les choix concernant les pilotes.

"Concernant la première partie, il y a évidemment beaucoup de discussions. Je pense que Red Bull est une grande organisation, avec beaucoup de personnes impliquées, probablement davantage que dans une situation normale où une seule personne prendrait peut-être la décision. Je n’ai pas le sentiment que cela fonctionne comme ça, je dirais."

Lawson tient en revanche à souligner le soutien reçu d’Alan Permane, directeur de Racing Bulls, tout au long de cette saison.

"Ce que je peux dire, c’est qu’Alan m’a énormément soutenu, et je lui suis extrêmement reconnaissant pour tout ce qu’il a fait pour moi cette année. Il a évidemment aussi réalisé un excellent travail avec l’équipe. La voiture a été dans une très bonne situation, donc je suis vraiment très reconnaissant de la manière dont il m’a soutenu et dont il s’est comporté avec moi cette année, honnêtement."

La question du rôle d’Helmut Marko, qui ne participe plus aux décisions de Red Bull, a également été directement posée au pilote.

L’ancien conseiller de Red Bull avait exprimé des positions favorables à Nikola Tsolov, laissant entendre que le jeune pilote pourrait obtenir une place chez Racing Bulls en 2027.

Lawson ne cherche pas à masquer son soulagement à l’idée que Marko ne soit plus en mesure de décider de son avenir.

"Je pense qu’évidemment, si c’était lui qui prenait les décisions et qu’il ne voulait pas de moi dans la voiture, alors oui, évidemment, je suis reconnaissant qu’il ne prenne plus les décisions et que je sois dans la voiture."

Interrogé sur un éventuel message de félicitations de Marko depuis l’annonce de sa prolongation, Lawson a répondu très simplement : "Non, il ne m’a pas contacté."

Racing Bulls veut conserver sa place en tête du milieu de grille

Avec une cinquième place au championnat constructeurs à défendre, Racing Bulls aborde la fin de saison avec des ambitions importantes.

Lawson souhaite conserver cette dynamique en 2027, en s’appuyant notamment sur l’efficacité du développement technique de l’équipe cette année.

Le pilote souligne que les évolutions introduites sur la monoplace ont régulièrement produit les résultats attendus, ce qui est loin d’être systématique en Formule 1.

"Je pense qu’il faut peut-être simplement continuer sur la même lancée. Nous voulons essayer de rester en tête du milieu de grille si nous le pouvons. Évidemment, il nous reste encore quelques courses cette année et nous voulons essayer de consolider cette position, mais aussi conserver cette dynamique l’année prochaine et poursuivre le développement."

"J’ai le sentiment qu’en tant qu’équipe, tout ce que nous avons apporté sur les circuits cette année, toutes les évolutions, a très, très bien fonctionné. Je pense que ce n’est pas toujours aussi facile. Parfois, les simulations montrent qu’une évolution va fonctionner sur la voiture, mais elle ne produit pas toujours les effets attendus. Pour nous, cela a été le cas cette année. Je pense que c’est là que nous avons été particulièrement solides, et essayer de conserver cela l’année prochaine, c’est notre objectif."