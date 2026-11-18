La FIA envisage de modifier les règles de déploiement de l’énergie électrique en Formule 1 pour 2027, après les critiques formulées par Lewis Hamilton concernant les difficultés à dépasser avec les monoplaces actuelles. Le pilote Ferrari dénonce notamment une limitation artificielle de la vitesse qui empêche les voitures de profiter pleinement de l’aspiration dans les longues lignes droites. Mais derrière ce problème se cache une équation technique et sécuritaire particulièrement complexe, alors que les évolutions prévues sur les moteurs l’année prochaine pourraient encore accentuer les difficultés observées cette saison.

Avant le Grand Prix du Brésil, le Grand Prix du Mexique a particulièrement mis en évidence les limites du système de dépassement introduit avec la réglementation 2026. Seulement 13 dépassements ont été recensés durant la course, soit le plus faible total de la saison en dehors de Monaco.

Lewis Hamilton en a notamment fait l’expérience en tentant de dépasser Max Verstappen. Malgré l’aspiration dont il bénéficiait dans la longue ligne droite du circuit de Mexico, le Britannique n’a pas réussi à disposer d’un avantage de vitesse suffisant pour porter une attaque efficace.

En cause, une restriction intégrée à la réglementation des groupes propulseurs, qui impose de réduire progressivement le déploiement de la puissance électrique à mesure que la vitesse augmente. Une limitation que le septuple champion du monde juge particulièrement contre-productive.

"C’est la chose la plus stupide qui soit : lorsque vous êtes derrière quelqu’un et que vous disposez d’un peu plus de puissance grâce à l’aspiration, vous devriez pouvoir en profiter pour aller plus vite et avoir une chance de dépasser. Le moteur peut aller plus vite. C’est simplement qu’ils ont mis en place ces limitations stupides."

Hamilton n’a pas caché son exaspération face à ce fonctionnement, qu’il considère comme l’un des pires choix techniques effectués dans l’histoire de la discipline.

"Je pense que c’est probablement le pire réglage de courbe de puissance moteur qu’ils aient jamais eu dans ce sport."

"Cela ne favorise pas les belles courses."

La FIA accepte de réexaminer les règles après les critiques d’Hamilton

Le pilote Ferrari ne s’est pas contenté de dénoncer publiquement le problème après le Grand Prix du Mexique. Il a également soulevé la question lors du briefing des pilotes organisé le vendredi soir du Grand Prix à São Paulo, en demandant que des modifications soient envisagées pour 2027 afin d’éviter des courses trop processionnelles. Le GP du Brésil, sous la pluie, a d’ailleurs provoqué le même phénomène à cause des sécurités sur la puissance disponible dans ces conditions.

Cette intervention a alimenté un débat plus large entre les pilotes et la FIA. L’instance dirigeante aurait finalement accepté d’étudier les solutions possibles, en concertation avec les équipes, au sein des comités consultatifs techniques et sportifs.

L’enjeu dépasse toutefois la seule limitation de vitesse. Le fonctionnement global du système de dépassement introduit cette année est également remis en question.

En début de saison, les nouvelles monoplaces avaient produit de nombreux changements de position, parfois spectaculaires, dans des batailles qualifiées de courses en yo-yo. Les pilotes se dépassaient et se redépassaient en raison des différences importantes de déploiement de l’énergie électrique entre les voitures.

Mais ce phénomène s’est progressivement atténué à mesure que les équipes et les pilotes ont appris à mieux gérer leurs batteries. En dehors de courses particulièrement mouvementées, comme à Monza ou lors du Grand Prix du Brésil disputé dans des conditions pluvieuses, les dépassements sont devenus nettement moins fréquents.

La disparition progressive de ces écarts énergétiques a renforcé l’importance du mode overtake, censé offrir un surplus de puissance à un pilote suffisamment proche de la voiture qui le précède.

Or, ce dispositif ne procure pas un avantage suffisant pour faciliter réellement les dépassements. Au Brésil, plusieurs pilotes estimaient que son activation ne représentait qu’un gain de 0"1 à 0"2, un bénéfice presque négligeable dans certaines situations.

Pourquoi les F1 perdent leur puissance électrique à haute vitesse

La réglementation actuelle impose une diminution progressive du déploiement électrique lorsque les monoplaces atteignent des vitesses élevées.

En fonctionnement normal, la puissance maximale de 350 kW fournie par le système électrique doit commencer à diminuer au-delà de 290 km/h. Cette réduction se poursuit jusqu’à 345 km/h, vitesse à partir de laquelle aucune assistance de la batterie n’est plus autorisée.

Le mode overtake bénéficie d’une courbe différente. La puissance électrique maximale de 350 kW peut être maintenue jusqu’à 337,5 km/h, avant de diminuer progressivement pour atteindre zéro à 355 km/h.

Cette distinction est précisément censée permettre à la voiture poursuivante de conserver davantage de puissance à haute vitesse. Mais lorsque les deux monoplaces approchent de 350 km/h, l’avantage disparaît rapidement, même si le pilote bénéficie de l’aspiration.

C’est ce qui a pénalisé Hamilton au Mexique, où l’écart de vitesse maximal avec Verstappen n’a jamais dépassé 10 km/h, avant de retomber à seulement 8 km/h lorsque le déploiement électrique supplémentaire s’est réduit.

La situation pourrait se reproduire dès ce week-end à Las Vegas. Avec sa très longue ligne droite sur le Strip, le circuit américain devrait régulièrement amener les monoplaces dans cette plage de vitesses, où la limitation du déploiement électrique devient particulièrement contraignante.

Un détail réglementaire mérite toutefois d’être souligné : si ces restrictions ne figurent plus dans la version publiée du règlement technique 2027, cela ne signifie pas qu’elles ont été supprimées. Elles ont été transférées dans une documentation réglementaire distincte, uniquement accessible aux équipes, et restent donc applicables en l’état.

Une limitation initialement réclamée pour des raisons de sécurité

Si cette restriction semble aujourd’hui nuire aux dépassements, son introduction répondait initialement à des préoccupations de sécurité parfaitement identifiées.

Avec la réglementation 2026, les batteries plus puissantes et les caractéristiques de délivrance du couple des nouveaux groupes propulseurs permettent des accélérations particulièrement importantes en sortie de virage.

Sans encadrement, les monoplaces pourraient théoriquement atteindre des vitesses très supérieures à celles observées ces dernières années.

Toto Wolff avait d’ailleurs évoqué ce risque dès le mois d’août de l’année dernière, en expliquant ce qui pourrait se produire si toute l’énergie disponible était déployée dans une seule ligne droite.

"Si vous déployiez toute l’énergie sur une seule ligne droite, vous pourriez faire atteindre 400 km/h à ces voitures."

La réduction progressive de la puissance électrique a permis de lisser les courbes d’accélération et d’éviter les chutes brutales de performance. Mais cette mesure ne suffisait pas, à elle seule, à répondre à toutes les préoccupations.

La plupart des circuits de Formule 1 ont en effet été homologués en tenant compte de vitesses maximales proches de 350 km/h. Des monoplaces arrivant beaucoup plus rapidement dans certaines zones de freinage pourraient poser des problèmes, notamment concernant les dimensions des dégagements.

Les pilotes eux-mêmes avaient également exprimé des inquiétudes pendant l’élaboration de la réglementation 2026. La perspective de se battre roue contre roue à près de 400 km/h les avait conduits à demander à la FIA d’intervenir pour empêcher les voitures d’atteindre des vitesses jugées excessives.

Ces deux préoccupations restent valables aujourd’hui. C’est pourquoi supprimer purement et simplement la limitation de vitesse ne constitue pas nécessairement une solution acceptable.

Pire encore, une telle suppression pourrait produire l’effet inverse de celui recherché. En autorisant les monoplaces à atteindre des vitesses maximales plus élevées, elles pourraient accélérer davantage en sortie de virage, mais épuiseraient aussi beaucoup plus rapidement leur réserve d’énergie électrique.

Elles parcourraient alors la suite de la ligne droite à une vitesse réduite, sans puissance supplémentaire disponible et, surtout, sans différence énergétique suffisante entre deux voitures pour permettre un dépassement. Un peu comme ce que l’on a connu à Melbourne en début d’année...

Le véritable problème : un écart de vitesse insuffisant pour dépasser

Pour qu’un dépassement soit possible dans une longue ligne droite, il ne suffit pas que la voiture poursuivante soit légèrement plus rapide. Elle doit disposer d’un avantage de vitesse suffisamment important pour combler son retard, se porter à hauteur de sa rivale et la dépasser avant la zone de freinage.

Sous l’ancienne réglementation, le DRS permettait de créer des écarts de vitesse pouvant atteindre 30 km/h entre deux monoplaces. Cet avantage était généralement suffisant pour favoriser les manœuvres de dépassement.

Avec les voitures 2026, toutes les monoplaces peuvent désormais utiliser le mode ligne droite de l’aérodynamique active. Le pilote poursuivant ne bénéficie donc plus de l’avantage aérodynamique spécifique que procurait auparavant le DRS.

Il doit essentiellement compter sur le surplus de puissance électrique autorisé par le mode overtake.

Or, les différences de vitesse obtenues restent très inférieures à celles qui seraient nécessaires.

Un calcul théorique permet d’illustrer le problème. Lorsqu’une voiture aborde une ligne droite d’un kilomètre avec une seconde de retard sur une autre, elle doit disposer d’un avantage de vitesse compris approximativement entre 25 et 35 km/h pour espérer la dépasser avant le freinage.

À 320 km/h, cet écart nécessaire atteint environ 28 km/h. À 350 km/h, il grimpe à 34 km/h.

Avec un avantage maximal de seulement 10 km/h, puis de 8 km/h à l’approche de la vitesse limite, Hamilton ne disposait donc pas au Mexique d’une différence suffisante pour dépasser Verstappen, malgré l’aspiration et l’utilisation du mode overtake.

Mais le problème ne concerne pas uniquement les circuits sur lesquels les monoplaces approchent de 350 km/h.

Sur les autres tracés également, l’efficacité du mode overtake est limitée par le manque d’énergie disponible. Les voitures 2026 ne peuvent tout simplement pas maintenir suffisamment longtemps leur puissance électrique maximale pour créer un écart de vitesse décisif.

Un mode overtake limité à seulement 1,43 seconde supplémentaire

La réglementation 2026 accorde au mode overtake une réserve supplémentaire de 0,5 MJ par rapport au déploiement électrique normal.

Avec une puissance maximale de 350 kW, cette quantité d’énergie permet de prolonger le déploiement à pleine puissance de seulement 1,43 seconde.

En comparaison, l’allocation normale de 3,5 MJ permet théoriquement de maintenir cette puissance maximale pendant dix secondes.

Le gain offert par le mode overtake reste donc relativement modeste, particulièrement lorsque les pilotes doivent gérer leur batterie sur l’ensemble d’un tour.

Certains motoristes auraient été favorables à une augmentation de cette allocation supplémentaire dès cette saison. Mais cette possibilité se serait heurtée à l’opposition d’autres constructeurs, qui ne souhaitaient pas relever au-delà de 4 MJ la limite globale de variation de l’état de charge de la batterie.

Un relèvement de cette limite à 4,5 MJ, voire 5 MJ, aurait potentiellement permis d’accorder davantage d’énergie au mode overtake et de créer des différences de puissance et de vitesse plus importantes entre les voitures.

Cette question pourrait désormais revenir au centre des discussions techniques en vue de 2027.

Les nouveaux moteurs 2027 pourront résoudre le problème mais...

La difficulté pour la FIA sera de trouver une solution adaptée aux caractéristiques des groupes propulseurs de l’année prochaine, qui ne fonctionneront pas exactement comme ceux de 2026.

Plusieurs modifications sont déjà prévues afin de réduire la dépendance des monoplaces à leur réserve d’énergie électrique.

La contribution du moteur thermique doit notamment augmenter grâce à un débit de carburant plus élevé et à une augmentation de la pression de suralimentation du turbo.

Le règlement prévoit également une puissance électrique maximale de 300 kW en fonctionnement normal pendant les courses, contre 350 kW lorsque le mode overtake est activé.

La différence maximale autorisée dans l’état de charge de la batterie doit par ailleurs passer de 4 à 4,5 MJ.

En revanche, la réserve supplémentaire de 0,5 MJ accordée au mode overtake restera inchangée.

Ces évolutions devraient permettre aux monoplaces de moins souffrir du manque d’énergie qui caractérise actuellement les groupes propulseurs. Mais elles pourraient également leur permettre d’atteindre des vitesses maximales plus élevées.

Les voitures risqueraient alors de se rapprocher plus fréquemment de la limite des 350 km/h, faisant apparaître sur davantage de circuits les difficultés constatées au Mexique.

C’est pourquoi les discussions entre la FIA et les équipes devront probablement s’appuyer sur des simulations approfondies du comportement des monoplaces 2027.

Il faudra déterminer comment les nouvelles courbes de puissance, les réserves d’énergie et les limitations de vitesse interagiront, afin de trouver un compromis qui améliore réellement les dépassements sans compromettre la sécurité.