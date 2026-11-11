Sainz critique sévèrement les pneus pluie de Pirelli après le Brésil

Carlos Sainz n’a pas caché sa frustration après un Grand Prix du Brésil particulièrement difficile pour Williams. Incapable de se battre pour les points dans des conditions météorologiques changeantes, l’Espagnol a directement mis en cause les performances des pneumatiques pluie et intermédiaires de Pirelli, qu’il juge insuffisantes pour la Formule 1 actuelle. En tant que directeur de l’Association des pilotes de Grand Prix (GPDA), Sainz estime que le manufacturier italien doit poursuivre leur développement afin de proposer des gommes plus efficaces et plus prévisibles. Une critique qui intervient alors que Williams traverse une longue période de disette, avec un seul point inscrit lors des 14 dernières courses.

Le Grand Prix du Brésil a une nouvelle fois mis en évidence les difficultés rencontrées par les pilotes de Formule 1 avec les pneumatiques destinés aux conditions humides. Alors que l’ensemble du plateau s’est élancé en pneus intermédiaires dimanche à Interlagos, les variations d’adhérence et les problèmes de mise en température ont compliqué la tâche de plusieurs concurrents.

Carlos Sainz fait partie de ceux qui estiment que les performances proposées par Pirelli ne sont toujours pas à la hauteur des exigences de la discipline.

Le pilote Williams, également directeur de la GPDA, a appelé le manufacturier italien à revoir ses pneus intermédiaires et pluie extrême, après un week-end durant lequel les deux types de gommes ont été utilisés en qualifications et où les intermédiaires ont également été employés au début et à la fin de la course.

Ces critiques ne sont pas nouvelles pour Pirelli. Depuis l’introduction de pneumatiques volontairement conçus pour présenter une dégradation importante, il y a près de vingt ans, la philosophie retenue pour favoriser le spectacle a régulièrement suscité des débats.

Cette orientation avait notamment été encouragée après une course particulièrement mouvementée au Canada, qui avait montré comment la dégradation et les stratégies pneumatiques pouvaient contribuer à rendre les Grands Prix plus imprévisibles.

Au fil des saisons, les équipes ont largement appris à gérer les différentes gommes destinées aux conditions sèches, même si celles-ci continuent de faire l’objet de critiques régulières.

En revanche, les pneumatiques intermédiaires et pluie extrême restent particulièrement contestés, comme l’a encore démontré le week-end brésilien.

Interrogé sur les performances des pneumatiques utilisés à Interlagos, Carlos Sainz n’a pas cherché à atténuer ses critiques.

Pour l’Espagnol, les deux types de gommes destinés aux conditions humides présentent encore des faiblesses importantes qui compliquent leur exploitation.

"Ce n’est pas assez bon", a-t-il déclaré.

"Je pense que le niveau des pneus pluie et intermédiaires n’est pas suffisant, et nous devons travailler avec Pirelli pour trouver de meilleurs pneus, parce que dans les conditions mixtes, l’intermédiaire reste un pneu très faible au niveau du train arrière."

Sainz pointe notamment un déséquilibre dans le fonctionnement des pneus intermédiaires, dont la mise en température ne permet pas de disposer d’une adhérence satisfaisante sur les deux essieux au même moment.

"Le temps qu’il monte en température, le train avant est déjà à bout. Et concernant le pneu pluie extrême, honnêtement, samedi, nous avons eu énormément d’aquaplaning et un gros manque d’adhérence à l’arrière."

Pour Sainz, les problèmes rencontrés démontrent que Pirelli doit encore consacrer des efforts au développement de ces gommes.

"Il manque donc encore un peu de développement sur ces deux pneus. Je ne sais pas."

Williams incapable de profiter des conditions changeantes

Si les conditions météorologiques du Grand Prix du Brésil auraient pu offrir à Williams une occasion de compenser son déficit de performance, l’écurie britannique n’est pas parvenue à en tirer profit.

Alex Albon avait pourtant réussi à atteindre la Q3 lors des qualifications du samedi, laissant entrevoir la possibilité d’un résultat encourageant. Mais cette performance n’a pas été confirmée en course. Le Thaïlandais a terminé à une lointaine 15e place, tandis que Carlos Sainz n’a pu faire mieux que 19e.

Ces résultats prolongent une série particulièrement difficile pour Williams, qui n’a inscrit qu’un seul point lors des 14 derniers Grands Prix. Plus inquiétant encore, l’écurie de Grove reste désormais sur cinq courses consécutives sans le moindre point.

Dans ces conditions, Sainz reconnaît que ses propres difficultés avec les réglages et la gestion des pneumatiques n’ont pas facilité sa course.

"Je n’ai pas fait les bons choix lors du premier relais en intermédiaires, avec les réglages et les outils à ma disposition", a-t-il reconnu.

"Ensuite, lors du dernier relais, j’ai beaucoup appris tout au long de cette course et, pendant les six derniers tours en intermédiaires, j’étais en réalité redevenu compétitif, ce dont je tirerai des enseignements."

Malgré les difficultés rencontrées avec les pneumatiques, Carlos Sainz refuse toutefois de leur attribuer la responsabilité principale du résultat de Williams.

"Cela dit, cela n’avait pas vraiment de rapport avec notre voiture. Nous sommes tout simplement trop lents sous la pluie, sur le sec, avec les slicks, dans les conditions mixtes, sous une pluie intense."

"Il n’y a pas grand-chose à faire, en réalité. Je ne pense pas que nous aurions pu arracher le moindre résultat. Mais oui, aujourd’hui, nous avons vécu une journée difficile."