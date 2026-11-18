Cadillac a officialisé la prolongation de Valtteri Bottas pour la saison 2027 de Formule 1, confirmant ainsi la continuité de son duo de pilotes avec Sergio Pérez. À l’approche du Grand Prix de Las Vegas, la nouvelle écurie américaine a choisi de miser sur l’expérience du Finlandais pour poursuivre sa progression après sa première année dans la catégorie reine. Un choix qui s’inscrit dans la stratégie à long terme du constructeur, déterminé à consolider ses bases avant de viser des résultats plus ambitieux dans les prochaines saisons.

L’avenir de Valtteri Bottas en Formule 1 est désormais assuré pour une saison supplémentaire. Cadillac a annoncé ce mercredi que le pilote finlandais poursuivrait son aventure avec l’équipe en 2027, après avoir participé à sa première campagne dans le championnat du monde en 2026. C’est donc la fin du suspense avec Colton Herta qui menaçait son baquet.

Cette confirmation intervient à la veille du Grand Prix de Las Vegas, un rendez-vous particulièrement important pour la structure américaine, qui souhaite continuer à développer sa présence dans la discipline.

Avec cette prolongation, Cadillac fait le choix de la stabilité pour sa deuxième saison en Formule 1. L’équipe conservera ainsi son association entre Bottas et Sergio Pérez, deux pilotes expérimentés sur lesquels elle s’appuie depuis ses débuts.

Le constructeur considère cette continuité comme un élément essentiel pour poursuivre la construction d’une équipe compétitive, après avoir dû mettre en place l’ensemble de son organisation pour rejoindre la grille.

Bottas : "Je reste !" chez Cadillac

Pour Valtteri Bottas, cette prolongation représente la possibilité de poursuivre un projet auquel il a choisi de s’associer dès ses débuts.

Fort de son expérience en Formule 1, de ses victoires en Grand Prix et de ses connaissances techniques, le Finlandais entend continuer à jouer un rôle central dans le développement de Cadillac.

Il a d’ailleurs choisi d’annoncer la nouvelle avec une formule particulièrement directe, avant de revenir sur les défis rencontrés pendant cette première saison.

"À qui de droit, je reste !" lance-t-il ironiquement.

"Je suis enthousiaste à l’idée de poursuivre cette aventure avec Cadillac en 2027. Nous savions que construire une nouvelle équipe de Formule 1 en partant de zéro n’allait pas être facile, mais c’est précisément ce qui rend ce défi si particulier."

Le Finlandais estime que les premiers mois de compétition ont permis de poser les fondations nécessaires à la progression de l’écurie, même si le chemin reste encore long avant de pouvoir atteindre les objectifs fixés.

"Nous avons posé les bases, nous apprenons et nous progressons, et il reste encore beaucoup de choses à accomplir. J’en veux davantage et je crois en ce que nous construisons ensemble. L’histoire ne fait que commencer."

Ces déclarations traduisent la volonté de Bottas de poursuivre son engagement dans un projet qui dépasse la recherche de résultats immédiats.

Cadillac entend en effet s’inscrire durablement en Formule 1, avec l’ambition de devenir progressivement une équipe capable de se battre à un niveau plus élevé.

Cadillac privilégie la stabilité pour poursuivre son développement

La présence de Bottas constitue également un atout important sur le plan technique et organisationnel.

Son expérience, ses retours d’informations et ses qualités de leader doivent continuer à accompagner le développement des différentes structures de Cadillac, réparties entre Silverstone, au Royaume-Uni, et Indianapolis et Charlotte, aux États-Unis.

Pour une écurie encore en phase de construction, conserver les mêmes pilotes permet notamment de maintenir une continuité dans le travail de développement et dans l’analyse des progrès réalisés d’une saison à l’autre.

Dan Towriss, directeur général de Cadillac F1, insiste ainsi sur l’importance de la contribution du Finlandais et sur les bénéfices attendus de cette stabilité.

"L’expérience de Valtteri, sa vision des choses et son engagement constituent des atouts importants pour notre équipe."

"La continuité nous offre une base solide alors que nous poursuivons le développement de l’équipe et travaillons à atteindre nos ambitions en Formule 1."

Le dirigeant américain confirme également que Cadillac aborde déjà la saison prochaine avec son duo de pilotes entièrement défini, puisque Sergio Pérez sera lui aussi présent en 2027.

"À la veille du Grand Prix de Las Vegas, toute l’équipe est heureuse d’avoir confirmé Valtteri pour 2027 aux côtés de Checo, et nous attendons avec impatience la prochaine étape de notre aventure commune."

L’écurie n’a en revanche pas encore dévoilé l’identité de ses pilotes de réserve et d’essais pour la prochaine saison. Cadillac précise que ces nominations seront annoncées ultérieurement.