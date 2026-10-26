Red Bull confirme que ses problèmes d’embrayage ne seront réglés ’que l’année prochaine’

Le directeur de l’écurie Red Bull, Laurent Mekies, a admis que le problème auquel l’équipe est confrontée lors des départs de course ne sera pas résolu avant la saison prochaine. Cette déclaration intervient après qu’Isack Hadjar a demandé une nouvelle conception de l’embrayage à la suite d’un départ difficile de plus lors du Grand Prix des États-Unis, un problème que l’équipe rencontre depuis le début de l’année.

Le pilote Red Bull a chuté de la troisième à la cinquième place à l’extinction des feux au départ de la course d’Austin, et il a déploré un problème venant de l’embrayage. Le Français a déploré que Red Bull peine à régler les problèmes les plus basiques comme celui de la radio, et son patron était plutôt d’accord.

"Je pense qu’il y a une part de vérité dans ce que dit Isack, dans le sens où nous sommes tous frustrés de lutter pour la deuxième course consécutive avec des problèmes de radio" a déclaré Mekies.

"Cela rend la vie de tout le monde très difficile, il est donc vrai que c’est quelque chose que nous aimerions régler assez rapidement car c’est un élément qui devrait fonctionner sans utiliser trop de notre énergie, donc il a raison sur ce point."

Un des gros soucis reste l’envol des voitures à l’extinction des feux, et il a ajouté que l’amélioration du rythme de l’équipe a rendu ses départs ratés plus visibles. Mais pour une résolution complète du problème, le Français admet qu’il faudra encore du temps, car c’est la conception même qui est en cause.

"Le départ est un problème un peu plus complexe à résoudre, ce qui signifie que la performance au départ touche à peu près tous les départements de l’entreprise, probablement à l’exception de l’aérodynamique."

"C’est le moteur, c’est la boîte de vitesses, c’est l’embrayage, ce sont beaucoup de choses, et nous avons certainement constaté depuis le début de la saison que nous ne sommes pas la référence en matière de performance au lancement. »

"Vous vous souvenez peut-être à quel point nos départs étaient mauvais en début d’année. Nous ne sommes toujours pas la référence. Et oui, le fait que la voiture se soit beaucoup améliorée et se bat plus près de l’avant rend ce déficit encore plus douloureux maintenant parce que la concurrence autour de nous est très forte."

"Donc d’un côté, je suis confiant dans le fait que nous continuerons à réduire l’écart avec la concurrence d’ici la fin de l’année parce qu’à chaque course nous apprenons, à chaque course nous trouvons de petits moyens de réduire l’écart."

"D’un autre côté, je sais tout autant que nous ne serons pas la référence avant la fin de la saison, que cela nécessitera des changements de conception et de matériel significatifs, et que c’est quelque chose que nous ne verrons que l’année prochaine."

Concernant les problèmes de radio, le Français a admis qu’ils ne comprennent pas quelle est la raison des dysfonctionnements rencontrés au fil des courses, que Max Verstappen a critiqués hier.

"Si nous le comprenions, nous l’aurions résolu, donc nous ne comprenons pas totalement pourquoi nous sommes touchés par ces problèmes. Il est certain que je dois admettre que la concurrence fait un meilleur travail que nous parce que nous pouvons évidemment entendre la radio de tout le monde, et nous avons eu plus de difficultés que ce que nous aurions souhaité."