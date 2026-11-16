Quatre équipes déjà capables de gagner : Mekies surpris par la convergence rapide des F1 de 2026

La nouvelle réglementation technique de la Formule 1 n’aura pas provoqué une domination aussi durable que certains pouvaient le craindre. Alors que les changements majeurs introduits en 2026 devaient initialement entraîner d’importants écarts de performance entre les écuries, Mercedes, Ferrari, McLaren et Red Bull se retrouvent déjà dans une lutte particulièrement serrée. Une convergence plus rapide que prévu qui surprend Laurent Mekies, directeur de Red Bull Racing.

Le bouleversement réglementaire de 2026 a ouvert une nouvelle ère technique en Formule 1, avec des monoplaces profondément modifiées et une nouvelle génération de groupes propulseurs. Dans ce contexte, les différences d’interprétation entre les écuries laissaient présager des écarts de performance potentiellement importants, au moins durant la première saison.

Si ces disparités existent effectivement entre les équipes de tête et le milieu de grille, la situation est sensiblement différente aux avant-postes.

Mercedes, Ferrari, McLaren et Red Bull ont chacune remporté plusieurs Grands Prix depuis le début de cette nouvelle ère réglementaire. Les quatre écuries se retrouvent désormais suffisamment proches pour rendre l’identité du vainqueur difficile à prévoir d’un week-end à l’autre.

Une situation que Laurent Mekies n’avait pas nécessairement anticipée aussi tôt dans le cycle réglementaire.

Le directeur de Red Bull Racing estime que cette convergence pourrait notamment s’expliquer par un règlement laissant moins de liberté de développement que ce que les équipes espéraient.

"La convergence des performances intervient probablement plus tôt que ce que nous pensions tous", a déclaré Mekies devant les médias.

"Je suppose que, d’une certaine manière, c’est peut-être le signe d’une réglementation relativement restrictive."

Cette analyse est d’autant plus intéressante que les quatre meilleures monoplaces du plateau présentent encore des différences visuelles importantes, témoignant de philosophies de conception distinctes.

Malgré ces approches techniques variées, les équipes semblent donc avoir atteint des niveaux de performance relativement comparables.

Des concepts différents, mais des performances déjà très proches

Pour les ingénieurs et les concepteurs, un règlement trop restrictif n’est généralement pas une perspective réjouissante. Il réduit les possibilités d’explorer des solutions originales et limite potentiellement les gains accessibles grâce à des innovations techniques.

Mais Laurent Mekies préfère également retenir les conséquences positives de cette convergence sur la compétition.

"Cela étant dit, on voit des voitures avec des concepts visiblement différents, et on voit quatre équipes de pointe se battre, ce qui est une excellente situation pour notre sport. Nous verrons donc comment les choses évolueront au cours de la deuxième année."

La saison 2027 pourrait en effet apporter de nouveaux enseignements sur les possibilités de développement offertes par cette réglementation.

Les équipes disposeront d’une année d’expérience avec leurs monoplaces et leurs groupes propulseurs, ce qui pourrait encore modifier les rapports de force.

Reste à savoir si les différences de conception permettront à certaines structures de trouver davantage de performance ou si la convergence actuelle continuera de réduire les écarts entre les quatre principales prétendantes à la victoire.

Pour Mekies, le spectacle offert depuis la seconde moitié de la saison 2026 constitue déjà une évolution particulièrement positive. Cette proximité croissante entre les meilleures équipes transforme également la manière dont les victoires se construisent.

Disposer d’une monoplace rapide ne suffit plus nécessairement à prendre l’avantage. Avec des écarts aussi réduits, les évolutions techniques apportées au fil de la saison doivent s’accompagner d’une exécution presque irréprochable pendant les week-ends de Grand Prix.

Mekies souligne notamment qu’il est désormais difficile de désigner un favori incontestable avant le début d’un week-end.

"Mais il faut reconnaître que, dès la seconde partie de 2026, nous nous retrouvons dans une situation où nous arrivons sur un week-end de course sans savoir laquelle des quatre meilleures équipes va remporter le Grand Prix, et je pense que c’est excellent pour notre sport", a-t-il ajouté.

"Nous avons maintenant les cinq premiers en qualifications séparés par deux dixièmes, et pour gagner le dimanche, il faut une combinaison très solide entre la course au développement et une exécution absolument parfaite."