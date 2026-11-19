Fernando Alonso va retrouver le Dakar en janvier prochain, sept ans après sa première participation à la célèbre épreuve de rallye-raid. Le pilote espagnol profitera de la pause hivernale de la Formule 1 pour relever ce nouveau défi au volant d’une Aston Martin Dreadnought engagée par Prodrive, aux côtés de Sébastien Loeb et Lucas Moraes. Mais contrairement à sa première tentative en 2020, le double champion du monde de F1 disposera d’une préparation extrêmement limitée, au point de considérer cette participation comme l’un des défis les plus difficiles de sa carrière.

Fernando Alonso n’a jamais caché son envie de continuer à explorer d’autres disciplines du sport automobile, notamment lorsqu’il décidera de mettre un terme à sa carrière en Formule 1. En attendant, l’Espagnol a trouvé une nouvelle occasion de sortir de son environnement habituel en confirmant son retour sur le Dakar en janvier 2027.

Après une première expérience au volant d’un Toyota en 2020, Alonso participera cette fois à l’épreuve avec le nouveau projet Aston Martin Dreadnought, dont l’exploitation sera confiée à Prodrive, spécialiste reconnu du rallye-raid.

Le programme comprendra trois voitures, avec deux autres pilotes particulièrement expérimentés : Sébastien Loeb, nonuple champion du monde des rallyes, et Lucas Moraes, champion du monde de rallye-raid en titre.

Pour Alonso, cette nouvelle aventure représente une occasion supplémentaire de progresser dans une discipline qu’il espère un jour remporter. Mais les conditions de sa participation seront très différentes de celles de 2020.

Alonso : "Le Dakar 2027 sera un défi bien plus grand qu’en 2020"

Il y a quelques semaines, lorsque les premières rumeurs concernant son retour au Dakar avaient émergé, Alonso avait pourtant jugé cette perspective "impossible". Interrogé au Grand Prix de Las Vegas, il a expliqué que son opinion n’avait pas réellement changé, notamment en raison du manque de préparation dont il disposera cette fois.

"Je pense que je n’ai pas changé d’avis. Je pense que le Dakar 2027 représentera un défi bien plus grand pour moi qu’en 2020, lorsque j’avais bénéficié de six mois de préparation. J’étais allé dans différents pays pour effectuer des essais, notamment au Qatar, en Namibie, au Maroc et en Pologne. C’était un programme assez complet. En plus de cela, j’avais participé à deux rallyes, je crois, en Arabie saoudite à l’époque."

"Maintenant, j’ai eu deux jours au Maroc, et ensuite nous partons. C’est donc un peu court, mais au bout du compte, nous avons décidé ensemble, avec l’équipe, avec Prodrive et avec Aston Martin, que cela restait une bonne expérience pour toutes les parties."

L’Espagnol ne se fait donc aucune illusion sur ses chances de jouer immédiatement la victoire. Il considère surtout cette participation comme une étape supplémentaire vers un objectif qu’il n’a jamais abandonné.

"Surtout pour moi, parce que ce n’est un secret pour personne qu’un jour, je veux gagner le Dakar. Ce ne sera pas possible cette année, mais je pense que c’est un investissement pour l’avenir, afin d’accumuler davantage de kilomètres et de mieux connaître cette discipline."

Une fenêtre idéale dans le calendrier de la F1

Si Alonso a finalement accepté de relever ce défi, c’est aussi parce que le calendrier lui permet de participer au Dakar sans compromettre ses engagements immédiats en Formule 1.

L’épreuve se déroulant en janvier, elle s’inscrit dans une période où les pilotes de F1 disposent généralement de davantage de liberté avant la reprise des activités de leurs équipes.

"Je pense que cela a du sens. C’est un mois pendant lequel nous n’avons pas beaucoup d’activité en Formule 1."

"C’est une voiture amusante à piloter. C’est une belle expérience, aussi bien sur le plan professionnel que personnel. Je pense que c’est l’un des plus grands défis que j’aie entrepris, comme je l’ai dit, en raison du manque de préparation. Mais je vais essayer de prendre mes marques pendant la première semaine et, je l’espère, de vraiment courir pendant la deuxième."

Alonso sait néanmoins qu’il devra affronter des spécialistes possédant une connaissance beaucoup plus approfondie des véhicules et des terrains rencontrés sur le Dakar.

Contrairement à la Formule 1, où les pilotes peuvent répéter les mêmes trajectoires et affiner leur pilotage tour après tour, le rallye-raid impose une adaptation permanente à un environnement inconnu.

Le Dakar, un défi mental bien différent de la Formule 1

L’Espagnol insiste notamment sur l’expérience accumulée par les concurrents qui ont grandi dans l’univers du rallye et du tout-terrain.

"Je pense que les gens qui courent là-bas font cela depuis des années. Ils ont grandi dans le sport automobile, dans le rallye, avec ce type de voitures, en apprenant à lire différents types de terrains, différentes nuances et différentes conditions de lumière."

"Il y a énormément de choses très différentes sur le Dakar. En Formule 1, sur un circuit, il s’agit simplement de répéter la même chose tour après tour et d’essayer de perfectionner son style de pilotage. En rallye-raid, il faut improviser, improviser constamment, parce qu’on ne sait pas ce qui va se passer au mètre suivant. Et cela a toujours été l’un de mes points forts, essayer de m’adapter rapidement aux situations et aux changements."

Mais même pour un pilote réputé pour sa polyvalence, la difficulté de cette discipline atteint un niveau particulier.

Alonso se souvient notamment de la fatigue mentale ressentie lors de ses premiers essais en préparation du Dakar 2020, une expérience qui lui avait fait prendre conscience de l’intensité de concentration nécessaire pendant plusieurs heures.

"Mais là, c’est un autre niveau. Je me souviens que lors de mes premiers jours d’essais pour le Dakar, j’avais des maux de tête le soir, et je pense que cela venait du niveau de concentration auquel je n’étais pas habitué. Les yeux... On ne peut pas cligner des yeux pendant quatre ou cinq heures. Alors qu’ici, nous modifions des réglages sur le volant, nous parlons à la radio, nous regardons les écrans et nous suivons la course, parce que nous évoluons dans le même petit environnement, tour après tour."

"Et sur le Dakar, on avance vers l’inconnu ; chaque mètre est nouveau. Je pense qu’avec mon parcours, le défi est un peu plus grand que pour quelqu’un qui a grandi dans cet environnement."

Cette différence fondamentale entre les deux disciplines constitue précisément l’une des raisons pour lesquelles Alonso reste autant attiré par le rallye-raid.

Même Sébastien Loeb n’a toujours pas réussi à gagner le Dakar

Malgré l’expérience acquise en 2020, Alonso considère que cette nouvelle participation ressemble presque à un nouveau départ.

À l’époque, il avait pu accumuler plusieurs milliers de kilomètres avant de se présenter au départ, ce qui lui avait permis d’atteindre un niveau de compétitivité qu’il juge aujourd’hui satisfaisant.

Mais il sait que cette préparation lui manquera en 2027 et que la présence de Sébastien Loeb dans la même équipe constitue un rappel supplémentaire de la difficulté de l’épreuve.

"Je pense que j’étais compétitif. Mais j’avais, comme je l’ai dit, bénéficié de six bons mois de préparation, et j’avais parcouru plusieurs milliers de kilomètres auparavant, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Et puis mon coéquipier désormais, Sébastien Loeb, est probablement le plus grand pilote de rallye de l’histoire, et il a tenté le Dakar neuf ou dix fois sans encore parvenir à le gagner."

"Je suis donc conscient de la difficulté, mais c’est justement parce que c’est un défi immense que cela m’attire, que c’est intéressant et que je veux essayer, à l’avenir, de le remporter un jour."

Pour Alonso, la participation de janvier prochain ne constitue donc pas une tentative de victoire à court terme, mais une occasion de poursuivre son apprentissage dans l’espoir de revenir un jour avec une préparation suffisante pour viser le succès.

Aston Martin soutient pleinement le projet d’Alonso

Du côté de son écurie de Formule 1, cette nouvelle aventure ne suscite aucune opposition.

Aston Martin soutient pleinement le programme de son pilote, d’autant que la présence de la marque britannique sur le Dakar crée un lien direct avec ses activités en F1.

Mike Krack, responsable des opérations en piste de l’équipe, voit dans cette initiative une nouvelle illustration de la personnalité d’Alonso et de sa volonté permanente de relever des défis.

"Rendre l’impossible possible. C’est tout à fait Fernando, n’est-ce pas ? Je crois l’avoir déjà dit lorsque les rumeurs ont commencé à circuler, je pense que c’est une bonne chose."

"J’ai hâte de voir non seulement la performance pure, mais aussi l’ensemble de l’opération, avec Aston Martin présent sur le Dakar. C’est quelque chose de nouveau."

Krack reconnaît néanmoins que l’enchaînement entre une épreuve aussi exigeante physiquement et mentalement que le Dakar et la préparation d’une nouvelle saison de Formule 1 représentera un défi supplémentaire.

Mais il se montre confiant dans la capacité d’Alonso à gérer ses efforts et à retrouver son meilleur niveau lorsque les activités de l’écurie reprendront.

"Et puis avec Fernando, évidemment, il a déjà disputé un Dakar, et nous savons qu’il a toujours eu envie de recommencer. C’est un défi, je pense, de faire cela au début du mois de janvier, avec la saison qui arrive juste derrière."

"Mais je suis certain qu’il saura gérer son énergie de la bonne manière et qu’il sera performant sur le Dakar, puis également lorsque la saison de Formule 1 reprendra. Nous sommes tous enthousiastes."