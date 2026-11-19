Confirmé il y a quelques heures chez Cadillac pour la saison 2027 de Formule 1, Valtteri Bottas a accueilli la nouvelle avec satisfaction à Las Vegas, mais sans véritable surprise. Le Finlandais assure s’être engagé dès le départ dans un projet à long terme, malgré les difficultés rencontrées par la nouvelle écurie américaine. Il est également revenu sur les rumeurs entourant Colton Herta, qui aurait pu menacer son baquet, tout en reconnaissant que Cadillac devra impérativement améliorer sa fiabilité pour espérer progresser l’année prochaine.

Valtteri Bottas sera toujours au volant d’une Cadillac en 2027. L’annonce officielle, intervenue avant le début de la journée médias au Grand Prix de Las Vegas, met fin aux interrogations concernant l’avenir du Finlandais, dont la place avait récemment fait l’objet de spéculations en raison de la progression de Colton Herta vers l’obtention de sa Super Licence.

Pour Bottas, cette confirmation ne représente toutefois pas un changement de situation majeur. Le pilote de 37 ans explique avoir toujours considéré son engagement avec Cadillac comme un projet destiné à s’inscrire dans la durée, et non comme une simple opportunité de disputer une saison supplémentaire en Formule 1.

"Eh bien, merci. Je n’ai pas été surpris, mais c’est agréable d’avoir cette confirmation, parce que je me suis toujours engagé sur le long terme, pas seulement pour une année. Je me suis engagé dans un projet en sachant que ce serait compliqué, que le chemin serait semé d’embûches. Il y aura encore des obstacles devant nous, mais au moins, je pense qu’ils deviennent moins importants. Donc oui, je suis très heureux, parce que cela a toujours été l’intention : rejoindre ce projet sur le long terme et essayer de progresser en vue de l’avenir."

Une première saison plus difficile que prévu pour Cadillac ?

Arrivée sur la grille en 2026, Cadillac a dû affronter les difficultés inhérentes à la création d’une nouvelle écurie de Formule 1. Entre les problèmes techniques, les abandons et le manque de compétitivité, cette première campagne a surtout été consacrée à l’apprentissage.

Bottas reconnaît que le nombre d’abandons a probablement dépassé les attentes initiales, mais il rappelle que les délais particulièrement courts imposés à l’équipe pour concevoir et construire sa première monoplace rendaient ces difficultés presque inévitables.

"Je savais qu’il y aurait des problèmes, qu’il y aurait des abandons. Il y a peut-être eu davantage d’abandons que ce que nous espérions ou imaginions, mais je pense que cela devait forcément arriver. Tout s’est fait dans une telle précipitation une fois que l’équipe a obtenu son inscription en Formule 1, pour réellement concevoir et construire une voiture de course, que c’était presque une sorte de miracle."

"Je savais donc que ce serait une année d’apprentissage, une année consacrée à identifier les problèmes et à les résoudre. Mais nous avons une bonne occasion l’année prochaine, évidemment, avec la possibilité de concevoir une voiture entièrement nouvelle, aussi bien sur le plan mécanique qu’aérodynamique. J’espère donc que nous pourrons faire un grand pas en avant, être davantage dans la lutte et disposer d’une voiture plus fiable."

Interrogé sur le fait de savoir si cette première saison avait finalement été plus difficile qu’il ne l’imaginait, Bottas assure avoir abordé le projet avec suffisamment de réalisme pour ne pas être déstabilisé par les résultats.

"Je ne m’attendais à rien de facile, donc j’étais préparé mentalement. Tout va bien de ce côté-là. J’essaie simplement de faire mon travail du mieux possible, sur la piste comme en dehors, et de faire avancer l’équipe."

Bottas répond aux rumeurs concernant Colton Herta

Si le Finlandais affirme avoir toujours envisagé son avenir chez Cadillac sur plusieurs saisons, les dernières semaines ont néanmoins été marquées par de nombreuses interrogations.

L’équipe américaine a notamment multiplié les efforts pour permettre à Colton Herta d’obtenir les points nécessaires à sa Super Licence, un objectif désormais atteint.

Cette situation avait alimenté les spéculations concernant une éventuelle promotion du pilote américain dès 2027, potentiellement au détriment de Bottas.

Mais ce dernier assure que les démarches entreprises pour Herta ne doivent pas être interprétées comme la préparation d’un remplacement immédiat.

"Eh bien, tout d’abord, concernant Colton, vous savez, le plan a toujours été cette année que l’équipe essaie de lui permettre d’obtenir suffisamment de points pour décrocher sa Super Licence, parce que s’il manquait cette occasion cette année, cela deviendrait presque impossible à obtenir à l’avenir."

"Et cela ne signifie pas qu’il faut immédiatement faire appel à lui. La Super Licence reste valable pendant plusieurs années, donc cela a toujours été le plan, et il n’y a aucun problème avec cela."

Bottas reconnaît toutefois que les rumeurs ont pris une ampleur excessive, au point de devenir une distraction inutile alors qu’il souhaite se concentrer sur son travail avec Cadillac.

Il explique également que sa prolongation était connue en interne depuis quelque temps, ce qui rendait les interrogations persistantes d’autant plus frustrantes.

"Et oui, il y a eu un peu trop de bruit ces dernières semaines. C’était vraiment inutile, mais c’est pour cela que nous voulions publier une confirmation officielle aujourd’hui. Je savais depuis un moment que cela devait être le cas, donc au moins, nous pouvons faire disparaître tout ce bruit."

"Je peux simplement me concentrer sur mon travail au lieu de devoir répondre à des questions sur ce genre de choses. Cela me permet donc de retrouver une certaine tranquillité pour travailler à nouveau en vue de l’avenir, comme je l’ai dit précédemment, et c’est exactement ce pour quoi je me suis engagé."

La priorité : terminer les trois dernières courses

Avec Las Vegas puis les deux dernières manches de la saison au Moyen-Orient, Cadillac dispose encore de trois occasions d’accumuler des données et de préparer sa deuxième campagne en Formule 1.

Pour Bottas, l’objectif immédiat est particulièrement simple : retrouver une fiabilité suffisante pour rallier l’arrivée.

Le Finlandais estime que les abandons trop fréquents empêchent l’équipe de mesurer correctement son niveau de performance et de se battre avec ses adversaires.

"Nous devons terminer les courses. Vous savez, il y a eu beaucoup trop d’abandons récemment, donc nous devons voir l’arrivée, parce que si nous ne terminons pas, nous ne pouvons pas être dans la lutte, vous comprenez ? Donc oui, j’espère que nous pourrons encore tirer de bons enseignements de ces dernières courses en vue de l’année prochaine."

L’amélioration de la fiabilité constituera ainsi l’un des enjeux majeurs de l’hiver, parallèlement au développement d’une monoplace que Bottas espère nettement plus compétitive sur les plans mécanique et aérodynamique.

Au-delà des résultats sportifs, l’arrivée de Cadillac représente également un enjeu important pour le développement de la Formule 1 aux États-Unis.

Le constructeur bénéficie d’une forte notoriété sur son marché national, tandis que General Motors dispose d’une clientèle fidèle et d’une histoire importante dans le sport automobile américain.

Interrogé sur la capacité de Cadillac à attirer de nouveaux spectateurs vers la discipline, Bottas se montre catégorique.

"La réponse courte, c’est absolument. Je pense qu’il y a beaucoup de fans de Cadillac en tant que constructeur aux États-Unis. Il y a de nombreux clients fidèles de General Motors aux États-Unis. Il y a beaucoup de gens qui soutiennent déjà Cadillac dans différentes disciplines du sport automobile, et qui apprécient l’histoire de la marque."

Le Finlandais considère toutefois que cette popularité pourrait encore progresser lorsque Cadillac commencera à obtenir des résultats plus significatifs sur la grille.

"Donc, clairement, surtout lorsque nous commencerons à obtenir des résultats, lorsque nous serons davantage visibles dans la lutte et, je l’espère, bientôt en mesure de nous battre pour les points, cela ne fera qu’amplifier cet intérêt. Donc oui, pour moi, c’est assez évident. Et c’est évidemment très agréable d’en faire partie."