Pour Russell, finir vice-champion ou cinquième ’ne veut rien dire’

George Russell affirme que terminer deuxième du championnat du monde des pilotes de Formule 1 ne veut rien dire pour lui, alors que Lewis Hamilton, Max Verstappen et Charles Leclerc se rapprochent tous après le Grand Prix des États-Unis. Le pilote Mercedes F1 garde un espoir de titre pour deux points mais celui-ci devrait s’envoler à la prochaine course, et sa huitième place à Austin menace sa deuxième position au classement.

Son coéquipier chez Mercedes, Kimi Antonelli, a remporté la course et se trouve désormais sur le point de décrocher le titre, mais la bataille derrière lui est soudainement devenue très serrée. Un seul point sépare Russell, deuxième, de Hamilton, troisième.

Verstappen et Leclerc occupent les quatrième et cinquième places, à six et neuf points de Russell. Lorsqu’on lui a demandé à quel point il était important pour lui de conserver la deuxième place du classement, il a clairement indiqué que son objectif était ailleurs.

"Pour moi, du moment que nous gagnons le titre constructeurs, c’est le principal" a déclaré Russell. "Pour l’équipe, évidemment, j’aimerais finir meilleur des autres, mais deuxième, troisième ou cinquième, ce n’est pas être champion, donc ça ne veut rien dire."

Donnant davantage de réflexion à sa campagne pour être titré, le Britannique admet qu’il a eu un rapport différent avec son objectif au fil de la saison : "Je suppose qu’en ce qui concerne mon état d’esprit cette saison, ma vision du championnat a connu des hauts et des bas."

"En début d’année, quand j’avais un gros retard de points, ce qui m’empêchait de dormir la nuit, c’était mon manque de performance et le fait de me demander : ’Comment vais-je améliorer mes performances ? De quoi ai-je besoin de la part de la voiture ? De quoi la voiture a-t-elle besoin dans ma conduite ?’ Plutôt que le fait de voir mon opportunité s’échapper."

"Et puis je suis revenu de 70 points de retard à moins de 25 points après Silverstone, puis l’écart s’est de nouveau creusé, et Bakou est arrivé. Cela a semblé peser lourd concernant mes chances à nouveau. "

"Une semaine plus tard, ça s’est encore écroulé et du sel a été ajouté sur la plaie avec la pénalité sur la grille à Singapour. Donc, cette saison n’était tout simplement pas destinée à l’être. Je ne suis pas amer par rapport à ça. Je ne le suis pas."

"Je vais regarder les domaines dans lesquels j’aurais pu et dû faire mieux, plutôt que les choses hors de mon contrôle qui sont allées contre moi. Et je dirais qu’autant les choses sont allées contre moi en termes de poisse, autant mes performances n’ont pas été au niveau auquel je sais que je suis capable d’être. C’est la réalité des choses."

Russell ne comprend surtout pas pourquoi il a été autant en difficulté lors de la course d’Austin, après avoir été incapable de dépasser Oscar Piastri, et avoir fini à près d’une minute de son équipier au terme de la course.

"Je n’ai juste pas été assez rapide, pour être honnête. Je dois essayer de comprendre pourquoi. C’est étrange quand vous êtes si loin, donc j’espère qu’il y a des réponses quelque part. Mais, de toute façon, je n’en ai pas."

"Le rythme n’était pas bon lors du premier relais. Mais quand je suis sorti des stands avec les pneus durs, j’ai probablement fait six tours où je tournais dans le même rythme que Kimi. Mais ensuite j’ai rattrapé Oscar et je n’ai tout simplement pas pu dépasser."

"Six bons tours, 50 mauvais tours. Je veux comprendre pourquoi le rythme était si mauvais sur le premier relais. La pénalité était un peu ridicule aussi, mais c’était au moins la moindre de mes inquiétudes après un si mauvais week-end."