Bottas soutient Piastri, ’son compatriote australien’, pour le titre 2026

De retour sur la grille de départ en 2026 après une saison passée en retrait, Valtteri Bottas aborde une nouvelle étape de sa carrière avec Cadillac, la toute nouvelle écurie de Formule 1. Et si le Finlandais espère évidemment briller avec son équipe, il sait déjà pour qui il soutiendra cette année : "mon compatriote Oscar Piastri".

C’est évidemment une blague de la part de Valtteri mais le Finlandais réside désormais à Adélaïde où il a définitivement déménagé cet hiver. Il se dit être "l’un des deux pilotes dits australiens engagés cette saison".

Bottas n’a donc pas caché son soutien envers le pilote McLaren, estimant que si quelqu’un devait rempoter la course au titre mondial, il souhaiterait que ce soit son "compatriote".

Piastri sort d’un championnat 2025 à l’issue décevante. Grand favori pour le titre après avoir pris 34 points d’avance sur Lando Norris lors du Grand Prix des Pays-Bas, l’Australien a vu ses espoirs s’éroder lors d’une seconde moitié de saison bien plus compliquée. En difficulté sur les pistes à faible adhérence et avec certaines circuits, il a glissé du premier au troisième rang, derrière Norris et Max Verstappen.

Au terme de la saison, Piastri a échoué à 13 points de son coéquipier victorieux, au terme de l’une des luttes pour le titre les plus serrées depuis 2010 et son affrontement à quatre pilotes.

Cette période délicate a été amplifiée par l’épisode controversé de Monza, lorsque Piastri avait reçu l’ordre de rendre sa deuxième place à Norris après un arrêt au stand manqué du Britannique, qui l’avait temporairement fait ressortir derrière son coéquipier. L’incident avait alimenté des spéculations sur un possible favoritisme de McLaren envers Norris, rumeurs largement relayées sur les réseaux sociaux.

L’écurie de Woking avait pourtant maintenu sa ligne officielle d’équité entre ses pilotes, expliquant que Norris n’était en rien responsable de son arrêt raté.

Interrogé sur cette gestion, Bottas - qui a connu mieux que quiconque la frontière parfois floue entre équité et statut de numéro un chez Mercedes - estime qu’il est impossible de juger sans être à l’intérieur de l’équipe.

"C’est difficile à dire quand on n’est pas à l’intérieur, quand on ne fait pas partie de l’équipe et qu’on ne sait pas ce qui se passe en interne."

"Tout ce que je sais, c’est que ce sport n’est parfois pas juste. C’est comme ça."

Bottas a néanmoins tenu à souligner la qualité de la saison de Piastri, malgré son léger creux de forme.

"Oscar a réalisé une très bonne saison, mais sa première moitié d’année a clairement été meilleure que la seconde. A lui de faire mieux cette année."

"Il n’a encore que quelques années en Formule 1, et c’est déjà impressionnant de le voir à ce niveau."

"Il a un avenir formidable devant lui, beaucoup d’opportunités. Donc s’il a connu un petit passage à vide, je suis sûr qu’il en a tiré des enseignements."

Lorsqu’on lui a rappelé que Piastri était désormais "un concurrent direct", la réponse de Bottas a été sans équivoque.

"Oui, évidemment. Mais je doute que nous soyons au niveau de McLaren ! Et si quelqu’un doit gagner, je soutiens mon compatriote australien."