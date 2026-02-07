Norris : Russell est le favori de cette saison, il est ’sur son petit nuage’

Lando Norris ne doute pas que George Russell, favori des bookmakers pour le titre 2026, rejoindra un jour le cercle très fermé des champions du monde de Formule 1. Mais le pilote McLaren insiste : son propre appétit de victoire reste totalement intact, alors qu’il s’apprête à défendre sa couronne pour la première fois.

Sacré à Abu Dhabi il y a deux mois, mettant fin à 17 ans d’attente pour McLaren, Norris entame la nouvelle saison avec un statut inédit. À 26 ans, il est le champion en titre, mais ce n’est pas lui que les cotes placent en tête : ce rôle revient désormais à Russell, porté par l’optimisme entourant Mercedes à l’aube de la nouvelle ère technique.

Taquin mais sincère, Norris reconnaît volontiers la force de son ami et rival de toujours.

"George est le grand favori", sourit-il. "On s’entend très bien. On ne se parle pas tous les jours, mais il y a énormément de respect entre nous."

Et le Britannique ne cache pas sa conviction quant à l’avenir du pilote Mercedes.

"Il me montre ce respect, et je crois complètement qu’il gagnera un championnat du monde à un moment donné. Que ce soit cette année, l’an prochain ou plus tard."

Norris dit avoir apprécié leurs duels en piste, soulignant aussi la dimension humaine de leur rivalité.

"J’ai adoré me battre avec lui. C’est quelqu’un de vraiment bien, et j’ai pris du plaisir dans tout ça."

Un nouveau regard depuis le sommet

En devenant champion, Norris a également mis fin à une domination partagée entre Lewis Hamilton et Max Verstappen qui durait depuis 2017 - une première depuis le sacre de Nico Rosberg en 2016. Une réussite qui a changé la perception qu’ont les autres pilotes... et les anciens champions.

"C’est un sentiment bizarre, mais aussi incroyable", confie-t-il. "Quand je me compare à Lewis, je me dis que je ne peux même pas me comparer : sept titres contre un ! Il faudrait encore six saisons comme celle-là."

"J’espère qu’il y a un petit niveau de respect supplémentaire qui vient avec ça. Ceux qui savent comprennent ce que ça demande d’accomplir ce qu’on a fait l’an dernier."

Il a reçu des messages de félicitations qu’il a particulièrement appréciés.

"Quand ça vient de gars comme Lewis, Fernando, Sebastian... de pilotes qui ont vécu ça et savent ce que ça coûte, ça compte toujours un peu plus."

Norris estime même que son propre titre a renforcé la motivation de ses rivaux mais néanmoins amis.

"Avec Alex [Albon] et George, on est arrivés en F1 à peu près en même temps. Je pense que ça a créé encore plus de faim chez eux - surtout chez George, qui est le favori des bookmakers."

"Il est un peu euphorique en ce moment, sur son petit nuage, et c’est génial à voir. Il y croit et il a raison. Son équipe (Mercedes F1) a certainement très bien préparé ces règles. Mais nous aussi et nous avons le même moteur Mercedes que George !"

Beckham dans les messages privés

La victoire de Norris a aussi provoqué une avalanche de messages... bien au-delà du paddock.

"Honnêtement, je n’ai même pas lu la moitié", admet-il. "J’ai encore quatre jours de retard pour répondre à tout le monde."

Parmi les noms célèbres ? David Beckham.

"On se parle de temps en temps. Il m’a envoyé un message, oui", confirme Norris. "Il est souvent dans le garage à Bahreïn, au Qatar... C’est quelqu’un de très cool. Forcément, quand son nom apparaît, ça fait toujours plaisir."

Malgré ce nouveau statut, Norris refuse de se reposer sur ses lauriers.

"Ça n’a pas changé grand-chose au fond. Mon ambition est toujours la même : gagner à nouveau et continuer à me battre."