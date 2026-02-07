’Il ne peut pas être en vie’ : Komatsu raconte l’accident de son ’ami’ Grosjean

Chez Haas F1 de longue date, Ayao Komatsu était présent lorsque Romain Grosjean a eu son terrifiant accident de Bahreïn, à la fin de l’année 2020. Celui qui est aujourd’hui directeur de l’équipe était à l’époque l’ingénieur de Grosjean.

Et il admet que le premier sentiment face à l’accident était l’incrédulité, la difficulté à accepter qu’un accident puisse être si violent, et que le pilote qui était impliqué soit sorti indemne ou presque d’un tel brasier.

"Au début, je ne savais pas que c’était Romain, n’est-ce pas ?" a-t-il déclaré dans le podcast High Performance. "Et puis, dès que j’ai réalisé que c’était Romain, je me suis dit ’Il ne peut pas être en vie’. C’est mon ami, vous comprenez ?"

"C’est mon pilote de course, mais c’est aussi mon ami. Cela m’a semblé durer une éternité. En fait, je ne l’ai pas vu sortir de la voiture en marchant. Puis l’un des ingénieurs de course a dit à la radio ’non, non, Romain est sorti. Romain est sorti’."

Assis sur le mur des stands, il n’a pas pu communiquer avec son pilote, mais a finalement pris le temps de confirmer de visu que son pilote n’était pas gravement blessé ou pire, et l’a aperçu.

"Je suis ensuite allé le voir avant qu’il ne soit transporté par hélicoptère à l’hôpital. J’ai réussi à l’apercevoir et il m’a fait un signe de la main. Il était au centre médical. J’étais juste à l’extérieur et le responsable du centre médical m’a laissé entrer jusqu’à un certain point, puis il m’a vu et m’a fait un signe de la main."

"Et puis nous avons fait la course et Kevin ne l’a pas vu physiquement. Cela peut paraître stupide, mais nous sommes tous les deux pareils. Kevin m’a dit qu’il n’arrivait toujours pas à croire que Romain était en vie. Il a donc dit que nous devions aller à l’hôpital pour le voir. J’étais du même avis."

"La raison pour laquelle je suis allé le voir avant qu’il ne soit transporté par hélicoptère à l’hôpital, c’est que même si je l’avais vu à la télévision, je n’arrivais toujours pas à comprendre qu’il était vivant. Je voulais juste... j’avais besoin de le voir de mes propres yeux pour être sûr qu’il était vivant, puis d’aller dire à sa femme ’écoute, je l’ai vu, il est vivant’."

Le Japonais raconte ce qui l’a marqué de l’épave fumante de la Haas, lorsqu’elle a été ramenée au garage après la fin de l’incendie, calcinée et coupée en deux. Certaines choses ont permis à Komatsu de comprendre l’enfer qu’avait vécu le Français.

"L’odeur était insupportable. Horrible. Absolument horrible. Cette odeur de caoutchouc butyle brûlé est tout simplement horrible. Et puis, quand on regarde le châssis, on ne peut pas imaginer que quelqu’un puisse s’en sortir vivant. C’est horrible. Quand le châssis est revenu, les chaussures de Romain étaient encore coincées derrière la pédale."

"Donc, avec son pied gauche, alors qu’il était dans la voiture, il a essayé de se sortir de là. Il est arrivé à un certain stade et s’est rendu compte que son pied gauche était coincé derrière la pédale. Il a donc dû se baisser pour pouvoir s’agripper à quelque chose et trouver la force de sortir sa jambe."

"Bien sûr, quand il a fait ça, son pied s’est détaché de sa chaussure. Les chaussures de course sont donc toujours coincées dans le cockpit derrière la pédale, puis il a mis sa main gauche dans les flammes du halo, s’est poussé et est sorti."