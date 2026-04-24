Valentino Rossi est ’content’ de voir Verstappen emprunter la même voie que lui

Valentino Rossi a salué l’implication croissante de Max Verstappen en GT3, suggérant avec humour qu’il a contribué à ouvrir la voie au quadruple champion du monde de F1 pour le décider à faire ses débuts en endurance.

L’Italien, qui s’est tourné vers le sport automobile après sa retraite du MotoGP en 2021, s’est exprimé avec enthousiasme sur les voitures de GT3, et sur la participation d’un pilote au profil très populaire en GT.

"J’ai un peu ouvert la porte, j’ai un peu balisé le chemin" a souri Rossi. "Je suis content. Je ne pense pas que tout soit grâce à moi, mais c’est une grande satisfaction de voir Verstappen piloter ce genre de voiture. J’espère vraiment pouvoir être sur la piste avec lui bientôt et faire quelques tours ensemble."

Les commentaires de Rossi ont été faits alors que lui et Lance Stroll participaient à la course d’endurance de six heures sur le circuit Paul Ricard. Pour Rossi, qui a déjà plusieurs saisons à son actif en GT3, l’attrait face à ces voitures est simple.

"C’est une catégorie qui est en pleine croissance. Les voitures sont fantastiques à piloter, et l’essence du sport automobile y est encore très présente. Elles sont rapides, mais aussi lourdes et difficiles à maîtriser, ce qui rend les courses passionnantes. C’est tout simplement très cool."