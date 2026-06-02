Haas F1 se prépare à des qualifications ’cruciales’ à Monaco

La sixième manche de la saison du championnat 2026 de Formule 1 est particulière, puisqu’elle amène Haas F1 en Europe pour la première fois de l’année, pour le prestigieux Grand Prix de Monaco. L’équipe rappelle que le Circuit de Monaco est le plus court du calendrier, avec le temps au tour moyen le plus lent, mais il reste un défi coriace pour les équipes et les pilotes. Cela est dû à la nécessité de rapidement se mettre dans le rythme.

La nature étroite du circuit de Monaco signifie que les opportunités de dépassement sont rares, ce qui met l’accent plus que d’habitude sur la performance en qualifications le samedi après-midi.

Haas aborde le Grand Prix de Monaco à la septième place du championnat des constructeurs, avec 19 points et la ferme intention de profiter d’un week-end possiblement chaotique pour en inscrire d’autres, comme le confirme Esteban Ocon.

"J’attends ce week-end avec impatience car Monaco est toujours l’un des moments forts de la saison pour les équipes et les pilotes" a déclaré le pilote français, qui avait terminé troisième en Principauté en 2023.

"Personnellement, j’y ai d’excellents souvenirs et c’est génial de courir si près de la France également, avec les amis et la famille qui viennent sur le circuit pour me soutenir chaque année. Courir dans les rues historiques de Monaco est vraiment spécial et c’est quelque chose que chaque pilote grandit en rêvant de faire."

"Le décor est unique, le circuit exige une précision totale, et la confiance nécessaire pour frôler les murs est ce qui fait vraiment la différence. En tant qu’équipe, nous allons travailler dur pour monter en puissance tout au long du week-end en vue des qualifications cruciales du samedi et espérer faire une bonne course le dimanche."

Ollie Bearman explique les difficultés du circuit de Monaco : "Le Grand Prix de Monaco est un défi à la fois pour les pilotes et les équipes, car il faut parvenir à régler la voiture pour ce circuit bosselé et à basse vitesse, tout en essayant d’obtenir le plus d’appui possible sur la voiture."

"Tout comme Montréal, c’est un autre circuit où il faut avoir de la confiance et se rapprocher le plus possible des murs, pour extraire la moindre fraction du tour. Les qualifications dictent beaucoup plus de choses ici à Monaco que lors d’autres courses, mais honnêtement, cela fait partie du défi unique de ce week-end, il est sans égal."

Accepter que le dimanche à Monaco soit ainsi

Ayao Komatsu, le team principal de Haas, est heureux de revenir sur un circuit qui lui plait, et qui est unique en son genre : "Nous avons hâte de nous rendre dans les rues emblématiques de Monte-Carlo pour donner le coup d’envoi de la saison européenne de F1."

"Monaco est tout simplement un endroit unique sur le calendrier, tout aussi différent pour le défi en piste que pour l’ambiance en dehors. Rétrospectivement, nous avons eu quelques courses difficiles en mai, mais cela nous a donné beaucoup de choses à analyser et à améliorer, tant sur le plan technique qu’opérationnel."

"Et nous nous appuyons là-dessus pour regarder vers l’avant, impatients de retrouver le rythme régulier des courses désormais. Le développement technique est féroce et nous devons être à notre meilleur niveau pour rivaliser. Comme toujours, nous restons concentrés et déterminés à nous améliorer continuellement en travaillant ensemble en tant qu’équipe."

Komatsu pense que les monoplaces de la réglementation 2026 ne modifieront pas les défis auxquels les pilotes sont confrontés au Grand Prix de Monaco. Il affirme que les fans et les acteurs du sport devraient simplement accepter la course du dimanche telle qu’elle est.

"Je ne pense pas qu’on puisse dépasser le dimanche maintenant. Je veux dire, regardez Suzuka, même Miami était assez difficile pour dépasser" a expliqué Komatsu. "Donc Monaco, je pense que ce sera la même chose."

"Je ne pense pas que ce soit suffisant maintenant pour voir des dépassements à Monaco, mais nous avons 22 événements au calendrier [cette année], je pense que Monaco est très, très unique."

"Je pense que plutôt que d’essayer de faire fonctionner le dimanche de Monaco, c’est mon opinion personnelle, je pense que nous devrions juste accepter que le dimanche de Monaco soit ainsi. Mais Monaco est un endroit extraordinaire, avec une ambiance totalement différente. Tout se joue le samedi."

"En soi, c’est un événement très unique, et aussi, Monaco est traditionnellement une course à un seul arrêt. Et parce qu’il n’y a qu’un seul arrêt le dimanche, la seule chose qui peut se passer se situe autour de cet arrêt, donc c’est en fait une pression également. Si vous faites une petite erreur autour de ça, c’est fini, vous êtes cuit, vous ne pourrez jamais vous rattraper."