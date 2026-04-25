Combien pèse chaque F1 ? Qui est au poids minimum, qui ne l’est pas

La saison 2026 de Formule 1 a marqué un tournant technique majeur avec l’entrée en vigueur d’une nouvelle réglementation ambitieuse, combinant le retour de l’aérodynamique active et l’introduction de groupes propulseurs entièrement inédits. Un bouleversement d’ampleur, souvent décrit comme le plus important changement réglementaire d’une année sur l’autre dans l’histoire de la discipline, et qui produit déjà ses premiers effets sur la hiérarchie.

À l’issue des trois premières manches, Mercedes F1 s’impose comme la référence du plateau, tandis que certaines équipes peinent à trouver leur rythme. C’est notamment le cas d’Aston Martin et Williams F1, régulièrement reléguées en fond de grille en ce début de championnat avec Cadillac, sans surprise pour cette équipe débutante.

Un facteur clé permet d’expliquer en partie ces difficultés : le poids des monoplaces. Dans le cadre de la nouvelle réglementation, la masse minimale est fixée à 768 kg. Or, Aston Martin et Williams figurent parmi les écuries les plus pénalisées dans ce domaine, avec des voitures sensiblement au-dessus de cette limite.

Williams accuse ainsi un surpoids estimé à 26 kg, un écart considérable dans une discipline où chaque kilo compte. Aston Martin se situe également bien au-dessus de la cible, avec un excédent évalué entre 9 et 10 kg.

À l’inverse, certaines équipes ont réussi à concevoir des monoplaces en dessous du seuil réglementaire. Dans ce cas, elles doivent ajouter du lest pour atteindre le poids minimum, un avantage stratégique qui permet d’optimiser la répartition des masses.

Voici une estimation des poids des monoplaces pour la saison 2026, issue de plusieurs sources concordantes et recoupées avec une fiche de pesée qui a fuité lors du Grand Prix de Chine.

Mercedes F1, Ferrari, Audi F1 : en dessous du poids minimum, lest utilisé

McLaren F1 : au poids minimum

Haas F1 : +1 kg

Alpine F1 : +2 kg

Racing Bulls : +4 à 5 kg

Cadillac F1 : +6 à 7 kg

Red Bull Racing : +9 à 10 kg

Aston Martin F1 Team : +9 à 10 kg

Williams F1 : +26 kg

Dans un contexte réglementaire aussi exigeant, parvenir à atteindre, voire à descendre sous le poids minimum, constitue un avantage déterminant. Cela permet non seulement d’améliorer les performances globales, mais aussi de jouer sur l’équilibre de la monoplace grâce au lest.

À l’inverse, les équipes en surpoids doivent composer avec un handicap difficile à compenser, en particulier sur des circuits exigeants en matière d’efficacité énergétique et de gestion des pneumatiques.

Ces écarts illustrent à quel point la transition vers cette nouvelle ère technique a redistribué les cartes. Mais ces écarts vont très certainement se réduire avec les évolutions de Miami. Chez Williams, qui part certes de très loin, on parle déjà de 10 à 12 kilos gagnés.