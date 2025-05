Alonso en défenseur de Monaco : ’Senna ne serait pas aussi poli que nous’

Fernando Alonso a apporté une voix bien différente aux avis entendus depuis dimanche et a défendu le Grand Prix de Monaco face aux critiques persistantes, rappelant aux fans de Formule 1 et aux médias que ses défis uniques ont toujours défini la course telle qu’on la connait.

Cette course emblématique a été vivement critiquée après le Grand Prix de Monaco de cette année, où Lando Norris a transformé la pole position en victoire devant le favori local Charles Leclerc.

Suite à une nouvelle course marquée par des dépassements impossibles et à l’échec de la controversée règle des deux arrêts obligatoires, pilotes et directeurs d’équipe ont exprimé leur frustration face à l’événement.

De nombreuses suggestions ont été avancées concernant la règle des deux arrêts, le tracé du circuit et l’impact des dimensions des monoplaces de F1 modernes sur la compétition à Monaco.

Cependant, pour l’Espagnol, le caractère de Monaco fait partie de son charme, et ses limites ne sont pas nouvelles.

"Monaco a toujours été Monaco, mais aujourd’hui, les attentes sont fortes, les médias sont nombreux, Internet et les réseaux sociaux sont très présents, et la Formule 1 est très sollicitée."

"On veut voir le spectacle, les dépassements, on veut améliorer le sport depuis son canapé ; à la maison, tout le monde a des idées, ce genre de choses."

"Je suis toujours un peu surpris des commentaires négatifs sur Monaco le lundi, mais ne vous inquiétez pas, car l’année prochaine, nous irons à Monaco et mercredi, nous serons très enthousiastes."

"Je pense que c’est comme ça ; on joue toutes ses cartes le samedi, parfois c’est bien, parfois non, mais il y a d’autres circuits qui sont comme ça."

"C’est la nature de la Formule 1, même avec la compétition actuelle. Il y a quelques années, deux ou trois ans, je crois que Max et Red Bull ont remporté presque toutes les courses. C’était aussi le cas avec McLaren dans les années 90, et c’est la Formule 1. Mais c’est toujours le sport numéro un et nous l’apprécions toujours comme il est."

Alors que de nombreux membres du paddock ont ​​appelé à des changements – de la modification de la règle des arrêts aux stands obligatoires à la modification du tracé de la piste – Alonso a mis en garde contre le fait de se focaliser constamment sur les aspects négatifs, surtout lorsque les difficultés de Monaco font depuis longtemps partie intégrante de l’ADN de la F1.

"Lance [Stroll] a dépassé Nico [Hulkenberg] dans le dernier tour ; on voit un dépassement tous les trois ans. C’est la nature de Monaco. Mais on entend constamment parler de la gravité de quelque chose plutôt que de sa qualité – c’est Monaco."

"Il y a peut-être quelques idées que nous pourrions envisager pour Monaco, entre tous les acteurs du sport, pilotes, FIA, équipes. Mais je ne pense pas qu’il soit nécessaire de réfléchir à quoi que ce soit."

"C’est simplement parce que, comme je l’ai dit, il y a beaucoup de contenu à créer et, avec les pilotes, nous sommes trop gentils, alors nous répondons à toutes les questions. Parce que si, il y a 40 ans, vous aviez interrogé [Ayrton] Senna et [Alain] Prost sur Monaco après une semaine, ils auraient été moins polis que nous et vous auraient dit de laisser Monaco tranquille."

Nico Hulkenberg a aussi rejoint l’avis de Fernando Alonso dans le paddock de Barcelone : il faut accepter Monaco et son défi tel qu’il est.

"Je ne comprends pas toujours tout ce tapage autour de ça. Les gens savent que ça va arriver, et puis ils se plaignent quand même. Du coup, je n’y consacre pas vraiment beaucoup de temps ni d’énergie. Si vous voulez faire mieux, il suffit de mieux vous qualifier. Arrêtez de pleurer."

"Chaque année, c’est pareil, et même si mon Grand Prix n’a pas été très excitant… j’ai l’impression que Monaco a toujours été un peu comme ça. En regardant les tribunes et les gradins, je trouve que c’était plus bondé que jamais. Et en termes d’invités et de célébrités, les gens semblent toujours apprécier."

"Mais quand a eu lieu LE spectaculaire Grand Prix de Monaco ? Dites-moi quand."