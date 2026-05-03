Aston Martin F1 progresse en fiabilité mais sera ’à l’arrière de la grille’ jusqu’au mois de septembre

Fernando Alonso a terminé 15e du Grand Prix de Miami, son meilleur résultat de la saison. Aston Martin F1 a vu l’arrivée avec ses deux voitures pour la première fois cette année, mais les motifs de satisfaction sont limités en ce quatrième week-end.

La suppression des vibrations est un point positif, mais les performances ne sont pas au rendez-vous, et le double champion du monde a révélé que cela n’allait pas s’arranger dans les prochaines courses.

"C’était correct, la performance est ce qu’elle est, c’est difficile, mais on termine la course pour la première fois avec les deux voitures. On fait des progrès sur la fiabilité, les vibrations sont réglées, donc il y a du positif" a déclaré Alonso.

"Ce sera un défi, ce sera répétitif car on sera à l’arrière de la grille, mais on doit rester unis. Après la pause estivale, on amènera des évolutions, il n’y en aura pas en première partie de saison donc on doit parier sur la deuxième."

Lance Stroll était 17e à l’arrivée et ne cachait pas sa frustration : "Non, pas trop de plaisir. On a eu des problèmes, et on continue à en avoir, on espère faire mieux bientôt. On n’a pas d’appui, on n’a pas de puissance, donc on espère des progrès prochainement."

Mike Krack, directeur de la compétition de l’équipe, tient un discours similaire à celui de ses pilotes : "Pendant la trêve, nous nous sommes concentrés sur la collaboration avec Honda afin de réduire les vibrations transmises par le groupe motopropulseur au châssis."

"Ce travail a porté ses fruits et nous avons franchi une étape importante en matière de fiabilité ce week-end. Même si c’est une bonne nouvelle, il est clair que nous devons encore travailler ensemble pour améliorer notre rythme et exploiter pleinement le potentiel de ce train roulant."