Espagne, EL1 : Norris en tête d’une séance studieuse sur les ailerons avant

C’est sous un soleil de plomb que va débuter la neuvième course de la saison 2025 de F1, le Grand Prix d’Espagne. Un week-end qui va se dérouler sous une forte chaleur et sur une piste qui devrait dépasser aisément les 50 degrés de température.

C’est aussi un week-end très important pour la suite de la saison, puisque c’est la première application de la directive technique TD018, qui réduit la flexibilité des ailerons avant des monoplaces, comme annoncé depuis la fin d’année dernière.

Christian Horner a été très vocal en expliquant que cela changerait le cours de la saison, tandis que Frédéric Vasseur a simplement dit que Ferrari était préparée à ce changement. Du côté des autres équipes, on joue soit profil bas, soit la confiance, à l’image de McLaren qui a déjà fait rouler son aileron renforcé.

13h15 : On retrouve forcément un grand nombre d’évolutions, surtout au niveau des ailerons avant. La Scuderia présente un aileron avant revu et un aileron arrière légèrement retouché. Red Bull a aussi un nouvel aileron avant, tandis que Mercedes a un nouvel aileron arrière et un plancher revu. Aston Martin a un nouvel aileron avant, et Alpine simplement un nouveau plancher. Haas a un nouvel aileron avant, tout comme Racing Bulls qui a aussi modifié le nez de sa voiture. Williams a aussi modifié son aileron avant avec une nouvelle spécification liée à l’ensemble aéro, et de nouvelles ouïes pour le refroidissement. Sauber a un nouvel aileron avant et un nouveau capot moteur. McLaren est la seule équipe à ne pas avoir de nouveauté à Barcelone.

13h21 : Il y a deux rookies en piste lors de ces EL1. Victor Martins fait sa première séance officielle, et la dispute sous les couleurs de Williams. C’est le premier Français à rouler pour l’équipe anglaise lors d’un week-end depuis Alain Prost en 1993. Ryo Hirakawa est en piste pour Haas F1 à la place d’Esteban Ocon.

13h25 : La température de l’air est de 30 degrés, et celle de la piste pointe déjà à 48 degrés !

13h30 : C’est parti pour ces EL1 !

13h33 : Les voitures sortent avec des grillages de sondes permettant de voir l’écoulement de l’air autour de la monoplace. La plupart l’ont derrière les roues avant pour jauger l’impact des nouveaux ailerons, et Williams en a aussi à l’arrière car l’équipe a aussi de nouvelles écopes de freins.

13h35 : Lando Norris s’empare du meilleur temps en 1’16"095 en pneus durs, tandis que Russell se plaint d’une direction dure à l’avant. Mercedes avait déjà renforcé son aileron en conséquence, et l’équipe ne découvre pas les effets de la directive technique.

13h36 : Oscar Piastri est deuxième à 0"009 devant Fernando Alonso et Andrea Kimi Antonelli, mais nous sommes encore loin des chronos compétitifs.

13h37 : Hirakawa est passé par le bac à graviers mais en ressort et rentre au stand.

13h39 : Alonso se porte en tête en 1’15"480.

13h41 : Max Verstappen prend la troisième place. Son ingénieur lui demande de changer son réglage de différentiel, et le Néerlandais reste sceptique : "Je ne sais pas si c’est ce que je veux".

13h43 : Norris reprend la main en 1’15"259.

13h48 : Carlos Sainz signe un premier chrono, et Martins reprend la piste à son tour après un tour d’installation.

13h55 : Les pilotes roulent en majorité en pneus mediums et les tests vont bon train pour engranger des données sur les nouveaux ailerons. Les chronos évoluent peu pour le moment.

13h59 : George Russell prend le meilleur temps provisoire en 1’14"751 avec des pneus mediums, tandis que quelques pilotes sortent en pneus tendres.

14h01 : Nico Hülkenberg se place deuxième avec des pneus tendres sur sa Sauber, dont la livrée est différente ce week-end.

14h03 : Charles Leclerc prend le meilleur chrono en gommes tendres en 1’14"238, et Verstappen fait mieux avec les mêmes gommes en 1’14"085. Sainz remonte au cinquième rang en gommes mediums.

14h05 : Norris accélère avec les pneus tendres en 1’13"718.

14h07 : Hamilton s’est placé troisième devant Leclerc, puis Piastri et Isack Hadjar, qui est juste devant Yuki Tsunoda.

14h13 : Les pilotes qui n’avaient pas encore testé les pneus tendres sont à l’œuvre avec.

14h19 : Liam Lawson est remonté en sixième place et Oliver Bearman en septième, ils se sont intercalés devant Hadjar.

14h25 : La fin de séance est assez calme, très studieuse de la part des équipes. La réalisation de la F1 affiche des chronos de pilotes, mais on voit qu’ils sont tous sur de longs relais.

14h30 : C’est la fin de la séance ici à Barcelone !

Norris termine donc en tête de la séance devant Verstappen et Hamilton, puis Leclerc et Piastri. Lawson suit devant Bearman, Hadjar, Tsunoda et Pierre Gasly. A noter que Hirakawa termine 17e et Martins 19e. Franco Colapinto semble encore en retrait, comme il l’était à Monaco, mais il a encore deux séances libres pour inverser la tendance.