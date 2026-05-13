Le Danemark prépare un circuit à 500 millions de dollars pour la F1

Le projet d’un Grand Prix de F1 au Danemark pourraient renaître après que de riches héritiers liés au géant pharmaceutique Novo Nordisk ont dévoilé les plans d’un nouveau projet de circuit international à Padborg.

En 2020, des discussions avaient eu lieu pour une course en ville à Copenhague, mais elles s’étaient effondrées malgré des discussions avancées avec la Formule 1 et le soutien de la FIA.

Le projet initial, mené par l’ancien ministre danois Helge Sander, s’était finalement effondré après la disparition du soutien politique. Désormais, selon le journal danois Ekstra Bladet, un nouveau tracé baptisé "Circuit of Denmark" tente de relancer le projet d’un point de vue totalement différent.

Le plan s’articule autour d’une toute nouvelle infrastructure, qui serait conçue par Alex Wurz, à Padborg, dans le sud du Jutland. Le projet en est encore aux premières étapes de planification mais a déjà été présenté aux politiciens.

"Ce qui nous manque tant en Europe du Nord, c’est la force motrice internationale capable d’attirer le reste de l’Europe" a déclaré la directrice du projet Rebecca Steela, anciennement membre de la Fédération danoise de football et du FC Copenhague.

"Nous manquons d’un véritable terrain d’accueil pour le sport automobile qui puisse aider à libérer l’énorme talent que nous avons ici, chez nous. C’est ce vide que nous essayons de combler."

Initialement, le circuit proposé ne répondrait pas aux exigences d’homologation de la Formule 1, bien que l’objectif à long terme soit d’amener un jour le championnat du monde au Danemark. L’ancien chef du projet F1, Helge Sander, a salué l’idée.

"J’ai applaudi des deux mains quand j’ai lu cela, et j’espère que cela pourra devenir une réalité" a-t-il déclaré à Ekstra Bladet. "Mais je sais par expérience qu’il s’agit d’un projet d’envergure et que le chemin est encore long."

Sander a déclaré qu’il avait désormais l’intention de contacter directement la Formule 1 pour évaluer le sérieux de l’intérêt actuel. Cependant, il a également prévenu que le projet était confronté à d’énormes défis : "Ce sont vraiment deux projets différents, qu’il s’agisse de construire quelque chose de totalement nouveau ou d’utiliser ce que nous appelons ’l’asphalte existant’."

"Lorsqu’il s’agit de moteurs, à un niveau élevé ou faible, il existe des exigences importantes fixées non seulement par la municipalité, mais aussi par l’État en termes de restrictions. On ne peut pas construire n’importe où, quel que soit l’enthousiasme du maire."

Sander a également averti que l’emplacement de Padborg pourrait être problématique pour la stratégie moderne de ville de destination de la Formule 1 : "Ce n’est peut-être pas le meilleur endroit au monde. Espérons que cela ne se terminera pas par de belles paroles."